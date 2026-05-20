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Промокоды КИОН на Сентябрь

Сегодня в магазине КИОН доступно 22 купонов.

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Актуальные сегодня 22
Промокод 1
Скидка 21
Проверено 5
50%
Промокод
Проверено
Месяц бесплатного доступа к подписке КИОН или скидка 50% на подписку 3/6/12 месяцев
Действует доДо 30.09.2026
Применили 2 раза
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Условия
75%
Скидка
Проверено
Скидка 75% на 1 месяц подписки
Действует доДо 01.10.2026
Применили 10 раз
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%
Скидка
Проверено
Федеральные телеканалы в 4К
Действует доДо 30.09.2026
Применили 3 раза
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%
Скидка
Проверено
Музыкальные каналы нон-стоп!
Действует доДо 30.09.2026
Применили 2 раза
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%
Скидка
Проверено
Кино и сериалы на любой вкус
Действует доДо 30.09.2026
Применили 4 раза
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%
Скидка
Все топовые фильмы месяца
Действует доДо 30.09.2026
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%
Скидка
Новинки кинопроката в HD-качестве
Действует доДо 30.09.2026
Применили 1 раз
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%
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Действует доДо 08.10.2026
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Условия
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Применили 1 раз
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30 дней доступа к КИОН ТОП за 0 рублей или 6/12 мес. к КИОН за 499 рублей / 799 рублей
Применили 1 раз
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Условия

Лучшие промокоды КИОН

Тип Описание Код
ПромокодМесяц бесплатного доступа к подписке КИОН или скидка 50% на подписку 3/6/12 месяцевPUY***
СкидкаСкидка 75% на 1 месяц подпискине требуется
СкидкаФедеральные телеканалы в 4Кне требуется
СкидкаМузыкальные каналы нон-стоп!не требуется
СкидкаКино и сериалы на любой вкусне требуется
СкидкаВсе топовые фильмы месяцане требуется
СкидкаНовинки кинопроката в HD-качествене требуется
СкидкаМировые кино-хиты на любых устройствахне требуется
СкидкаЛучшие блокбастеры 2000-х!не требуется
СкидкаВселенная онлайн-сериалов для всех пользователейне требуется

Почему промокод КИОН не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов КИОН на 13.09.2026

        
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