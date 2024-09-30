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Промокоды Pizzasushiwok на Август

Сегодня в магазине Pizzasushiwok доступно 15 купонов.

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Подарок на выбор при заказе от 1349 рублей

Сделайте заказ и выбирайте: пицца «Цезарь» 26 см, пицца «Чизбургер» 26 см или Пицца «Белорусская» 26 см.

Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
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Пицца «Фермерская» (26 см.) или Креветка Люкс ролл, на выбор в подарок

Предложение действует на заказы от 1349 рублей.

Действует до До 30.9.2024
Применили 20 раз
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Пицца «Шеф Гриль» (26 см.) или Калифорния Чиз, на выбор в подарок!

Акция действует на заказы от 1319 рублей.

Действует до До 30.9.2024
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Лови удачу с PSW и получай подарки
Действует до До 12.12.2024
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Промокод Пицца «Шеф Гриль» (26 см.) или Калифорния Чиз, на выбор в подарок! DAY***
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Скидка Подарок при заказе от 2499 рублей не требуется
Скидка Подарок при заказе на сумму от 1499 рублей в указанные дни не требуется
Скидка Бесплатный заказ при опоздании не требуется
Скидка Гарантия вкуса не требуется
Скидка Действующие промокоды в соц сетях не требуется
Скидка Бесплатная доставка заказа любой стоимости не требуется

Подробнее о сервисе доставки еды Пицца Суши Вок

Компания Пицца Суши Вок — это сервис быстрой доставки еды, работающий в Москве и области. В его меню представлен ассортимент вкусных блюд восточной, европейской и других кухонь мира, доступных для заказа на дом. Богатое меню позволяет всем выбрать лакомства на свой вкус, а курьеры компании позаботятся, чтобы они были доставлены точно в указанное время. Наборы блюд, акции и другие выгодные предложения сервиса помогут экономить на заказах. Дополнительную скидку позволяют получить купоны PizzaSushiWok, собранные у нас на сайте.

Богатое меню сервиса Pizza Sushi Wok

Сервис доставки Пицца Суши Вок привлекает клиентов большим выбором блюд, доступных для заказа онлайн. Он не ограничивается японской, китайской, итальянской или какой-то другой кухней, предлагая выбор еды и закусок разных народов.

В Pizza Sushi Wok всегда можно заказать пиццу с выбором размера коржа (26, 30 и 40 см), толщины теста, дополнительных ингредиентов и других параметров. Пользователю доступен самостоятельный выбор компонентов и их количества, что позволяет тонко настроить ее вкус под свои предпочтения: сделать острее, пикантнее, добавить сыра, мяса и т. д.

В меню также имеется выбор роллов, суши и других восточноазиатских блюд, приготовленных из свежих продуктов, соусов и прочих дополнений к ним. Есть ассортимент горячих и холодных супов, салатов, закусок вроде картофеля фри, сэндвичей, десертов и безалкогольных напитков. Чтобы заказать их с быстрой доставкой, нужно оформить заказ на сайте и дождаться курьера. Время его прибытия составляет от 40 минут.

Акции и выгодные предложения Пицца Суши Вок

Компания Pizza Sushi Wok старается всегда радовать клиентов выгодными предложениями и приятными сюрпризами. Экономить на заказе пиццы, суши и других блюд позволяют ее акции. Чтобы снизить сумму в чеке, можно пользоваться разными предложениями сервиса:

  • заказывать наборы блюд, которые покупать вместе выгоднее, чем раздельно;

  • использовать промокоды компании Pizza Sushi Wok;

  • выбирать блюда, которые на данный момент доступны по специальной цене;

  • участвовать в бонусной программе, делая больше заказов;

  • делать заказы в день рождения, чтобы получить в подарок пиццу, сет роллов или скидку.

Доставка блюд осуществляется бесплатно. А если курьер опоздает на 30 и более минут от назначенного времени, платить за заказ вообще не придется, он будет выполнен за счет заведения.

Как воспользоваться промокодом в PizzaSushiWok для получения дисконта

Некоторые скидки в Пицца Суши Вок доступны только при использовании промокодов. Использовать их просто, так как поле для ввода кода купона расположено прямо на главной странице сайта. Чтобы активировать промокоды сервиса PizzaSushiWok, нужно:

  1. Найти акцию и скопировать код купона из ее описания.

  2. Перейти на сайт сервиса доставки Пицца Суши Вок.

  3. Вверху главной страницы найти поле для ввода промокода.

  4. Вставить код и активировать его, чтобы получить скидку.

промокоды пиццасушивок

  1. Выбрать в меню нужные блюда, добавить их в корзину и оформить заказ.

Второй способ использования промокода – это его ввод в меню оформления заказа. Там его можно ввести уже после того, как будут добавлены интересующие блюда.

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