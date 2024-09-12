Здоровый образ жизни проще вести с технологичными помощниками — фитнес-трекерами. Умные устройства умеют считать шаги, отслеживать пульс и потраченные калории, помогают выстроить эффективные тренировки и следить за прогрессом. Разберемся, как выбрать фитнес-трекер, а для выгодной покупки браслета используйте промокод МТС.

Почему важно выбрать правильный гаджет

Разные модели фитнес-трекеров имеют разные возможности. Некоторые из них оснащены лишь базовыми настройками, которые измеряют шаги или ЧСС, другие имеют GPS-навигацию, большой выбор спортивных тренировок, передают уведомления со смартфона. При покупке важно понимать, какие именно характеристики вам нужны.

Рейтинг топ-12 фитнес-браслетов 2024

Рассмотрим 12 лучших моделей, доступных в 2024 году.

HUAWEI Band 9

Гаджет оснащен ярким сенсорным AMOLED-экраном с диагональю 1,47” и разрешением 194 × 368 пикселей. Вся информация на дисплее хорошо читается и видна даже при солнечном свете. Это очень легкая тонкая модель — толщина корпуса составляет всего 9 мм, а вес — 14 г.

Устройство обеспечивает точный мониторинг основных показателей здоровья: ЧСС, пульса, уровня кислорода в крови, а также мониторит стресс и определяет качество сна. Также тут есть функция контроля женского здоровья.

Гаджет поддерживает 100 спортивных режимов и позволяет создавать индивидуальные планы тренировок, отслеживать прогресс, напоминать о необходимости занятий. Устройство подойдет пловцам: оно имеет водозащиту до 5 АТМ, а также распознает несколько стилей плавания.

Трекер легко синхронизируется с iOS и Android, показывает на часах все необходимые уведомления: звонки, сообщения, события календаря. Зарядки в течение пяти минут хватит на два дня, а при обычном использовании аккумулятора полной емкости батареи достаточно для автономной работы в течение девяти дней.

На выбор есть модели в белом, черном, розовом, желтом, синем цветах. Все ремешки выполнены в цвет модели из мягкого фторэластомера, кроме синего — он плетеный нейлоновый.

Xiaomi Mi Smart Band 8

Этот браслет может похвастаться крупным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,62” и яркостью 600 нит с автоматической регулировкой. Для персонализации устройства здесь предусмотрены более 100 модных циферблатов.

Трекер обеспечивает точный мониторинг сердечного ритма, сна и стресса, меряет сатурацию и дает советы, если показатели выходят из нормы. Для спортсменов тут предусмотрены свыше 150 тренировочных режимов, в том числе 10 беговых с разной интенсивностью занятий в зависимости от спортивного опыта и физического состояния пользователя.

Одной зарядки трекера хватит на 16 дней работы, также тут есть быстрая зарядка. Из плюсов отметим также наличие водозащиты до 5 АТМ.

Корпус имеет две расцветки — черную и золотую, к часам можно подобрать кожаные или силиконовые ремешки разных цветов.

Garmin Vivosmart 5

В гаджете есть функция измерения сатурации, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, а также оценка «батареи тела» — Body Battery определяет общий уровень вашей энергии.

Браслет, конечно же, умеет отслеживать ваши шаги, напоминает двигаться после слишком долгого бездействия, также есть оповещения о высоком или низком сердечном ритме, кроме того, вы можете транслировать данные в сторонние приложения. Из дополнительных возможностей — мониторинг водного баланса, определение спортивного возраста, расширенное наблюдение за показателями сна.

Предзагруженные тренировки включают ходьбу, бег, езду на велосипеде, пилатес, степпер, плавание в бассейне и др. Для активного отдыха есть подключенный GPS, чтобы отслеживать расстояние во время прогулок, пробежек, поездок на велосипеде. Но он работает только в связке со смартфоном.

Браслет держится без подзарядки около недели. Из недостатков пользователи отмечают монохромный экран.

Fitbit Luxe

Гаджет предоставляет детальную информацию о состоянии здоровья: он изучает, как ваш пульс в состоянии покоя, насыщение крови кислородом, частота дыхания и частота сердечного ритма меняются в течение дня.

Также здесь реализован интересный мониторинг сна: устройство сравнивает вас с одним из шести животных на основе вашего стиля сна и дает подсказки, как достичь лучших показателей.

Список доступных упражнений: буткемп, эллиптический тренажер, гольф, поход, кикбоксинг, боевые искусства, тренировка на открытом воздухе, пилатес, спиннинг, теннис, гантели, йога. Вы можете включить до шести ярлыков отслеживания тренировок на часах одновременно.

Luxe не имеет встроенного GPS, но подключается к смартфону, чтобы отслеживать темп и расстояние во время пробежек, прогулок, походов, поездок на велосипеде.

Заявленная автономность составляет пять дней от одной зарядки. Из минусов — отсутствие датчика измерения сатурации и NFC.

Amazfit Band 7

Этот недорогой умный трекер оснащен компактным цветным дисплеем с AMOLED-матрицей, прикрытой закаленным стеклом для защиты. Диагональ экрана составляет 1,47” — этого вполне достаточно, чтобы информация была читаемой, а устройство не смотрелось на руке громоздко. Функция постоянно включенного дисплея также в наличии, но ее можно отключить для экономии энергии.

Здесь присутствуют все основные функции здоровья: устройство измеряет шаги, сердцебиение, сатурацию, мониторит сон. В устройстве также есть 120 спортивных профилей, включая паркур, танцы или даже шахматы.

Браслет работает без подзарядки около недели с включенным Always-on-display и несколькими тренировками в неделю. Для зарядки вам потребуется около двух часов.

Из недостатков пользователи отмечают отсутствие NFC и собственного датчика GPS.

Honor Band 6

Трекер оснащен экраном 1,47 дюйма. На задней панели гаджета расположены сенсоры для измерения ЧСС и уровня кислорода в крови, которые поддерживают непрерывный мониторинг показателей здоровья.

Технология TruSleep2.0 точно распознает глубокий или легкий сон, быстрое движение глаз, дремоту, а также определяет трудности с засыпанием, пробуждение ночью и другие проблемы со сном. На основании этих данных устройство дает персональные рекомендации пользователю.

Для спортсменов предусмотрены 10 режимов — среди них велотренажер, бег на улице или дорожке, езда на велосипеде, плавание, ходьба и другие. При этом 6 видов физической активности распознается гаджетом автоматически.

При обычном использовании автономность составляет до двух недель, а 10 минут зарядки хватит на три дня использования.

Samsung Galaxy Fit 2

Это устройство выполнено в компактном корпусе — диагональ дисплея здесь составляет всего 1,1”. Много информации он не отобразит, но для основных показателей его будет достаточно.

Главное достоинство гаджета — высокая автономность. При стандартном использовании он работает 15 дней, а без использования тренировок — 21 день.

Из плюсов отметим автоматическое определение активности, наличие всех стандартных датчиков мониторинга здоровья, включая сон и управление стрессом, а также защиту от воды 5 АТМ. Также здесь можно выбрать до 10 видов спортивных тренировок.

Из минусов — не очень удобный интерфейс, а также ограниченность некоторых функций, например, здесь видно только фрагмент текста, если вам пришло сообщение.

LEEF Nex

Это простая модель с минимальным количеством функций. Тем не менее в ней есть контроль ЧСС, АД, шаги, калории, контроль сна. Режимов для спорта в гаджете немного, но они тоже есть — предустановлено четыре типа тренировок, включая бег с отслеживанием расстояния/скорости.

Полноценной водозащиты в устройстве не предусмотрено, но рейтинг IP65 позволяет мыть руки, не снимая фитнес-трекер. В экономном режиме гаджет работает около недели.

Из плюсов отмечают компактный легкий корпус, легкую синхронизацию со смартфоном, низкую стоимость около 850 рублей. Из недостатков — для зарядки необходимо вынимать часы из силиконового ремешка.

Xiaomi Redmi Smart Band 2

Гаджет предлагает довольно много функций по небольшой цене. Устройство отслеживает свыше 30 различных видов спорта, имеет более 100 циферблатов и мониторит все важные показатели здоровья.

Яркий экран с диагональю 1,47” позволяет с комфортом читать информацию о тренировках и уведомления со смартфона. Часы удобно сидят на руке, они не громоздкие — толщина корпуса составляет всего 9,99 мм, вес — 14,9 г.

При интенсивных тренировках автономность устройства составляет примерно шесть дней, при обычном режиме оно работает до двух недель. Пользователи также отмечают удобную магнитную зарядку.

Из минусов — нет возможности оплаты с браслета, отсутствие внутренней памяти.

OPPO Band

Это первый фитнес-трекер компании, которая больше известна своими смартфонами, чем носимыми устройствами. Экран AMOLED имеет размер 1,1 дюйма, он очень красочный, но у него нет автоматической регулировки яркости, поэтому на ярком солнце настройку придется подкручивать вручную.

На задней стороне основного модуля находится оптический датчик сердечного ритма и датчик кислорода в крови (SpO2), а внутри — 3-осевой гироскоп. Устройство также мониторит сон, разбивает его на фазы и анализирует дыхание в процессе.

Гаджет отслеживает ряд физических тренировок, включая прогулки в помещении/на улице, бег, езду на велосипеде, плавание (у него рейтинг водонепроницаемости 5 АТМ), йогу, крикет и несколько других.

В браслете нет встроенного GPS или электрокардиограммы, которые вы найдете в более дорогих носимых устройствах для фитнеса. Полная зарядка занимает около часа, а емкости батареи хватает на 12 дней работы.

Huawei Band 8

Еще одна, более ранняя, модель от компании Huawei предлагает 1,47-дюймовый AMOLED-экран, 100 спортивных режимов и быструю зарядку за 45 минут.

Нажатие боковой кнопки открывает выпадающий список спортивных функций, позволяет искать смартфон, измерять различные показатели (частоту сердечных сокращений или уровень SpO2) и многое другое. Тут также есть хороший мониторинг сна, но он не такой точный, как в модели Band 9. Все данные доступны в приложении Health.

Гаджет не боится воды, поскольку водонепроницаем до 5 АТМ, но для дайвинга такая модель не подойдет, а вот для плавания ее будет достаточно.

Срок службы батареи составляет в среднем две недели, или девять дней при интенсивном использовании.

Fitbit Inspire 3

Это доступный фитнес-трекер с цветным сенсорным экраном и хорошим временем автономной работы до 10 дней. Устройство умеет отслеживать пульс, шаги, калории, минуты активности, стресс, SpO2, сон. Общая оценка сна основана на ЧСС, времени бодрствования, определении фаз в течение ночи. Браслет также даст рекомендации, которые помогут улучшить сон и режим.

Вы можете закрепить на устройстве шесть ярлыков тренировок из более чем 41 различных упражнений, таких как бег, ходьба, кикбоксинг, пилатес, теннис и гольф. Ряд спортивных дисциплин трекер распознает автоматически: среди них бег, гребля, эллипс, езда на велосипеде. Еженедельные цели тренировок будут мотивировать вас на занятия спортом.

Браслет поставляется только в черном цвете, но вы можете выбрать ремешки разных оттенков, чтобы сделать свой образ более выразительным.

Ключевые параметры при выборе

По мере того как технологии развиваются, совершенствуются смарт-устройства. На рынке представлено большое количество моделей, и это может запутать покупателя. На что обратить внимание при покупке смарт-браслета?

Функции

Одним из важнейших факторов при выборе смарт-браслета является его функциональность. Современные модели могут отслеживать шаги, расстояние, частоту сердцебиения, качество сна, уровень стресса, насыщение крови кислородом или даже делать ЭКГ.

Для тех, кто активно занимается спортом, важны дополнительные функции: мониторинг различных видов тренировок, измерение уровня VO2 max и напоминания о необходимости двигаться. Важно понимать, какие показатели вы хотите отслеживать, чтобы выбрать браслет с соответствующими возможностями. Если для вас критичен контроль за здоровьем, то стоит обратить внимание на модели с точным пульсометром и продвинутым анализом сна.

Автономность, частота зарядки

Более простые модели могут работать до двух недель, в то время как устройства с продвинутыми функциями или яркими дисплеями потребуют подзарядки через 3–5 дней. Если для вас важно минимизировать частоту зарядки, выбирайте модели с экономичными режимами и энергоэффективными датчиками. Чем больше задач и ярче дисплей, тем быстрее будет расходоваться заряд, поэтому этот момент нужно учитывать.

Совместимость со смартфоном

Большинство моделей поддерживают как iOS, так и Android, но важно проверить, есть ли ограничения в функциональности для конкретной операционной системы. Некоторые устройства могут предоставлять больше функций на одной платформе, чем на другой. Перед покупкой убедитесь, что гаджет совместим с теми приложениями, которые вы планируете использовать для анализа данных. Это гарантирует, что вся информация будет правильно собираться и обрабатываться, а сам браслет легко интегрируется в вашу цифровую экосистему.

Дизайн и эргономика

Это устройство, которое вы будете носить каждый день, поэтому дизайн и удобство ношения играют не менее важную роль. Браслет должен быть легким, удобным, а ремешок — не вызывать раздражения на коже.

Также стоит обратить внимание на возможность замены ремешков, чтобы адаптировать гаджет под ваш стиль и различные ситуации, будь то спортзал или деловая встреча. Помимо этого, важно, чтобы устройство хорошо сидело на руке, не скользило, не мешало во время сна или занятий спортом.

Водонепроницаемость и прочность

Если вы планируете использовать смарт-браслет в сложных условиях, таких как плавание, занятия в спортзале или активный отдых на природе, водонепроницаемость и прочность устройства становятся критическими факторами. Большинство моделей имеют определенный уровень водонепроницаемости, который позволяет использовать их во время дождя, при мытье рук, приеме душа, однако для плавания или дайвинга нужно выбрать устройство с повышенной защитой. Кроме того, важную роль играет прочность корпуса/стекла, чтобы гаджет выдерживал удары, а экран не покрывался мелкими царапинами.

Как подключить к смартфону

Синхронизация позволяет использовать все возможности устройства. Этот процесс обычно не занимает много времени, но может различаться в зависимости от операционной системы смартфона. Рассмотрим пошаговые инструкции для Android и iOS, а также разберем распространенные проблемы при подключении.

Пошаговая инструкция по подключению для Android

Чтобы подключить смарт-браслет к Android-смартфону, следуйте этим простым шагам. Сначала убедитесь, что у вас установлено соответствующее приложение от производителя (например, Mi Fit для Xiaomi, Huawei Health для Huawei и т. д.). Найти приложение можно в Google Play.

Установите приложение, откройте его, создайте учетную запись или войдите в существующую. Включите Bluetooth на телефоне, чтобы обеспечить связь с браслетом. В приложении найдите раздел «Подключение устройства» или «Добавить устройство» и выберите тип устройства — «Фитнес-браслет». Убедитесь, что браслет заряжен и находится рядом с телефоном. Приложение начнет поиск доступных устройств. Когда он появится в списке найденных устройств, выберите его. При необходимости подтвердите подключение, нажав соответствующую кнопку на экране браслета. После успешного подключения данные с устройства будут автоматически синхронизироваться с приложением на телефоне. Теперь вы можете настраивать уведомления, отслеживать активность и использовать другие функции.

Пошаговая инструкция по подключению для iOS

Для владельцев iPhone подключение также несложное. Прежде всего скачайте приложение для вашего браслета из App Store (например, Zepp для Amazfit, Fitbit для Fitbit и т. д.).

Установите приложение и запустите его. Создайте новую учетную запись или войдите в свою. Включите Bluetooth в настройках iPhone. Это необходимо для подключения. В приложении найдите опцию «Добавить устройство» или «Подключить фитнес-браслет». Приложение начнет сканирование на наличие доступных устройств. Убедитесь, что браслет включен и находится рядом с телефоном. Когда он появится в списке, выберите его для подключения. Подтвердите запрос на сопряжение, если это нужно (обычно это нажатие кнопки). После подключения браслет начнет передавать данные на телефон, и вы сможете использовать все его функции через приложение: проверять шаги, пульс, сон и настраивать уведомления.

Решение распространенных проблем при подключении

Иногда при подключении могут возникнуть проблемы. Наиболее частой из них является отсутствие соединения. В первую очередь проверьте, включен ли Bluetooth на телефоне, и убедитесь, что гаджет находится в зоне действия (обычно до 10 метров). Если он не появляется в списке устройств, попробуйте перезагрузить телефон и носимое устройство. Также важно убедиться, что на телефоне установлена последняя версия приложения.

Другой распространенной проблемой может быть несовместимость устройства с телефоном. Проверьте, поддерживает ли ваш смартфон или версия операционной системы работу с данным браслетом. Если ничего не помогает, попробуйте сбросить браслет до заводских настроек, а затем повторно пройти процесс подключения.

Настройка для оптимального использования

Чтобы получить от устройства максимум пользы, необходимо правильно настроить его функции.

Настройка основных функций и уведомлений

В приложении, которое управляет браслетом, обычно есть раздел настроек, где можно выбрать, какие уведомления вы хотите получать. Это могут быть оповещения о входящих звонках, сообщениях, календарных событиях или активностях из приложений. Важно настроить фильтр уведомлений, чтобы приходила только действительно нужная информация, иначе постоянные вибрации будут отвлекать и мешать в течение дня. Вы можете регулировать силу вибрации, а также выбрать, в какое время суток браслет должен оставаться в режиме «Не беспокоить», чтобы не мешать работе или сну.

Другой важный аспект — это настройка экрана. Выберите оптимальный циферблат, который удобно отображает основные данные — шаги, пульс и время. Для экономии заряда батареи рекомендуется установить автоматическую яркость экрана или настроить функцию, которая включает дисплей только при повороте запястья.

Настройка функций здоровья

Установите цель по количеству шагов или минут активной работы в день, основываясь на вашем уровне активности. Большинство приложений позволяют это сделать в настройках профиля. Также можно включить напоминания о необходимости движения, если вы долго сидите без перерывов, например работаете за компьютером.

Для полноценного мониторинга настройте функции отслеживания сердечного ритма и качества сна. В некоторых моделях есть возможность постоянного отслеживания пульса, что позволяет получать точные данные в течение всего дня. Это полезно для понимания, как ваше сердце реагирует на нагрузку или стресс.

Также настройте отслеживание тренировок, чтобы браслет распознавал разные типы упражнений: бег, велосипед, плавание и т. д.

Советы по использованию

Чтобы смарт-браслет стал действительно полезным инструментом для улучшения здоровья, важно использовать его данные осознанно. Постарайтесь регулярно проверять свою физическую активность и корректировать свой день на основе рекомендаций, которые предоставляют фитнес-приложения. Например, если ваш браслет показывает, что вы не доходите до поставленной цели по шагам, увеличьте свою активность: гуляйте пешком больше или добавьте дополнительные упражнения в свой распорядок дня.

Постоянный мониторинг сердечного ритма поможет лучше понимать реакции организма на разные типы нагрузки. Это позволит избегать перегрузок и регулировать тренировки для достижения максимальных результатов. Если браслет показывает слишком высокий пульс в состоянии покоя, это может быть сигналом к тому, что нужно уменьшить уровень стресса или скорректировать распорядок дня.

Используйте данные о качестве сна для лучшего восстановления организма. Если браслет показывает недостаток глубокого сна, стоит пересмотреть свои привычки: например, отказаться от гаджетов за час до сна, чтобы сделать отдых более качественным.

Заключение

Отслеживание своего здоровья и активности изо дня в день может казаться сложной задачей, но технологии делают ее проще. Фитнес-браслеты предоставляют ценные данные, чтобы мотивировать вас и помогать в достижении целей в области здоровья и фитнеса.