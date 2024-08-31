Онлайн-кинотеатр START — это видеосервис, ориентированный на создание и трансляцию собственного эксклюзивного контента для подписчиков разных возрастов и интересов. Проекты, созданные сервисом START, уже полюбились зрителям и получили хвалебные отзывы критиков, среди них: «Содержанки», «Текст», «Контейнер» и другие российские фильмы и сериалы.

Новые клиенты онлайн-кинотеатра могут воспользоваться специальным предложением от сервиса — 7 дней бесплатного просмотра всего контента, в том числе и новинок. Продлить или отменить подписку можно в любой момент.