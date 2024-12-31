Компания Согласие с 1993 года работает на рынке защиты интересов страхователей и предлагает выбор полисов на все случаи, оформить которые можно онлайн. На сайте представлен ассортимент полисов для различных страховых случаев. За время работы компания обслужила миллионы клиентов. Только за 2021 год она выплатила 19,56 млрд рублей по 2,5 млн страховым случаям.

Среди преимуществ СК — удобный подбор полиса, подача заявок на оформление онлайн, широкий выбор предложений и доступность страхования. Компания проводит акции, дарит подарки, предоставляет скидки клиентам. Дополнительную выгоду дают специальные предложения страховщика и промокоды, опубликованные на нашем сайте.