Сайт Credit7 предлагает ссуды от 1000 до 30 000 рублей. Есть возможность увеличить максимальную сумму на 4000 рублей, оформив заем через Портал госуслуг. Минимальный срок кредитного договора — 7 дней, максимальный — 30 дней. Ежедневная процентная ставка Credit7 при повторном обращении составляет 1%.

Рассмотрение заявки обычно длится 5–10 минут, решение принимается программой, договор подписывается SMS-кодом. Погасить ссуду можно картой, привязанной к личному кабинету на сайте Кредит 7, а также банковским или почтовым переводом. Есть опция пролонгации, позволяющая продлить срок выплаты по долгу на 30 дней, если клиент не успевает рассчитаться вовремя. Достаточно оплатить проценты по займу.