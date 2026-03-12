Рабочие коды публикует сам сервис — в email-письме после регистрации, в официальном Telegram-канале, а также промокоды доступны на нашем сайте.
Промокоды Смотрёшка на Сентябрь
Сегодня в магазине Смотрёшка доступно 17 купонов.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Часто задаваемые вопросы про Смотрёшка
Где взять рабочий смотрешка промокод в 2026 году?
Бесплатный период в Смотрешке— это полноценный доступ или ограниченная версия?
Полноценный. Бесплатный период по промокоду даёт доступ ко всему контенту выбранного тарифа без ограничений. Наиболее щедрый вариант — промокод Смотрёшка на 60 дней: он встречается в партнёрских акциях и сезонных кампаниях платформы.
На какие тарифы распространяются смотрёшка промокоды на подписку?
Условия зависят от конкретного промокода. Одни действуют только на определённый тариф — например, Silver или Platinum, другие дают выбор.
Как активировать промокод в Смотрёшке, если поле для ввода не отображается?
Скорее всего, вы используете приложение на Smart TV или приставке — на этих платформах раздел с промокодом иногда скрыт.
Можно ли применить промокод Смотрёшка, если подписка уже активна?
Да, но с оговоркой. Коды на бесплатный период действуют только до первой оплаты — если подписка уже идёт, они не сработают. Промокод Смотрёшка для старых пользователей обычно приходит в персональной email-рассылке или становится доступен через раздел «Специальные предложения» в личном кабинете. Следите за уведомлениями от сервиса.
Лучшие промокоды Смотрёшка
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|30 дней бесплатного доступа на всё
|GB-***
|Промокод
|Подписка на 60 дней за 1 рубль для новых пользователей
|833***
|Скидка
|30 дней бесплатно по купону
|не требуется
|Скидка
|Телевидение для бизнеса
|не требуется
|Скидка
|Все мелодрамы в одной подборке
|не требуется
|Скидка
|Мультфильмы для самых маленьких
|не требуется
|Скидка
|Новинки с различных сервисов
|не требуется
|Скидка
|Множество жанров на любой вкус
|не требуется
|Скидка
|Тарифы от 269 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Все онлайн-кинотеатры в одном месте
|не требуется
Подробнее о сервисе
Смотрёшка — это OTT-платформа, которая избавляет от необходимости держать пять разных подписок на разные сервисы. Вместо этого вы платите один раз и получаете телевидение, кино и сериалы в едином интерфейсе. Сервис работает с 2015 года, создан московской компанией ООО «Лайфстрим».
Смотрёшка работает на любом устройстве с интернетом: смартфоне, планшете, Smart TV, ноутбуке или ПК через браузер. Профили настраиваются под каждого члена семьи — детский с ограничением по возрасту, взрослый с PIN-кодом и основной без ограничений. Поддерживается одновременный просмотр на пяти экранах, качество картинки — до 4K, спортивные трансляции идут в 60 FPS. Архив эфира хранится до 14 дней, так что пропущенный матч или серию всегда можно догнать.
Ассортимент Смотрешка
Смотрёшка устроена как агрегатор: вместо одного контентного каталога здесь собраны сразу несколько независимых платформ, доступных через единый аккаунт.
400+ телеканалов — федеральные, новостные, спортивные, детские, тематические и региональные, включая каналы в формате 4K
PREMIER — российские оригинальные сериалы и кино с эксклюзивными проектами
START — отечественный и зарубежный контент, включая оригинальные шоу и документалистику
viju — голливудские новинки и зарубежные сериалы
Amediateka — проекты HBO, AMC и Showtime в оригинальном и дублированном форматах
Смотрёшка Плюс — дорамы, аниме, турецкие сериалы и собственный эксклюзивный контент платформы
20 000+ единиц контента суммарно по всем входящим сервисам
Набор доступных кинотеатров зависит от выбранного тарифа. Тарифная линейка охватывает все запросы: от базового детского пакета за 159 руб./мес. до Megakino за 1 999 руб./мес. с полным доступом ко всем сервисам. Первый месяц на любом тарифе — бесплатно.
Как активировать промокод в Смотрешке
Многие пользователи не знают, куда ввести промокод в Смотрёшке, хотя это один из самых простых шагов при подключении сервиса. Бесплатный промокод для новых пользователей от Смотрешки — стандартная практика платформы: такие коды дают расширенный бесплатный период или фиксированную скидку на первый расчётный период. Актуальные промокоды Смотрёшка 2026 периодически появляются в официальных каналах сервиса и у партнёров.
Пошаговая инструкция по активации:
Откройте smotreshka.tv в браузере или запустите приложение на устройстве
Авторизуйтесь в аккаунте или зарегистрируйтесь, если заходите впервые
Нажмите на аватар профиля в правом верхнем углу экрана
Выберите раздел «Личный кабинет»
Найдите пункт «Промокод» или «Активировать промокод»
Введите смотрёшка тв промокод точно как он написан — без пробелов, с учётом регистра
Нажмите «Применить» — бонус активируется мгновенно
Если вы ищете, где в Смотрёшке вводить промокод, но не находите нужного раздела в приложении — откройте веб-версию сайта: там личный кабинет отображается полностью.
Промокоды в приложении Смотрёшка работают так же, как в браузере, но нужный раздел иногда спрятан глубже в меню. Не знаете как ввести промокод в Смотрёшке на телефоне? Очень просто: откройте приложение → значок профиля → «Настройки» → «Промокод». Или переключитесь на мобильный браузер — там ввод промокода доступен через полный веб-кабинет без каких-либо ограничений.
Почему промокод Смотрёшка не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Смотрёшка на 13.09.2026
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