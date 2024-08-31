Промокоды Premier (Премьер) на Август
Сегодня в магазине Premier доступно 13 купонов.
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Бонус действует для всех пользователей без активной подписки.
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Часто задаваемые вопросы про Premier
Что можно смотреть бесплатно на сайте компании Премьер?
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Как оплатить подписку на Премьер?
Сколько действуют промокоды?
Лучшие промокоды Premier
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Бесплатный доступ к подписке Premier на 45 дней, для всех пользователей без активной подписки
|KIN***
|Промокод
|Бесплатный период подписки 30 дней на PREMIER+МАТЧ ПРЕМЬЕР для новых пользователей
|ZTV***
|Промокод
|Всего 499 рублей за годовую подписку, вместо 1799 рублей
|YEA***
|Скидка
|До 200.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|35 дней подписки за 1 рубль для новых пользователей
|ADM***
|Скидка
|Подписка на 3 месяца за 699 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подписка на 12 месяцев за 1799 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подключите к аккаунту до 5 профилей
|не требуется
|Скидка
|Документальное кино за 299 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Доступ к м/ф "Айнбо. Сердце Амазонии"
|не требуется
Подробная информация о сервисе Премьер
Интернет-портал PREMIER — видеохостинг для пользователей, которые могут найти десятки сериалов, шоу, фильмов и другого развлекательного контента. Для новых и постоянных клиентов действуют акции. Для большинства из них нужен уникальный код.
Категории видеоконтента в сервисе Premier.one
В каталоге сайта PREMIER представлено больше 4000 единиц видеоконтента, рассортированного по категориям. Пользователи по выгодному предложению могут посмотреть сериалы и фильмы, сделанные PREMIER, тренды сети, документальные фильмы.
Есть специальные скидки на материалы для детей, любителей спорта на сайте компании, стендап и даже зарубежные сериалы. Смотреть бесплатно сотни единиц контента можно по подписке, к одной доступна привязка до 5 профилей. Например, для всей семьи к каждому из их устройств.
Способы сэкономить на портале
Кэшбэк сервис предлагает 50% на подписку при оформлении карты супергероя от банка «Открытие». Также есть возможность выиграть годовой бесплатный доступ к кинотеатру без использования дополнительных купонов и промокодов для Премьера.
Для участников «РЖД Бонус» доступно объединение с аккаунтом видеосервиса, где за каждые 25 рублей начисляется 1 балл. Акция от сервиса продолжительная и действует дольше года.
Для всех новых клиентов действует предложение по бесплатной 60-дневной подписке. Иногда оно меняется на 30 суток. Для его активации нужно нажать на желтую кнопку «60 дней бесплатно» в личном кабинете. Активировать промокод для Премьера не требуется.
Как активировать промокод
Для активации уникального кода со специальной скидкой на сайте сервиса нужно авторизоваться. Достаточно ввести номер на сайте PREMIER и уникальный код, отправленный на телефон.
Чтобы воспользоваться промокодом Премьера, клиенту рекомендуется выполнить действия на сайте сервиса:
Рядом с иконкой аккаунта нажать на «Ввести промокод».
Вставить уникальный набор символов в строку «Введите промокод».
Кликнуть на кнопку «Активировать» для получения доступа к видеоматериалам.
Страница сайта компании автоматически обновится, и отобразится результат акционного предложения — несколько недель-месяцев бесплатного доступа или кэшбэк.
Онлайн-сервис предлагает и второй вариант активации — авторизоваться на сайте PREMIER, нажать на иконку аккаунта и выбрать пункт «Активация промокода». Произойдет переадресация на страницу для ввода уникального кода купона для активации бесплатного периода.