Промокоды Красный Карандаш (Krasniy karandash) на Август
Сегодня в магазине Красный Карандаш доступно 9 купонов.
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О магазине товаров для творчества Красный Карандаш
Магазин товаров для художников и творчества работает с 2013 года в виде сети арт-маркетов. Это пространство, где каждый может выбрать и купить материалы для самореализации от ведущих мировых брендов со скидками. Сейчас компания реализует несколько популярных направлений — это оптовая и розничная торговля багетами, а также художественными продуктами различного назначения. Работает как с частными, так и с корпоративными клиентами.
В магазине Красный Карандаш на скидку может рассчитывать каждый клиент — как новый посетитель сайта, так и постоянный заказчик. Компания регулярно проводит акции, предлагает участие в щедрой программе лояльности и реализует распродажи товаров популярных брендов.
Выбор товаров со скидками в магазине Красный Карандаш
Сеть магазинов предлагает покупателям широкий выбор материалов — все от аэрографии и живописи до черчения и лепки. Практически к каждой позиции на сайте можно применить код для скидки. Экономить на покупках могут как новые, так и постоянные клиенты. В зависимости от условий акции промокоды могут распространяться на все товары из каталога или отдельные предложения.
Чтобы клиенты могли быстро найти интересующие позиции, достаточно перейти в один из разделов каталога сайта. Здесь все позиции отсортированы по назначению.
Художникам.
Графикам.
Скетчерам.
Дизайнерам.
Каллиграфам.
Скульпторам.
Реставраторам.
В магазине Красный Карандаш представлены товары различных производителей. Самые популярные бренды часто участвуют в акциях, на них распространяется действие программы лояльности. Это позволяет получить щедрые скидки при оформлении покупки, бесплатную доставку, дополнительные подарки к заказу.
Скидки, акции и промокоды магазина Красный Карандаш
Магазин товаров для творчества предлагает покупателям участие в программе лояльности. Стать частью клуба можно после регистрации на сайте и оформления первого заказа. Уже после первой покупки на специальный бонусный счет клиента возвращается 50% от потраченной суммы.
В будущем накопленные бонусы можно потратить на компенсацию до 20% от суммы нового заказа. При этом не требуется дополнительное применение промокода. В зависимости от уровня покупателя в программе лояльности размер кэшбэка по программе составляет 5–17%. Чем больше покупок в магазине совершает клиент, тем большую скидку он получает.
Еще один вариант снижения цены покупок — участие в одной из множественных акций ритейлера. Все доступные сегодня дисконтные предложения собраны в соответствующем разделе сайта и на этой странице. В зависимости от условий текущей акции покупатель получает дополнительную скидку, подарок при покупке определенного количества товаров указанного бренда, увеличенное количество бонусов и другие преимущества.
Использование промокодов — еще один действенный способ экономии на покупках. При этом для оформления заказа и применения скидочного купона необязательно регистрироваться на сайте.
Как активировать код купона в магазине Красный Карандаш
Промокод представляет собой цифро-буквенную комбинацию, дающую право на дополнительные преимущества при покупке. Все действующие коды купонов для покупки товаров из разных разделов можно найти на этой странице портала. Чтобы применить любой промокод из списка, нужно следовать простой инструкции:
Скопировать комбинацию из букв и цифр, кликнув по ней на этой странице.
После переадресации в магазин найти в списке участвующих в акции товаров подходящие и переместить их в корзину. Для этого нужно кликнуть на соответствующую кнопку в общем каталоге или карточке товаров.
Открыть корзину покупок, нажав на соответствующий значок в верхней части страницы сайта, и дождаться загрузки страницы. Для получения дополнительных преимуществ на этом этапе можно зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет.
Найти поле для ввода промокода, расположенное под перечнем товаров.
Вставить в поле «Код для скидки» купон, скопированный ранее.
Нажать кнопку «Применить».
После обновления цены товаров и отображения размера скидки можно завершить оформление. Для этого нужно указать персональную информацию и адрес доставки, а также выбрать способ оплаты. Отправка в магазине Красный Карандаш осуществляется ежедневно в рабочие дни.