Личный кабинет 2.0: как онлайн-платформы делают учебу удобнее

Занятия с репетитором, подготовка к экзаменам онлайн и даже полностью дистанционное освоение школьной программы постепенно становятся нормой. Мы уже привыкли, что можно не тратить время на дорогу, подключаться к уроку из любого места, а также выбирать преподавателя и длительность курса. При этом подобный формат обучения становится еще более доступным благодаря множеству скидочных предложений, таких как промокод Сотка, и еще более удобным благодаря продвинутым личным кабинетам.

Современные образовательные платформы активно развивают личные кабинеты, чтобы сделать учебу проще, структурированнее и комфортнее. Персональные профили получают много дополнительных функций и становятся полноценными центрами онлайн-обучения. В этом обзоре рассмотрим подробнее, зачем такой личный кабинет нужен ученику, какие функции в нем бывают и как он помогает организовать процесс обучения в формате онлайн.

Что из себя представляет личный кабинет ученика

Практически на всех современных сайтах у каждого пользователя есть личный кабинет — персональная страница, которую можно открыть на любом устройстве, введя свой логин и пароль. Некоторые из таких страниц очень просты: там можно только просмотреть свои личные данные и некоторую статистику. А другие содержат много технологичных функций, позволяющих комфортно пользоваться сервисом.

Так вот, личный кабинет 2.0, который используют современные онлайн-школы, — это не просто вход на сайт и немного истории ваших действий. Это полноценное рабочее место со множеством современных фишек, делающих учебу проще и увлекательнее. Он содержит все учебные и дополнительные материалы, приложения для связи с преподавателем и однокурсниками, а также разделы для выполнения домашних заданий прямо на платформе. Кроме того, подобные личные кабинеты позволяют тонко настраивать ваше расписание и отслеживать успеваемость в игровой форме.

На одной такой платформе можно заниматься сразу с несколькими репетиторами или проходить несколько курсов по разным предметам. И в личном кабинете вы не только сможете просматривать общий учебный план, но и будете видеть ближайшие уроки, а также задания, которые нужно выполнить сегодня. Система сама напомнит вам о текущих занятиях, домашних работах и контрольных, а также покажет дедлайны.

Такой формат учебы существенно отличается от традиционного формата занятий онлайн и тем более офлайн. Раньше приходилось созваниваться с преподавателем по какому-нибудь мессенджеру, договариваться с ним об удобном времени, распечатывать высланные им материалы и отправлять домашние задания на почту. Теперь все это и даже больше доступно в пару кликов на одной интерактивной площадке.

Какие полезные функции есть в личном кабинете

Среди функций личного кабинета, которые выводят онлайн-обучение на совсем другой уровень комфорта, можно выделить четыре основные. Это удобный доступ сразу ко всем материалам, интерактивность, мгновенная обратная связь, а также настройка индивидуального плана занятий.

Все под рукой: единая база учебных материалов и заданий

В одном личном кабинете могут быть собраны все программы обучения, на которые вы записаны. К каждой из них в один клик открываются видеоуроки, конспекты, рабочие тетради и домашние задания.

Занятия, которые проводятся в форме живых вебинаров, также остаются доступны в записи. Если вы не успеваете на лайв, их можно просмотреть в любое удобное вам время. Более того, обычно публикуются тайм-коды, поэтому можно смотреть не весь видеоурок, а только те его части, которые вам нужны. Подобные функции, к примеру, есть в личном кабинете онлайн-школы Умскул, на обучении в которой можно сэкономить с помощью промокодов Умскул.

Интерактивность: от виртуальной доски до домашних заданий

Занимаясь с преподавателем по видео через личный кабинет, можно тут же видеть на экране задания из рабочей тетради. Кроме того, многие онлайн-школы добавляют в интерфейс виртуальную доску, на которой учитель и ученики могут писать в режиме реального времени. А также, если это групповой урок в формате вебинара, рядом с видео всегда отображается чат, позволяющий участвовать в обсуждении темы и задавать вопросы.

С выполнением домашних работ также все интерактивно: вы входите в текущее задание и вводите в специальные строки его решение и ответ. При этом тут же из раздела ДЗ можно одной кнопкой открыть связанные с ним теоретические материалы.

Мгновенная обратная связь: ответы на ваши вопросы и результаты тестов

Независимо от формата онлайн-обучения, в личном кабинете есть все, чтобы быстро получить обратную связь от преподавателя или наставника. Во время индивидуальных занятий и групповых классов можно вслух задавать вопросы учителю, как это обычно происходит в школе. Если урок в формате вебинара, есть возможность писать вопросы в чат: преподаватель тут же ответит на них.

Но мгновенная обратная связь есть не только во время уроков. Помимо педагогов, на платформе обычно работают наставники, которые отвечают на вопросы по предметам, а также персональные помощники, решающие организационные вопросы. Для общения с ними в личном кабинете есть отдельные чаты, и они также быстро приходят на помощь. Например, в онлайн-школе Сотка тьюторы по предметам отвечают студентам на протяжении 5 минут. Кроме того, в некоторых школах возможен индивидуальный созвон с преподавателем или наставником.

При выполнении некоторых домашних заданий также можно мгновенно получить обратную связь. Если работы проверяет ИИ, вы тут же увидите результат: правильный ли ответ вы дали и в чем были ваши ошибки. Если работа проверяется вручную, это займет чуть больше времени. Но, как только она будет проверена, вы тут же увидите комментарий преподавателя в своем личном кабинете.

Персонализация: выбираем репетитора, расписание и темы

В личных кабинетах на сайтах многих школ возможна индивидуальная настройка программы обучения. Например, можно легко выбрать другого преподавателя, если текущий вам не подошел, или изменить график занятий. Кроме того, иногда есть возможность исключить из учебного плана темы, которые вы хорошо знаете и не хотите тратить на них время. И это далеко не все варианты: каждая образовательная платформа предлагает разные функции персонализации.

Например, в личном кабинете на сайте Умскул при подготовке к ЕГЭ можно указать свою цель и количество баллов за последние пробники. Исходя из этого система индивидуально рассчитает вам оптимальную нагрузку, а также составит план обучения.

Как личный кабинет помогает лучше учиться

В личных кабинетах онлайн-школ, как правило, есть раздел с детальной аналитикой успеваемости и разными удобными фишками для контроля прогресса. Там вы можете видеть не только количество посещенных или просмотренных уроков. Статистика покажет, какие темы уже пройдены и какие домашние задания и тесты решены и на сколько баллов, а какие еще нужно выполнить. Более того, если на платформе есть функция постановки целей, система будет показывать вам, насколько вы близки к их выполнению.

Разделом с отслеживанием успеваемости удобно пользоваться не только самим школьникам, но и их родителям. Правда, в контроле с их стороны обычно нет нужды, так как детям самим хочется достигать вершин в учебе благодаря еще одной фишке личного кабинета.



Геймификация обучения

Чтобы повысить мотивацию школьников к учебе, образовательные платформы используют геймификацию. За успешное прохождение заданий на них ребята получают бонусы, которые обмениваются на награды и даже скидки на обучение.

Например, в личном кабинете Фоксфорд весь учебный процесс оформлен так, как будто школьник проходит уровни в игре. За каждый шаг, будь то просмотр урока, решение теста или выполнение домашки без подсказок, он получает бонусы. Накопив нужную сумму этой игровой валюты, школьник переходит на новый уровень. При этом в личном кабинете постоянно отображается, сколько задач пройдено и сколько остается до следующего уровня. Более того, каждое достижение, будь то сдача теста или получение награды, сопровождается визуальными эффектами, как в настоящей игре.

В Умскул применяется подобная система. Чем правильнее и пунктуальнее ученик выполняет задания, тем больше умкоинов, ключей и наград он зарабатывает и тем быстрее переходит на новый уровень «игры». Причем здесь игровые бонусы можно обменивать на крутой мерч и даже участвовать в розыгрыше московской квартиры.

Кому личные кабинеты 2.0 приносят больше всего пользы

Личный кабинет 2.0 удобен для тех, кто хочет подтянуть знания по предмету, готовится к экзамену или олимпиаде либо учится в школе полностью удаленно. Это отличное решение для всех: от первоклассника до поступающего в университет и от родителя до педагога. Но можно выделить три категории пользователей, для которых личный кабинет будет полезнее всего.

Во-первых, это старшеклассники и абитуриенты, которые начинают подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. Записавшись на подготовительные курсы по промокоду Фоксфорд или другой онлайн-школы, они получают в свое распоряжение личный кабинет со всей необходимой теорией и практикой. В одном месте будут собраны созвоны с преподавателем, видеоуроки, конспекты, тесты, домашки и пробники экзаменов. При этом в процессе учебы можно будет наглядно видеть, какие темы и задания успешно пройдены, а каким нужно уделить больше внимания. Все это позволит готовиться быстрее и эффективнее, а также избегать лишнего стресса.

