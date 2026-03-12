Смотрёшка — это OTT-платформа, которая избавляет от необходимости держать пять разных подписок на разные сервисы. Вместо этого вы платите один раз и получаете телевидение, кино и сериалы в едином интерфейсе. Сервис работает с 2015 года, создан московской компанией ООО «Лайфстрим».

Смотрёшка работает на любом устройстве с интернетом: смартфоне, планшете, Smart TV, ноутбуке или ПК через браузер. Профили настраиваются под каждого члена семьи — детский с ограничением по возрасту, взрослый с PIN-кодом и основной без ограничений. Поддерживается одновременный просмотр на пяти экранах, качество картинки — до 4K, спортивные трансляции идут в 60 FPS. Архив эфира хранится до 14 дней, так что пропущенный матч или серию всегда можно догнать.