Промокоды Start (Старт) на Август
Сегодня в магазине Start доступно 21 купонов.
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По купону получите 30 дней бесплатного доступа и скидку 80% на подписку для новых пользователей, 6 месяцев за 600 рублей, далее 1 месяц за 499 рублей.
При покупке подписке по купону: 10 дней бесплатного доступа + скидка 70% на подписку 2 месяца за 300 рублей, далее 1 месяц за 499 рублей. Для новых пользователей.
Дарим 30 дней бесплатного доступа + 70% скидка на год для новых пользователей. Получите по купону год безлимитного доступа за 897 рублей, далее 1 месяц за 499 рублей.
Получите по купону 30 дней бесплатного доступа и скидку 60% на подписку для новых пользователей, далее 3 месяца за 476 рублей, далее 1 месяц за 499 рублей.
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Лучшие промокоды Start
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Бесплатный доступ на 30 дней + скидка 80% на подписку для новых пользователей
|PF6***
|Скидка
|До 10.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Промокод
|10 дней бесплатно + скидка 70% на подписку 2 месяца
|PF2***
|Промокод
|По купону бесплатная подписка на 30 дней + 70% скидка на год для новых пользователей
|PF1***
|Промокод
|30 дней бесплатного доступа + скидка 60% на подписку для новых пользователей
|PF3***
|Промокод
|30 дней бесплатной подписки и скидка 80% на первый месяц продления
|LET***
|Промокод
|По купону бесплатный доступ на 30 дней + скидка 80% на подписку 6 месяцев
|PRO***
|Промокод
|30 дней бесплатно + 70% скидка на годовую подписку для новых пользователей
|PRO***
|Промокод
|10 дней бесплатного доступа + скидка 70% на 2 месяца при оплате по купону
|ADM***
|Промокод
|По купону бесплатный доступ на 15 дней + скидка 60% на первый месяц продления
|ADM***
Подробнее об онлайн-видеосервисе START
Онлайн-кинотеатр START — это видеосервис, ориентированный на создание и трансляцию собственного эксклюзивного контента для подписчиков разных возрастов и интересов. Проекты, созданные сервисом START, уже полюбились зрителям и получили хвалебные отзывы критиков, среди них: «Содержанки», «Текст», «Контейнер» и другие российские фильмы и сериалы.
Новые клиенты онлайн-кинотеатра могут воспользоваться специальным предложением от сервиса — 7 дней бесплатного просмотра всего контента, в том числе и новинок. Продлить или отменить подписку можно в любой момент.
Как активировать промокод в онлайн-кинотеатре START
Рабочие промокоды дают возможность оформить подписку на контент видеоресурса по выгодным ценам. Чтобы использовать промокоды от сервиса СТАРТ, необходимо сделать следующее:
Ознакомиться с условиями акций, размещенных на нашем сайте промокодов.
Выбрать купон на бесплатный просмотр или скидку на подписку от онлайн-кинотеатра START. Скопировать его значение.
На странице видеосервиса во вкладке «Есть промокод?» ввести код на скидку в специальное поле и активировать его.
Получить бесплатный контент или скидку на подписку и завершить оформление заказа.
Активировать промокод на услуги сервиса СТАРТ можно при оформлении заказа только один раз в сроки проведения акции.
Как оформить подписку на платформе СТАРТ
Подписчики сервиса получают полный доступ к фильмам и сериалам СТАРТ. Чтобы воспользоваться всеми возможностями видеоресурса, новый пользователь должен зарегистрироваться на платформе, после чего получить бесплатный доступ к сервису в течение недели. По истечении бесплатного периода подписка может быть продлена или отменена. К оплате принимается карта, указанная при регистрации. Платеж производится автоматически до отмены подписки на контент. Отменить подписку можно через профиль аккаунта.
Оформление подписки гарантирует доступ к кинотеатру СТАРТ в любой точке мира, с любого устройства. К аккаунту можно подключать до 5 профилей с персональной библиотекой фильмов и сериалов. Просматривать контент можно через браузер или приложение для смартфона.