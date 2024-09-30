Сервис доставки Пицца Суши Вок привлекает клиентов большим выбором блюд, доступных для заказа онлайн. Он не ограничивается японской, китайской, итальянской или какой-то другой кухней, предлагая выбор еды и закусок разных народов.

В Pizza Sushi Wok всегда можно заказать пиццу с выбором размера коржа (26, 30 и 40 см), толщины теста, дополнительных ингредиентов и других параметров. Пользователю доступен самостоятельный выбор компонентов и их количества, что позволяет тонко настроить ее вкус под свои предпочтения: сделать острее, пикантнее, добавить сыра, мяса и т. д.

В меню также имеется выбор роллов, суши и других восточноазиатских блюд, приготовленных из свежих продуктов, соусов и прочих дополнений к ним. Есть ассортимент горячих и холодных супов, салатов, закусок вроде картофеля фри, сэндвичей, десертов и безалкогольных напитков. Чтобы заказать их с быстрой доставкой, нужно оформить заказ на сайте и дождаться курьера. Время его прибытия составляет от 40 минут.