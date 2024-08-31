Промокоды Яндекс Плюс (Yandeks Plus) на Август 2024
Сегодня в магазине Яндекс Плюс доступно 21 купонов.
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Лучшие промокоды Яндекс Плюс
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|90 дней бесплатного доступа к Яндекс Музыке (Казахстан)
|2HS***
|Промокод
|90 дней бесплатного доступа к Яндекс Плюсу (Казахстан)
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|Промокод
|90 дней Яндекс плюса бесплатно для новых пользователей
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|90 дней Яндекс музыки бесплатно для новых пользователей
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|не требуется
|Скидка
|Кешбэк для тех, кто в Плюсе
|не требуется
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|Новый роман Виктора Пелевина уже в Букмейте
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|не требуется
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|Оплачивайте покупки онлайн картами любых банков
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|не требуется
Подробнее о Яндекс Плюс
Сервис Яндекс Плюс — медиаплатформа, которая предлагает доступ к фильмам, музыке и кэшбэку. Для доступа ко всему этому требуется подписка. Также необходимо создать аккаунт Yandex (то есть завести почту). Без этого подключение невозможно.
На услугах Yandex Плюс можно сэкономить с помощью скидочных кодов, собранных на данной странице. Здесь представлены только актуальные промокоды, позволяющие получить дополнительную выгоду при оплате сервиса.
Ассортимент сервисов Яндекс Плюс
В настоящее время медиасервис Яндекса предлагает:
бесплатные фильмы и сериалы на «Кинопоиске»;
персональные подборки композиций в «Яндекс Музыке»;
кэшбэк в сервисах Yandex.
Баллы начисляются только за использование услуг Яндекс («Еда», «Такси», «Go» и другие). Тратить их можно там же — они конвертируются в скидку из расчета один к одному и тем самым позволяют получить дополнительную выгоду.
Музыка предлагается по умной системе рекомендаций, которая называется «Моя волна». Она подстраивается под личные предпочтения и настроения пользователя и включает, помимо песен, также подкасты и детские передачи.
У пользователей есть возможность сэкономить на всем этом, однократно активировав промокод при оплате. Она существует благодаря тому, что все составные части Yandex Plus включает одна подписка, которая предоставляется по единому тарифу.
Как можно сэкономить на подписке
Существует несколько возможностей получить дополнительную выгоду при оформлении подписки. Самый простой — подключение на год. При оформлении можно выбрать один из двух тарифов Яндекс: с годовой и месячной оплатой. Первый вариант будет немного дешевле — с его помощью на Yandex Плюс можно сэкономить 44%.
Также пользователи имеют возможность получить дисконт с помощью акционных предложений платформы. Скидку в привычном смысле они не предоставляют, однако включают дополнительный контент, отдельное подключение которого обошлось бы значительно дороже (more.tv, Амедиатека).
Первые 60 дней можно использовать Yandex Плюс совершенно бесплатно. Начиная с 61-го оплата будет списываться в соответствии с выбранным тарифом (годовой или месячный).
Но самый выгодный способ снизить цену на подписку сервиса Яндекс Plus — это дисконтный код. Промокод не требует выполнения каких-либо сложных требований — его достаточно активировать перед оплатой услуг Yandex Плюс. При этом он дает выгоду в размере 20–50%, что позволяет существенно сэкономить.
Инструкция по активации промокода сервиса
Для активации промокода сервиса Yandex Plus необходимо:
Изучить предложения Яндекс Плюс с этой страницы.
Скопировать подходящий промокод.
Перейти на сайт сервиса Яндекса.
Вызвать главное меню и нажать «Активация промокода».
Вставить код в специальное поле и подтвердить действие.
Оплатить и оформить подписку Yandex Plus.
После этого стоимость услуг платформы уменьшится и с карты клиента спишется сумма, к которой уже применена скидка.
Купон Yandex Плюс активируется иначе. Для получения дополнительной выгоды достаточно кликнуть по интересующему предложению с данной страницы, а после переадресации на официальный сайт сервиса просто оплатить услуги платформы. Скидка Яндекс применится автоматически, активировать рабочий код при подключении не требуется.