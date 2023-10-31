Микрофинансовая компания еКапуста выдает ссуды с 2012 года. За это время ее услугами воспользовались миллионы человек. Организация работает по лицензии, выданной Банком России для МКК «Русинтерфинанс», с 2015 года является участником СРО «Мир».

Заявки на кредиты принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайте или в приложении eKapusta. Последнее можно бесплатно скачать в магазинах App Store, Google Play и AppGallery. Ссылки находятся внизу главной страницы сайта. Новым клиентам сервиса eKapusta первую ссуду предлагают под 0%. При последующих обращениях можно получать скидки, участвуя в акциях и применяя промокоды.