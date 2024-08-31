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Промокоды Start (Старт) на Август

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Лучшие промокоды Start

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Подробнее об онлайн-видеосервисе START

Онлайн-кинотеатр START — это видеосервис, ориентированный на создание и трансляцию собственного эксклюзивного контента для подписчиков разных возрастов и интересов. Проекты, созданные сервисом START, уже полюбились зрителям и получили хвалебные отзывы критиков, среди них: «Содержанки», «Текст», «Контейнер» и другие российские фильмы и сериалы.

Новые клиенты онлайн-кинотеатра могут воспользоваться специальным предложением от сервиса — 7 дней бесплатного просмотра всего контента, в том числе и новинок. Продлить или отменить подписку можно в любой момент.

Как активировать промокод в онлайн-кинотеатре START

Рабочие промокоды дают возможность оформить подписку на контент видеоресурса по выгодным ценам. Чтобы использовать промокоды от сервиса СТАРТ, необходимо сделать следующее:

  1. Ознакомиться с условиями акций, размещенных на нашем сайте промокодов.

  2. Выбрать купон на бесплатный просмотр или скидку на подписку от онлайн-кинотеатра START. Скопировать его значение.

  3. На странице видеосервиса во вкладке «Есть промокод?» ввести код на скидку в специальное поле и активировать его.

  1. Получить бесплатный контент или скидку на подписку и завершить оформление заказа.

Активировать промокод на услуги сервиса СТАРТ можно при оформлении заказа только один раз в сроки проведения акции.

Как оформить подписку на платформе СТАРТ

Подписчики сервиса получают полный доступ к фильмам и сериалам СТАРТ. Чтобы воспользоваться всеми возможностями видеоресурса, новый пользователь должен зарегистрироваться на платформе, после чего получить бесплатный доступ к сервису в течение недели. По истечении бесплатного периода подписка может быть продлена или отменена. К оплате принимается карта, указанная при регистрации. Платеж производится автоматически до отмены подписки на контент. Отменить подписку можно через профиль аккаунта.

Оформление подписки гарантирует доступ к кинотеатру СТАРТ в любой точке мира, с любого устройства. К аккаунту можно подключать до 5 профилей с персональной библиотекой фильмов и сериалов. Просматривать контент можно через браузер или приложение для смартфона.