Qtickets — это билетная онлайн‑платформа, которая упрощает покупку билетов на концерты, театр, фестивали, спортивные матчи и онлайн‑трансляции. Пользователь заходит на площадку, выбирает мероприятие, бронирует места, оплачивает покупку и сразу получает электронный билет с QR‑кодом. Нет необходимости ехать в кассу, ждать подтверждения на почте или переживать, что выбранное место уже занято.

Сервис изначально задумывался не как одна касса для всех, а как инструмент, который одинаково полезен зрителю и организатору. Для зрителя это быстрый доступ к событиям и возможность использовать промокод, скидочный купон или персональный код на скидку. Для организатора — готовая технологическая инфраструктура, в которой есть афиша, управление ценами, мониторинг продаж и аналитика по залу.

Постепенно Qtickets вырос в экосистему, где закрыт весь цикл: от публикации события до контроля прохода на площадку. Организатору не нужно настраивать кассовый софт, придумывать схему зала с нуля или вручную вести списки гостей. Сервис уже решает эти задачи. Покупатель, в свою очередь, получает удобный интерфейс и прозрачные условия покупки.