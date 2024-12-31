Промокоды Согласие (Soglasie) на Август
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Лучшие промокоды Согласие
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|Описание
|Код
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Подробнее о страховой компании Согласие
Компания Согласие с 1993 года работает на рынке защиты интересов страхователей и предлагает выбор полисов на все случаи, оформить которые можно онлайн. На сайте представлен ассортимент полисов для различных страховых случаев. За время работы компания обслужила миллионы клиентов. Только за 2021 год она выплатила 19,56 млрд рублей по 2,5 млн страховым случаям.
Среди преимуществ СК — удобный подбор полиса, подача заявок на оформление онлайн, широкий выбор предложений и доступность страхования. Компания проводит акции, дарит подарки, предоставляет скидки клиентам. Дополнительную выгоду дают специальные предложения страховщика и промокоды, опубликованные на нашем сайте.
Страхование жизни, здоровья, имущества и другие услуги Согласия
Выбор страховых услуг, которые доступны на сайте Soglasie, довольно широк. Компания оказывает их частным клиентам и бизнесу. Физическим лицам доступно автострахование ОСАГО, КАСКО, страхование здоровья и жизни, имущества, гражданской ответственности, а также полисы ВЗР для путешественников. Для корпоративных клиентов страховая компания предлагает другой выбор услуг:
страхование транспорта;
имущества;
ответственности;
сотрудников;
грузовых и пассажирских перевозок;
технических, финансовых, сельскохозяйственных рисков.
Стоимость полисов на сайте Soglasie стартует с сотен рублей, а максимальные выплаты могут достигать миллиардов, в зависимости от цены на страховку и вида риска.
Специальные предложения и скидки на полисы в СК Согласие
Чтобы сделать страхование доступным и привлечь новых клиентов, СК проводит акции. В их рамках доступны продление срока действия полиса без доплат, скидки при переходе от других страховщиков и другие привилегии. При пакетном оформлении страховки на случай нескольких рисков можно сэкономить, в сравнении с покупкой полисов для каждого из них. Актуальныеи предложения СК публикуются в разделе «Акции». Применив купон Согласие, можно получить дополнительную скидку.
Уменьшить траты, распределив их во времени, позволяет рассрочка, предоставляемая банками-партнерами. Оформить ее можно с помощью карт «Халва» и «Свобода». Срок кредитования составляет от 4 до 10 месяцев. Участники программы «Аэрофлот Бонус» могут также накапливать мили, оформляя полисы с оплатой банковской картой.
Как приобрести полис со скидкой, используя промокод Согласие
Чтобы получить дисконт на страхование, используя промокод, нужно выполнить простые действия:
Выбрать купон СК Согласие на этой странице и скопировать код в описании.
Перейти на сайт страховой компании для выбора нужного полиса.
Указать необходимые параметры для расчета стоимости страхования.
Перейти к оформлению полиса и ввести промокод в специальное поле.
После активации промокода и изменения цены полиса открыть меню оформления и завершить подачу заявки.
Конкретный порядок действий и список данных, которые необходимо предоставить, зависит от вида полиса. Некоторые виды страховки заказать в автоматическом режиме нельзя, так как необходимы некоторые уточнения.