История компании началась в 1992 году. Тогда Александр Кудряков и его друзья занимались импортом компьютерной техники из-за рубежа. Для закупок очередной партии брали кредит. Банки отказывались выдавать его без страховки. Но ее условия были невыгодными для предпринимателей. Тогда они решили создать собственную страховую компанию. Сначала она обслуживала только их бизнес. Но уже спустя год получила лицензию на 5 видов страхования и стала предоставлять свои услуги всем желающим.

Сегодня СК ПАРИ страхует перевозку грузов, ипотеку, автогражданскую ответственность, туристические поездки и многое другое. Она помогает обычным людям, предпринимателям и организациям. Работают филиалы по всей России. Любой страховой полис доступен для онлайн-оформления на официальном сайте компании. Сэкономить на услугах Pari можно с помощью актуальных купонов и промокодов.

Самые востребованные услуги ПАРИ

Пожалуй, самая популярная услуга компании — это страхование автогражданской ответственности. Его оформление обязательно. А ПАРИ предлагает выгодные условия: приемлемый размер взносов каско, большой выбор станций техобслуживания, быстрое возмещение мелких убытков без бюрократической волокиты в ГИБДД. Все это привлекает автовладельцев.

Другой популярный страховой пакет — страхование ипотеки. Ежемесячный платеж для многих обременителен. Поэтому при возникновении дополнительных расходов некоторые заемщики не могут обеспечить его перечисление. Аналогичная ситуация возникает в случае непредвиденных ситуаций: потери работы, продолжительной болезни. Если оформлена страховка, ипотечную квартиру не изымают — недоимку по выплатам покрывает страховщик.

Довольно часто оформляют страхование выезжающих за рубеж. Это очень полезная услуга. Ведь в большинстве иностранных государств медицинские услуги доступны только для застрахованных или по очень большой цене. В результате получить помощь при травме и болезни практически невозможно. Но только не в случае, если расходы на нее покроет страховка.

VIP-страхование от компании Pari

Действует несколько программ VIP-страхования. Они доступны в специальном разделе официального сайта и распространяются на следующие объекты:

эксклюзивные и ретро-автомобили;

транспортные средства премиум-класса (в том числе мотоциклы);

элитное жилье (квартира или загородный коттедж);

предметы искусства и антиквариата;

водный транспорт;

малую авиацию;

дома на колесах.

В силу высокой цены всех перечисленных объектов страхования для них действуют особые условия. Например, проще получить выплату. Есть и много других приятных бонусов. Так, если по поводу страхового случая возникнет судебный спор, ПАРИ будет представлять интересы клиента в суде. Разумеется, сумма взносов по VIP-программам выше, чем по остальным.

Как оплатить страховой полис

Оплата производится путем безналичного расчета с помощью карты или банковского перевода. Услуга считается оплаченной с момента поступления денег на расчетный счет страховой компании. Именно после этого страхователю высылается полис. Если поблизости есть филиал Pari, можно оплатить страховку там. В этом случае бумаги высылаются после фактической передачи средств в кассу. Взносы уплачиваются теми же способами.

Как получить страховой полис

При оформлении страховки на официальном сайте компании полис отправляется на адрес электронной почты, указанный клиентом. Он направляется в форме электронного документа, заверенного квалифицированной подписью. Файл предоставляется в формате PDF, так что его можно распечатать в любое время.

Как расторгнуть страховой договор

Чтобы отказаться от услуг ПАРИ, необходимо посетить офис страховщика. Там потребуется написать заявление о намерении расторгнуть договор. Сделка прекращается сразу. С этого момента пропадает необходимость уплаты взносов. Если нет возможности посетить филиал компании, документы можно направить почтой.