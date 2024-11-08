Кредит Плюс — это микрофинансовая организация, где граждане могут взять выгодные займы. Деньги выдаются на карты, путем банковского перевода или с использованием системы CONTACT (наличными). Достоинства кредитной платформы — простота подачи заявки и высокий процент одобрения. На первый кредит до ₽15 000 не начисляются проценты. Снизить процентную ставку или продлить срок возврата денег можно путем активации промокода. Детальная информация о дисконтных кодах и других предложениях микрокредитной компании опубликована на данной странице.