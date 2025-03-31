Магазин товаров для художников и творчества работает с 2013 года в виде сети арт-маркетов. Это пространство, где каждый может выбрать и купить материалы для самореализации от ведущих мировых брендов со скидками. Сейчас компания реализует несколько популярных направлений — это оптовая и розничная торговля багетами, а также художественными продуктами различного назначения. Работает как с частными, так и с корпоративными клиентами.

В магазине Красный Карандаш на скидку может рассчитывать каждый клиент — как новый посетитель сайта, так и постоянный заказчик. Компания регулярно проводит акции, предлагает участие в щедрой программе лояльности и реализует распродажи товаров популярных брендов.