Промокоды OneClickMoney на Август 2024
Сегодня в магазине OneClickMoney доступно 13 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про OneClickMoney
Как можно взять деньги в OneClickMoney?
Что делать, если просрочил займ?
Можно ли получить долг, не имея постоянного дохода?
Понадобится ли поручительство или залог?
Можно ли получить кредитные каникулы при возврате займа?
Куда будет зачислен займ?
Лучшие промокоды OneClickMoney
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 15% при оплате займа
|U17***
|Промокод
|Дополнительно 1000 рублей к вашему займу
|111***
|Промокод
|Скидка 15% на проценты по кредиту
|459***
|Скидка
|Льготный период в связи с трудной жизненной ситуацией
|не требуется
|Скидка
|Быстрая оплата по номеру договора без входа в личный кабинет
|не требуется
|Скидка
|Льготный период в связи с частичной мобилизацией
|не требуется
|Скидка
|Онлайн займы на карту или электронный кошелек
|не требуется
|Скидка
|Микрозаймы всем социальным группам граждан
|не требуется
|Скидка
|Отсутствие штрафных санкций при просрочке
|не требуется
|Скидка
|Займы от 500 рублей по купону
|не требуется
О компании OneClickMoney
Деньги в один клик, быстро и не выходя из дома — это именно то, что нужно человеку, который срочно нуждается в средствах. OneClickMoney может это все предоставить.
Преимуществом OneClickMoney является быстрое оформление заявки: в среднем оно занимает 7 минут. А также займополучателю не нужно будет иметь поручительство и оформлять залог. Всю процедуру получения займа можно реализовать не выходя из дома. А еще тут можно использовать промокод на скидку в OneClickMoney.
Как получить займ в OneClickMoney
Оформление займов на сайте OneClickMoney представляет собой очень простую и быструю операцию. Для того чтобы это сделать, совершите следующие шаги:
На главной странице официального сайта выберите сумму: в 2024 году это сумма от 2000 до 30 000 рублей.
Укажите срок займа — от 6 дней до 2 месяцев.
Нажмите кнопку «Оформить заявку».
На следующей странице нужно ввести свои личные данные — фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, электронную почту, номер телефона и придумать пароль для своего аккаунта.
Затем нужно указать свои паспортные данные.
На следующей странице остается только привязать свою карту или электронный кошелек и ожидать одобрения займа.
Можно получить займ, не вводя все эти данные, но для этого потребуется подключить к OneClickMoney свой профиль на Госуслугах. При этом к указанной вами сумме займа будет добавлено еще 10 000 рублей. Кроме того, можно использовать купоны OneClickMoney, которые также дают определенные льготы.
Как активировать промокод на OneClickMoney
Промокод OneClickMoney позволяет получить займ на еще более выгодных условиях. Чтобы активировать код скидок, выберите на главной странице сумму займа, а также срок. Затем нажмите на надпись «У меня есть промокод» и введите в появившееся поле промокод Ван Клик Мани.
После этого промокод кредитной организации OneClickMoney начнет действовать и вы сможете продолжить оформление займа.