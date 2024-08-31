Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. OneClickMoney

Промокоды OneClickMoney на Август 2024

Сегодня в магазине OneClickMoney доступно 13 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
15%
Промокод
Скидка 15% при оплате займа
Действует до До 31.8.2024
Применили 142 раза
Показать код
15%
1000Р
Промокод
Дополнительно 1000 рублей к вашему займу
Действует до До 31.8.2024
Применили 280 раз
Показать код
1000Р
15%
Промокод
Скидка 15% на проценты по кредиту
Действует до До 31.8.2024
Применили 86 раз
Показать код
15%
Акция
Льготный период в связи с трудной жизненной ситуацией
Действует до До 31.8.2024
Применили 19 раз
Использовать скидку
Акция
Быстрая оплата по номеру договора без входа в личный кабинет
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
Акция
Льготный период в связи с частичной мобилизацией
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
Акция
Онлайн займы на карту или электронный кошелек
Действует до До 31.8.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
Акция
Микрозаймы всем социальным группам граждан
Действует до До 31.8.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
Акция
Отсутствие штрафных санкций при просрочке
Действует до До 31.8.2024
Применили 20 раз
Использовать скидку
500р
Акция
Займы от 500 рублей по купону
Действует до До 31.8.2024
Применили 26 раз
Использовать скидку
500р
Акция
Досрочное погашение займов
Действует до До 31.8.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
Акция
Оформляйте кредит даже с испорченной кредитной историей
Действует до До 31.8.2024
Применили 233 раза
Использовать скидку
Акция
Оплата займа без входа в личный кабинет
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Промокод
1000 рублей в подарок к кредитному лимиту
Действует до До 30.4.2024
Применили 120 раз
Показать код
0%
Промокод
0% на первые три дня для новых клиентов
Действует до До 30.4.2024
Применили 34 раза
Показать код
0%
15%
Промокод
Скидка 15% на процентные ставки
Действует до До 30.4.2024
Применили 431 раз
Показать код
15%
1000Р
Промокод
Дополнительно 1000 рублей к сумме займа
Действует до До 31.5.2023
Применили 30 раз
Показать код
1000Р
1000Р
Промокод
Дополнительно 1000 рублей к вашему займу
Действует до До 31.5.2023
Применили 70 раз
Показать код
1000Р

Похожие магазины

еКапуста
Credit7
Турбозайм
Moneza
CreditPlus
Деньги сразу
Согласие
Пари

Часто задаваемые вопросы про OneClickMoney

Как можно взять деньги в OneClickMoney?

Что делать, если просрочил займ?

Можно ли получить долг, не имея постоянного дохода?

Понадобится ли поручительство или залог?

Можно ли получить кредитные каникулы при возврате займа?

Куда будет зачислен займ?

Лучшие промокоды OneClickMoney

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 15% при оплате займа U17***
Промокод Дополнительно 1000 рублей к вашему займу 111***
Промокод Скидка 15% на проценты по кредиту 459***
Скидка Льготный период в связи с трудной жизненной ситуацией не требуется
Скидка Быстрая оплата по номеру договора без входа в личный кабинет не требуется
Скидка Льготный период в связи с частичной мобилизацией не требуется
Скидка Онлайн займы на карту или электронный кошелек не требуется
Скидка Микрозаймы всем социальным группам граждан не требуется
Скидка Отсутствие штрафных санкций при просрочке не требуется
Скидка Займы от 500 рублей по купону не требуется

О компании OneClickMoney

Деньги в один клик, быстро и не выходя из дома — это именно то, что нужно человеку, который срочно нуждается в средствах. OneClickMoney может это все предоставить. 

Преимуществом OneClickMoney является быстрое оформление заявки: в среднем оно занимает 7 минут. А также займополучателю не нужно будет иметь поручительство и оформлять залог. Всю процедуру получения займа можно реализовать не выходя из дома. А еще тут можно использовать промокод на скидку в OneClickMoney.

Как получить займ в OneClickMoney

Оформление займов на сайте OneClickMoney представляет собой очень простую и быструю операцию. Для того чтобы это сделать, совершите следующие шаги:

  1. На главной странице официального сайта выберите сумму: в 2024 году это сумма от 2000 до 30 000 рублей.

  2. Укажите срок займа — от 6 дней до 2 месяцев.

  3. Нажмите кнопку «Оформить заявку».

  4. На следующей странице нужно ввести свои личные данные — фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, электронную почту, номер телефона и придумать пароль для своего аккаунта.

  5. Затем нужно указать свои паспортные данные.

  6. На следующей странице остается только привязать свою карту или электронный кошелек и ожидать одобрения займа. 

Можно получить займ, не вводя все эти данные, но для этого потребуется подключить к OneClickMoney свой профиль на Госуслугах. При этом к указанной вами сумме займа будет добавлено еще 10 000 рублей. Кроме того, можно использовать купоны OneClickMoney, которые также дают определенные льготы.

Как активировать промокод на OneClickMoney

Промокод OneClickMoney позволяет получить займ на еще более выгодных условиях. Чтобы активировать код скидок, выберите на главной странице сумму займа, а также срок. Затем нажмите на надпись «У меня есть промокод» и введите в появившееся поле промокод Ван Клик Мани.

После этого промокод кредитной организации OneClickMoney начнет действовать и вы сможете продолжить оформление займа.