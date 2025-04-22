Winline — легальная букмекерская контора, предлагающая ставки на популярные спортивные события. В БК можно заключить пари на футбол, баскетбол, хоккей, теннис и другие дисциплины — всего более 20.

На сайте и в приложении площадки есть live, где доступны ставки в реальном времени. Все зарегистрированные клиенты БК могут бесплатно смотреть прямые трансляции матчей, некоторые из них эксклюзивные (например, по боям UFC).

Получить выгоду у букмекера можно, активировав на официальном сайте Winline промокод. Код дает право на фрибеты, бонусы и другие привилегии. Также он улучшает стандартные бонусы. Например, приветственный фрибет Винлайн промокод позволяет получить без пополнения счета на ₽500.