О магазине DNS
DNS — федеральный интернет-магазин техники и электроники, работающий на российском рынке с 2005 года. Площадка предлагает широкий выбор устройств и аксессуаров: от смартфонов и ноутбуков до крупной бытовой техники и компонентов для ПК. Ассортимент регулярно обновляется, включая актуальные модели ведущих мировых брендов.
Магазин выделяется высоким уровнем обслуживания, оперативной доставкой и гибкой системой скидок. Покупатели могут использовать промокоды и купоны на выгодных условиях, участвовать в сезонных акциях и получать дополнительные бонусы за первый заказ. Благодаря надёжности и прозрачным условиям продаж DNS остаётся одним из лидеров онлайн-рынка электроники в России.