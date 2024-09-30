Монеза – это микрокредитная компания, которая предоставляет займы онлайн в любое время суток. Ее клиентам доступны кредиты на сумму до 15 тыс. рублей, с удобным получением на карту, банковский счет или наличными. В течение льготного периода организация предоставляет беспроцентные займы с удобным погашением, а после его окончания действует единая ставка 1% в день. Снизить ее или продлить срок кредитования без начисления процентов позволяют акции и промокоды Moneza. Для постоянных клиентов также действует программа лояльности с кэшбэком.