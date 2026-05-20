Промокоды КИОН на Сентябрь
Сегодня в магазине КИОН доступно 22 купонов.
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Актуальные сегодня 22
Промокод 1
Скидка 21
Проверено 5
50%
Промокод
Проверено
Месяц бесплатного доступа к подписке КИОН или скидка 50% на подписку 3/6/12 месяцев
Действует доДо 30.09.2026
Применили 2 раза
75%
Скидка
Проверено
Скидка 75% на 1 месяц подписки
Действует доДо 01.10.2026
Применили 10 раз
%
Скидка
Проверено
Федеральные телеканалы в 4К
Действует доДо 30.09.2026
Применили 3 раза
%
Скидка
Проверено
Музыкальные каналы нон-стоп!
Действует доДо 30.09.2026
Применили 2 раза
%
Скидка
Проверено
Кино и сериалы на любой вкус
Действует доДо 30.09.2026
Применили 4 раза
%
Скидка
Все топовые фильмы месяца
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Новинки кинопроката в HD-качестве
Действует доДо 30.09.2026
Применили 1 раз
%
Скидка
Мировые кино-хиты на любых устройствах
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Лучшие блокбастеры 2000-х!
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Вселенная онлайн-сериалов для всех пользователей
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Весь детский контент в одном месте
Действует доДо 30.09.2026
%
Скидка
Мировые франшизы на экране ваших гаджетов
Действует доДо 24.09.2026
%
Скидка
Недельные топ-10!
Действует доДо 24.09.2026
Применили 1 раз
%
Скидка
Детективные фильмы и сериалы
Действует доДо 24.09.2026
Применили 1 раз
%
Скидка
Развлекательные каналы на любой вкус
Действует доДо 08.10.2026
%
Скидка
Актуальные новости на информационных каналах
Действует доДо 08.10.2026
%
Скидка
Оформляй подписку на жаркие каналы с хештэгом #НаВсюНочь
Действует доДо 08.10.2026
Применили 3 раза
%
Скидка
Каналы с архивом
Действует доДо 24.12.2026
%
Скидка
Все российские мультфильмы на любом экране!
Действует доДо 24.12.2026
%
Скидка
На несколько гаджетов - 1 аккаунт
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Смотрите бесплатно первые серии любых сериалов
Действует доДо 01.10.2026
%
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Успейте посмотреть лучшие фильмы из выборки!
Действует доДо 08.10.2026
Применили 1 раз
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
50%
Подписка KION 12 месяцев со скидкой 50% за 995 рублей
Применили 3 раза
Подписка KION 1 месяц бесплатно
Применили 148 раз
50%
Подписка KION 3 месяца со скидкой 50% за 349 рублей
Применили 5 раз
50%
Подписка KION 6 месяцев со скидкой 50% за 595 рублей
Применили 1 раз
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30 дней доступа к КИОН ТОП за 0 рублей или 6/12 мес. к КИОН за 499 рублей / 799 рублей
Применили 1 раз
Лучшие промокоды КИОН
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Месяц бесплатного доступа к подписке КИОН или скидка 50% на подписку 3/6/12 месяцев
|PUY***
|Скидка
|Скидка 75% на 1 месяц подписки
|не требуется
|Скидка
|Федеральные телеканалы в 4К
|не требуется
|Скидка
|Музыкальные каналы нон-стоп!
|не требуется
|Скидка
|Кино и сериалы на любой вкус
|не требуется
|Скидка
|Все топовые фильмы месяца
|не требуется
|Скидка
|Новинки кинопроката в HD-качестве
|не требуется
|Скидка
|Мировые кино-хиты на любых устройствах
|не требуется
|Скидка
|Лучшие блокбастеры 2000-х!
|не требуется
|Скидка
|Вселенная онлайн-сериалов для всех пользователей
|не требуется
Почему промокод КИОН не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов КИОН на 13.09.2026
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