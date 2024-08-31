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Промокоды Premier (Премьер) на Август

Сегодня в магазине Premier доступно 13 купонов.

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Промокод
Бесплатный доступ к подписке Premier на 45 дней, для всех пользователей без активной подписки
Действует до До 31.8.2024
Применили 33 раза
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Промокод
Бесплатный период подписки 30 дней на PREMIER+МАТЧ ПРЕМЬЕР для новых пользователей
Действует до До 31.8.2024
Применили 8 раз
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499Р
Промокод
Всего 499 рублей за годовую подписку, вместо 1799 рублей

Бонус действует для всех пользователей без активной подписки.

Действует до До 25.8.2024
Применили 41 раз
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499Р
Premier
Акция
До 200.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.3.2025
Применили 26 раз
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200Р
Промокод
35 дней подписки за 1 рубль для новых пользователей
Действует до До 31.12.2024
Применили 606 раз
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699Р
Акция
Подписка на 3 месяца за 699 рублей
Действует до До 28.2.2025
Применили 27 раз
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699Р
1799Р
Акция
Подписка на 12 месяцев за 1799 рублей
Действует до До 31.1.2025
Применили 47 раз
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1799Р
Акция
Подключите к аккаунту до 5 профилей
Действует до До 31.5.2025
Применили 12 раз
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299Р
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Документальное кино за 299 рублей в месяц
Действует до До 31.8.2024
Применили 5 раз
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299Р
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Доступ к м/ф "Айнбо. Сердце Амазонии"
Действует до До 17.8.2024
Применили 2 раза
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Все серии "Реальных пацанов" за 0 рублей по подписке
Действует до До 5.10.2024
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Комедийный сериал "Первокурсницы" бесплатно по подписке
Действует до До 31.10.2024
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Премьера сериала "Мокрые майки" бесплатно
Действует до До 7.9.2024
Применили 6 раз
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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35 дней триала за 1 рублей + 99 рублей 1й мес, далее 299 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 23 раза
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699Р
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Годовая подписка за 699 рублей, для всех пользователей без активной подписки
Действует до До 31.7.2024
Применили 49 раз
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699Р
99Р
Промокод
41 день бесплатно + месяц за 99 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 248 раз
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99Р
Промокод
43 дня подписки за 1 рубль + 99 рубль 1й и 2й месяц, далее 299 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 1002 раза
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Часто задаваемые вопросы про Premier

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Сколько действуют промокоды?

Лучшие промокоды Premier

Тип купона Описание Код
Промокод Бесплатный доступ к подписке Premier на 45 дней, для всех пользователей без активной подписки KIN***
Промокод Бесплатный период подписки 30 дней на PREMIER+МАТЧ ПРЕМЬЕР для новых пользователей ZTV***
Промокод Всего 499 рублей за годовую подписку, вместо 1799 рублей YEA***
Скидка До 200.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод 35 дней подписки за 1 рубль для новых пользователей ADM***
Скидка Подписка на 3 месяца за 699 рублей не требуется
Скидка Подписка на 12 месяцев за 1799 рублей не требуется
Скидка Подключите к аккаунту до 5 профилей не требуется
Скидка Документальное кино за 299 рублей в месяц не требуется
Скидка Доступ к м/ф "Айнбо. Сердце Амазонии" не требуется

Подробная информация о сервисе Премьер

Интернет-портал PREMIER — видеохостинг для пользователей, которые могут найти десятки сериалов, шоу, фильмов и другого развлекательного контента. Для новых и постоянных клиентов действуют акции. Для большинства из них нужен уникальный код. 

Категории видеоконтента в сервисе Premier.one

В каталоге сайта PREMIER представлено больше 4000 единиц видеоконтента, рассортированного по категориям. Пользователи по выгодному предложению могут посмотреть сериалы и фильмы, сделанные PREMIER, тренды сети, документальные фильмы. 

Есть специальные скидки на материалы для детей, любителей спорта на сайте компании, стендап и даже зарубежные сериалы. Смотреть бесплатно сотни единиц контента можно по подписке, к одной доступна привязка до 5 профилей. Например, для всей семьи к каждому из их устройств.

Способы сэкономить на портале

Кэшбэк сервис предлагает 50% на подписку при оформлении карты супергероя от банка «Открытие». Также есть возможность выиграть годовой бесплатный доступ к кинотеатру без использования дополнительных купонов и промокодов для Премьера. 

Для участников «РЖД Бонус» доступно объединение с аккаунтом видеосервиса, где за каждые 25 рублей начисляется 1 балл. Акция от сервиса продолжительная и действует дольше года. 

Для всех новых клиентов действует предложение по бесплатной 60-дневной подписке. Иногда оно меняется на 30 суток. Для его активации нужно нажать на желтую кнопку «60 дней бесплатно» в личном кабинете. Активировать промокод для Премьера не требуется.

Как активировать промокод

Для активации уникального кода со специальной скидкой на сайте сервиса нужно авторизоваться. Достаточно ввести номер на сайте PREMIER и уникальный код, отправленный на телефон. 

Чтобы воспользоваться промокодом Премьера, клиенту рекомендуется выполнить действия на сайте сервиса: 

  1. Рядом с иконкой аккаунта нажать на «Ввести промокод».

  1. Вставить уникальный набор символов в строку «Введите промокод».

  2. Кликнуть на кнопку «Активировать» для получения доступа к видеоматериалам. 

Страница сайта компании автоматически обновится, и отобразится результат акционного предложения — несколько недель-месяцев бесплатного доступа или кэшбэк.

Онлайн-сервис предлагает и второй вариант активации — авторизоваться на сайте PREMIER, нажать на иконку аккаунта и выбрать пункт «Активация промокода». Произойдет переадресация на страницу для ввода уникального кода купона для активации бесплатного периода.