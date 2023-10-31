Промокоды еКапуста (Екапуста) на Август
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Онлайн-сервис микрокредитов еКапуста
Микрофинансовая компания еКапуста выдает ссуды с 2012 года. За это время ее услугами воспользовались миллионы человек. Организация работает по лицензии, выданной Банком России для МКК «Русинтерфинанс», с 2015 года является участником СРО «Мир».
Заявки на кредиты принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайте или в приложении eKapusta. Последнее можно бесплатно скачать в магазинах App Store, Google Play и AppGallery. Ссылки находятся внизу главной страницы сайта. Новым клиентам сервиса eKapusta первую ссуду предлагают под 0%. При последующих обращениях можно получать скидки, участвуя в акциях и применяя промокоды.
Ассортимент услуг на сайте eKapusta
Максимальный размер займа от компании eKapusta сегодня составляет 30 000 рублей. Доступную сумму на первый заказ определяют после изучения кредитной истории клиента. Выдать ссуду здесь готовы даже при наличии нулевой или подпорченной КИ, но условия для таких заемщиков будут хуже. Подать заявку на сайте или в приложении eKapusta можно в любое время.
Соискатель должен быть старше 18 лет, иметь паспорт гражданина РФ и мобильный телефон с российским номером. Регистрация отнимет меньше 5 минут. Ответ дадут практически сразу, при одобрении заявки деньги моментально вышлют на карту или электронный счет. Сервис eKapusta предоставляет возможность пролонгации займа без ухудшения КИ.
Скидки от еКапуста по промокодам и акциям
Процентная ставка по первому кредиту составляет 0%. Это означает возможность бесплатно пользоваться деньгами в течение от 1 до 21 дней. Единственное требование — своевременное погашение долга. Если клиент eKapusta не успевает рассчитаться к сроку, за каждый день придется заплатить 0,99% от суммы задолженности, не считая штрафных санкций.
Постоянные заемщики могут получать скидки, пользуясь подаренными сервисом еКапуста промокодами. Такие бесплатные купоны можно найти на этой странице. Также компания иногда дарит персональные коды клиентам, пользующимся мобильным приложением или участвующим в мероприятиях, которые eKapusta организует в соцсетях.
На сайте МФК есть партнерская программа, участники которой получают бонусные баллы за каждого приглашенного друга. После регистрации клиенту предоставляют персональный промокод еКапуста, которым он может делиться со знакомыми. Человек, воспользовавшийся кодом купона, получает до 500 рублей скидки, такое же вознаграждение зачисляется на бонусный счет пригласившего. Этими деньгами можно оплачивать проценты по следующим кредитам.
Как активировать промокоды на сайте кредитора
Купоны, в которых содержатся промокоды eKapusta, позволяют получить скидку на проценты или даже бесплатный кредит. Порядок активации кода:
Скопировать промокод еКапуста.
Перейти на сайт компании.
Зарегистрироваться или авторизоваться на eKapusta.
Указать в онлайн-калькуляторе сумму и срок, ознакомиться с условиями ссуды.
Приступить к оформлению заявки.
Ввести код купона в соответствующее поле и активировать.
Промокод еКапуста может не сработать, если на заказ распространяется другая акция сервиса. Купоны eKapusta имеют ограниченный срок действия, поэтому воспользоваться выгодным предложением нужно вовремя.