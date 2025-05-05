Шопинг в онлайн-магазинах выходит на новый уровень благодаря активному внедрению искусственного интеллекта. Правда, большинство ИИ-решений в электронной коммерции направлены на пользу продавцов: взять хотя бы то же автоматическое создание описаний товаров или картинок.

То, что ритейлеры используют ИИ активнее, чем покупатели, вполне ожидаемо, ведь магазины постоянно пытаются оптимизировать продажи, а также участвуют в борьбе за внимание клиентов. Соответственно, они первыми осваивают современные инструменты. Но уже начинают появляться технологии, ориентированные на выгоду для самих покупателей. Например, некоторые ИИ-сервисы помогают им быстрее и точнее выбирать нужные товары.

В этом обзоре рассмотрим, как магазины используют искусственный интеллект, почему покупателям нужны собственные ИИ-помощники, а также чем шопинг с ними будет удобен.

Как магазины пользуются ИИ для привлечения покупателей

Современные маркетплейсы применяют технологии искусственного интеллекта во многих сферах, о которых мы часто даже не догадываемся. AI помогает им прогнозировать продажи, организовывать складские запасы и логистику или даже защищать пользователей, предотвращая попытки мошенничества на торговой площадке. Но главное направление использования ИИ — это, конечно, реклама.

Искусственный интеллект помогает онлайн-магазинам лучше понимать, что нужно пользователю, и давать ему то, что увеличивает скорость, объем продаж, а также прибыль. При этом можно выделить два основных направления, в которых продавцы используют возможности нейросетей для привлечения покупателей.

Генерирование контента: от описаний до картинок

С помощью разных инструментов, основанных на AI, магазины могут легко генерировать красивые содержательные карточки товаров. Таким образом создаются не только простые тексты или картинки, но и rich-контент. Подробные описания товаров с фото, видео, графиками, таблицами или даже 3D-моделями, превращающими карточку товара в полноценный красочный лендинг, — все это сегодня также делают нейросети.

Например, у Ozon есть собственный AI-редактор изображений, в котором продавцы могут в пару кликов сделать из обычного снимка товара фотографию про-уровня. Он автоматически удалит фон, подкорректирует цвета с контрастом, и вуаля: покупатель смотрит на фото, которое больше располагает к покупке, чем изначальный вариант. Кроме того, с помощью ИИ генерируются видеообложки, а также создаются реалистичные изображения моделей в одежде. Благодаря этому можно лучше рассмотреть вещь перед тем, как заказать ее со скидкой по промокоду Озон.

Многие крупные магазины также активно используют ИИ, чтобы улучшать текстовый контент. При этом AI может быстро генерировать тексты с учетом популярных запросов пользователей, а также ключевых тегов и параметров на сайтах конкурентов.

Причем это не единственные способы создания контента с помощью современных технологий. Например, на Wildberries начали тестирование новой функции «Важное из отзывов». Нейросеть анализирует отзывы за последние месяцы, выделяет самые часто встречающиеся характеристики и показывает пользователю главные плюсы и минусы товара.

Все это дает продавцам целый ряд преимуществ. Экономится много времени и ресурсов на создание контента, а также повышается качество карточек товаров. Это, в свою очередь, увеличивает количество продаж. Кроме того, снижается частота возвратов, так как покупатель может получить больше информации о продукте перед тем, как его купить.

Персональные рекомендации для каждого

Кроме улучшения карточек товаров, компании внедряют новые технологии, основанные на нейросетях, чтобы отдельно подбирать рекомендации и рекламу для каждого посетителя сайта. Мы, как покупатели, соприкасаемся с этим на каждом шагу, как только открываем страницу онлайн-магазина.

Поиск. Когда вы вводите в поиск на маркетплейсе определенный тип товара, современные алгоритмы анализируют контекст вашего запроса. ИИ учитывает информацию о ваших предыдущих покупках, предпочтениях по цене или даже стилю, на основании этого показывая вам товары. Так, например, происходит на WB.

Рекомендации. На главной странице современного онлайн-магазина и в каждой карточке товара часто есть рекомендации. Как и поисковые подборки, они формируются не просто так: алгоритмы AI анализируют ваше поведение, а также краткосрочные и долгосрочные интересы. Поэтому в них вы можете найти не только похожие предложения по более низким ценам или аксессуары к выбранным вами товарам, но и менее очевидные вещи. Например, как раз только что закончившийся шампунь вашей любимой марки или отличные варианты подарков для близких к определенной дате.

Персональные скидки и акции. Благодаря AI в онлайн-магазинах появляются не только скидочные предложения для всех, такие как, например, промокоды Ситилинк , но и персональные скидки. Как и контекстная реклама, специальные предложения маркетплейсов формируются исходя из вашей истории покупок, интересов, а также поведения на платформе.

Чат-боты. Еще больший уровень персонализации сервиса обеспечивают чат-боты с поддержкой ИИ. Они могут быстро ответить на любой вопрос покупателя о материале, размере, доставке или возврате товара, а также текущем статусе заказа. А иногда могут профессионально помочь в выборе. Например, та же Sephora одной из первых в бьюти-индустрии запустила чат-бот, подбирающий косметику. Он дает личные советы по уходу за кожей и макияжу, а также помогает подбирать оптимальные по свойствам или оттенкам продукты.

Виртуальные примерочные. Объединение ИИ с технологиями дополненной реальности позволяет создавать интерактивные сервисы, в которых можно примерить одежду или макияж в режиме реального времени. Пример тому — Virtual Artist в приложении Sephora. Этот AI-инструмент не только покажет, как на вас выглядит та или иная декоративная косметика. Он посоветует оптимальный цвет, выдаст список косметики в понравившемся вам оттенке, а также даст рекомендации по ее правильному нанесению.

Подобные рекомендации ИИ позволяют магазинам уделять еще больше личного внимания каждому клиенту, при этом снимая нагрузку с персонала. Они удерживают внимание покупателей и повышают их вовлеченность. В итоге пользователи проводят больше времени на странице магазина, чаще делают заказы, а также реже их возвращают.

Но возникает логичный вопрос: создание более качественного подробного контента и персонализация рекламы — это про удобство покупателя или про тонкие технологии манипуляций?

Чем новый подход к онлайн-шопингу выгоден и удобен для покупателей

Применяемые продавцами алгоритмы уже во многих моментах делают шопинг более комфортным для покупателя. Но наряду с этим порой возникает ощущение, что эти современные технологии только создают дополнительный визуальный шум вокруг товаров. Например, взять ту же функцию выжимки главных моментов из отзывов. Из-за их неточности многие предпочитают игнорировать работу нейросети, по старинке перечитывая комментарии, чтобы не упустить ничего важного.

Покупатели готовы заказывать товары, но хотят найти то, что им действительно нужно, и желательно максимального качества. Онлайн-шопинг постепенно меняется под этот запрос: появляются все более ориентированные на потребителя ИИ-сервисы.

Эта тенденция принесет с собой целый ряд выгод для покупателей:

Более быстрый и точный поиск товаров. Это позволит тратить меньше времени на выбор и, соответственно, получать больше удовольствия от шопинга.

Более осознанные и подходящие покупки. ИИ научится лучше понимать ваши предпочтения и советовать то, что вам нужно.

Новое качество онлайн-шопинга. В процессе покупки будет ощущаться больше удобства, а также меньше раздражения от навязчивых рекомендаций.

И это уже происходит. Технологии начинают все больше служить потребителям.

Итоги

Искусственный интеллект стал важной частью онлайн-коммерции. Но если раньше это был скорее инструмент продавцов, то теперь рынок меняется: нейросети становятся помощниками покупателей. В итоге это будет выгодно всем, подобно тому, как использование купонов на маркетплейсах, например тех же промокодов Яндекс Маркет, приносит пользу всем пользователям торговой площадки.

В будущем ИИ продолжит свое развитие с фокусом на персонализацию. Для каждого отдельного пользователя на основании его предпочтений и истории покупок будут создаваться более точные индивидуальные предложения. Поэтому нас ждет еще больше возможностей, а также удобства онлайн-шопинга.

