В настоящее время медиасервис Яндекса предлагает:

бесплатные фильмы и сериалы на «Кинопоиске»;

персональные подборки композиций в «Яндекс Музыке»;

кэшбэк в сервисах Yandex.

Баллы начисляются только за использование услуг Яндекс («Еда», «Такси», «Go» и другие). Тратить их можно там же — они конвертируются в скидку из расчета один к одному и тем самым позволяют получить дополнительную выгоду.

Музыка предлагается по умной системе рекомендаций, которая называется «Моя волна». Она подстраивается под личные предпочтения и настроения пользователя и включает, помимо песен, также подкасты и детские передачи.

У пользователей есть возможность сэкономить на всем этом, однократно активировав промокод при оплате. Она существует благодаря тому, что все составные части Yandex Plus включает одна подписка, которая предоставляется по единому тарифу.