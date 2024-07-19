Заказывая любимую еду в сервисах доставки, хочется, чтобы на те же роллы не пожалели красной рыбы, пиццу не обделили сыром и курьер приехал быстро. Именно на это делает упор популярная сеть дарк-китченов «Много лосося», которая готовит и доставляет лучшие блюда разных кухонь мира с щедрой порцией свежего лосося, а также других ключевых ингредиентов. Доставка в среднем занимает всего 45 минут. Более того, на заказе можно сэкономить благодаря промокодам «Много лосося».

Но давайте чуть подробнее рассмотрим ассортимент блюд, особенности этого сервиса доставки, работающего в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также несколько способов получить в нем скидку. Дополнительно можно получить эксклюзивные купоны на специальной странице Промокод-Палас.

Меню крупной сети дарк-китченов

Шеф-повара «Много лосося» готовят популярные рецепты японской, тайской, гавайской, итальянской и даже латиноамериканской кухни. В согласии с названием сети, ее главная фишка — это отборные блюда с красной рыбой, но ассортимент сервиса доставки не ограничен только ими. Практически к каждой тарелке с лососем предлагается альтернатива с курицей, креветками или другим наполнением.



Прежде всего на сайте сервиса представлен большой выбор суши и роллов, включая темпуру, запеченные маки, гунканы и сеты на компанию. Помимо разных вариантов этого блюда с красной рыбой, здесь есть макидзуси с огурцом, авокадо, кальмаром, крабом, креветками, угрем и другими традиционными начинками. Кроме того, для быстрого и удобного перекуса в меню включены ненарезанные шауроллы «Филадельфия» и «Калифорния», а для заботы об экологии — многоразовые палочки.

Карта заведения не обошлась и без полезного поке. В приложении доставки можно выбрать не только обычный боул с лососем, но и тарелку с лососем, смешанным с тунцом или тобико. Также доступны варианты боула с креветками, тунцом и собственноручно собранным наполнением.

Если хочется менее диетической еды, сеть кухонь выпекает итальянскую пиццу разного диаметра. Конечно, и здесь не обошлось без лосося в сливочном соусе и таких изысков, как пицца с грушей и горгонзолой или курицей и вялеными томатами. Но также можно заказать классику от «Маргариты» и «Пепперони» до «Четыре сыра». Кроме того, если хочется попробовать сразу два вкуса, возможна разная начинка для каждой из половинок большой пиццы.



Выбор закусок также впечатляет. Например, можно почувствовать себя героем аниме, заказав онигири, рисовый сэндвич или япо-тако с красной рыбой. Для любителей наггетсов есть как куриные, так и лососевые ломтики в панировке, сопровождающиеся картошкой фри. Для тех, кто скучает по азиатской кухне, в меню включили спринг-роллы и шашлычки с креветками. А поклонники маринованной рыбы в перуанском стиле оценят лососевое севиче.

Но не снеками едиными: в меню «Много лосося» можно собрать себе полноценный завтрак, обед или ужин. И выбор достаточно велик. Например, среди салатов предлагается три варианта только одного цезаря, а среди супов есть четыре разных рецепта том ям и два мисо-супа. Плюс на горячее готовят рис с разными добавками от овощей до кальмара и пасту с лососем или карбонара. А также есть комплексные ланчи, в которые входит суп и любое второе, например роллы.

Основные блюда можно дополнить топингами, список которых не ограничивается соевым соусом, маринованным имбирем и васаби. В меню вы найдете более десяти разных аккомпанементов от орехового до кимчи-соуса. Десертов немного, но они отборные: моти, чизкейк и брауни с необычными вкусами. А освежиться можно как газировкой, так и соком в стеклянной таре, смузи или фрешем.

Но главная прелесть меню сервиса доставки в том, что не забыты даже домашние животные. Чтобы питомец грустно не облизывался, пока хозяева едят вкусные блюда с рыбой и морепродуктами, в разделе «Для котика» можно заказать ему мелко рубленные креветки, свежий тунец или и то и другое.

Особенности сервиса доставки «Много лосося»

В сеть дарк-китченов, которые готовят блюда с лососем и не только, входит 75 кухонь в трех городах России. Помимо большого и разнообразного меню, их работу отличает еще несколько особенностей.

Качество еды

Компания внимательно относится к выбору поставщиков и использует лучшие продукты: от правильного японского риса и качественной рыбы до спелого авокадо и авторских соусов. При этом рецептура составлена так, чтобы в блюде было достаточно главных ингредиентов. Если это ролл «Филадельфия», то в нем будет много лосося, если паста карбонара — в нее хорошенько добавят бекона.

Кроме того, на кухне используются технологичные процессы и работают профессионалы своего дела, включая повара-универсала, повара горяче-холодного цеха, сушиста и пиццайоло. Все это позволяет достигать высокого качества и безупречного вкуса блюд.

Быстрая доставка

Заведения сети созданы в формате дарк-китчен, то есть кухонь, которые работают на доставку по адресам в относительно небольшом радиусе. Также в штат каждой кухни входит собственный курьер. Благодаря этому покупатели достаточно быстро получают свои блюда.

Конечно, фактическое время доставки может отличаться от указанного в приложении прогнозируемого времени ожидания заказа. Но при любых форс-мажорах, не позволяющих привезти готовую еду в срок, клиенту сообщается о задержке. И даже с учетом накладок среднее время доставки обычно составляет меньше часа.

Удобство заказа





У сервиса «Много лосося» есть официальное приложение для iOS и Android, через которое можно быстро и просто оформить заказ. На его главной странице отображаются все категории, нужно лишь выбрать нужные блюда и добавить их в корзину. При этом необязательно сразу же оплачивать заказ онлайн: можно выбрать безналичную оплату курьеру при получении заказа.

Также в приложении отображаются самые свежие акции и специальные предложения, которыми можно воспользоваться в данный момент. Есть поле для указания промокода, и в личном профиле сохраняются баллы по программе лояльности, которые помогают уменьшить стоимость заказа.

Помощь животным

Бренд занимается несколькими спецпроектами, в том числе помощью животным. Например, та самая категория блюд «Для котика» позволяет не только вкусно накормить своего питомца, но и помочь другим: 5% от стоимости предлагаемых в ней морепродуктов жертвуется в Фонд защиты городских животных.

Ранее компания выпускала NFT-токены, деньги с продажи которых направлялись на благотворительность для поддержки бездомных животных. За доброе дело их покупатели получали блюдо в подарок или хорошую скидку. И это лишь несколько из полезных инициатив «Много лосося», в которых могут участвовать клиенты сервиса.

Способы сэкономить на заказе любимых блюд

Дарк-китчен изначально предлагает блюда на уровне ресторана по более доступной цене, так как тратит гораздо меньше денег на помещение и персонал. Но существует несколько способов, позволяющих с дополнительной скидкой заказывать готовую еду, и это не только про заказ больших сетов и комплексных ланчей.

Подарок за подписку

Подписка на рассылку новостей не только позволяет сети доставки суши и пиццы регулярно отправлять пользователю приложения свои рекламные объявления, но и выгодна самому подписчику. Указав свой email, номер телефона и дату рождения, можно первым узнавать о скидках, рассчитывать на бонусы ко дню рождения, а также за сам факт подписки получить в подарок вкусный ролл.

Программа лояльности



В «Много лосося» действует общая с магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» бонусная программа «X5 Клуб». Это означает, что баллы, которые накоплены за покупки в супермаркетах, можно списать при заказе роллов или других блюд в сервисе доставки готовой еды. И наоборот: баллы, которые вы получите за заказ пиццы и том яма, можно тратить не только в приложении сети дарк-китченов, но и в магазинах.

На базовом уровне участники программы получают 0,5% кэшбэка на все и до 20% — на одну любимую категорию. А с ростом общей суммы покупок можно перейти на второй уровень с 1% кэшбэка на покупки в супермаркетах и 1,5% — на заказы в «Много лосося», а также возможностью выбрать три категории с повышенным начислением баллов. Кроме того, подключив сервис «Пакет», можно увеличить размер кэшбэка до 10%.

Чтобы пользоваться этой программой лояльности, достаточно оформить бонусную карту на сайте «X5 Клуба» и авторизоваться в приложении «Много лосося» с помощью X5ID. Накопленные баллы автоматически подтягиваются в профиль, и ими можно погашать до половины стоимости любых блюд, будь то поке, темпура, севиче или моти.

Промокоды «Много лосося»

Экономить на заказе суши, роллов и пиццы также помогут промокоды сервиса доставки, которые распространяются через его соцсети и другие ресурсы. Чтобы не тратить время на их поиск, все купоны с кодами можно найти в разделе, посвященном спецпредложениям компании на hi-tech.mail.ru.

Сеть дарк-китченов часто предлагает промокоды на скидку в несколько сотен рублей на первый заказ, дисконт при определенном чеке, ролл в подарок при покупке на конкретную сумму и другие приятные бонусы. Найдя такой промокод, вам нужно открыть его, скопировать кодовое слово и вставить его в специальную строку при оформлении заказа в корзине.

Чтобы скидка была успешно применена, важно соблюсти условия акции и использовать купон до окончания срока его действия. Также помните, что один и тот же код может использоваться только один раз и к одному заказу может быть применен лишь один промокод. Но даже при этом подобные специальные предложения позволят существенно экономить на покупке лучших блюд разных кухонь мира.

Заключение

Доставка пиццы, суши и роллов «Много лосося» интересна большим количеством блюд с красной рыбой, а также щедрыми порциями лосося и других главных ингредиентов. В ее меню можно найти все: от поке с севиче до спринг-роллов с пастой и даже рыбной нарезки для котика. Более того, в приложении сервиса можно заказать любимые блюда с хорошей скидкой. Для этого подписывайтесь на его рассылку, участвуйте в программе лояльности и используйте промокоды. Приятного аппетита!

