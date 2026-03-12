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Промокоды Смотрёшка на Сентябрь

Сегодня в магазине Смотрёшка доступно 17 купонов.

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Актуальные сегодня 17
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Скидка 15
Эксклюзив 1
Проверено 5
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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45 дней бесплатного доступа - ТВ-каналы, раздел "Передачи"
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Часто задаваемые вопросы про Смотрёшка

Где взять рабочий смотрешка промокод в 2026 году?

Рабочие коды публикует сам сервис — в email-письме после регистрации, в официальном Telegram-канале, а также промокоды доступны на нашем сайте.

Бесплатный период в Смотрешке— это полноценный доступ или ограниченная версия?

Полноценный. Бесплатный период по промокоду даёт доступ ко всему контенту выбранного тарифа без ограничений. Наиболее щедрый вариант — промокод Смотрёшка на 60 дней: он встречается в партнёрских акциях и сезонных кампаниях платформы.

На какие тарифы распространяются смотрёшка промокоды на подписку?

Условия зависят от конкретного промокода. Одни действуют только на определённый тариф — например, Silver или Platinum, другие дают выбор.

Как активировать промокод в Смотрёшке, если поле для ввода не отображается?

Скорее всего, вы используете приложение на Smart TV или приставке — на этих платформах раздел с промокодом иногда скрыт.

Можно ли применить промокод Смотрёшка, если подписка уже активна?

Да, но с оговоркой. Коды на бесплатный период действуют только до первой оплаты — если подписка уже идёт, они не сработают. Промокод Смотрёшка для старых пользователей обычно приходит в персональной email-рассылке или становится доступен через раздел «Специальные предложения» в личном кабинете. Следите за уведомлениями от сервиса.

Лучшие промокоды Смотрёшка

Тип Описание Код
Промокод30 дней бесплатного доступа на всёGB-***
ПромокодПодписка на 60 дней за 1 рубль для новых пользователей833***
Скидка30 дней бесплатно по купонуне требуется
СкидкаТелевидение для бизнесане требуется
СкидкаВсе мелодрамы в одной подборкене требуется
СкидкаМультфильмы для самых маленькихне требуется
СкидкаНовинки с различных сервисовне требуется
СкидкаМножество жанров на любой вкусне требуется
СкидкаТарифы от 269 рублей в месяцне требуется
СкидкаВсе онлайн-кинотеатры в одном местене требуется

Подробнее о сервисе

Смотрёшка — это OTT-платформа, которая избавляет от необходимости держать пять разных подписок на разные сервисы. Вместо этого вы платите один раз и получаете телевидение, кино и сериалы в едином интерфейсе. Сервис работает с 2015 года, создан московской компанией ООО «Лайфстрим».

промокод смотрешка

Смотрёшка работает на любом устройстве с интернетом: смартфоне, планшете, Smart TV, ноутбуке или ПК через браузер. Профили настраиваются под каждого члена семьи — детский с ограничением по возрасту, взрослый с PIN-кодом и основной без ограничений. Поддерживается одновременный просмотр на пяти экранах, качество картинки — до 4K, спортивные трансляции идут в 60 FPS. Архив эфира хранится до 14 дней, так что пропущенный матч или серию всегда можно догнать.

Ассортимент Смотрешка

Смотрёшка устроена как агрегатор: вместо одного контентного каталога здесь собраны сразу несколько независимых платформ, доступных через единый аккаунт.

промокод смотрешка

  • 400+ телеканалов — федеральные, новостные, спортивные, детские, тематические и региональные, включая каналы в формате 4K

  • PREMIER — российские оригинальные сериалы и кино с эксклюзивными проектами

  • START — отечественный и зарубежный контент, включая оригинальные шоу и документалистику

  • viju — голливудские новинки и зарубежные сериалы

  • Amediateka — проекты HBO, AMC и Showtime в оригинальном и дублированном форматах

  • Смотрёшка Плюс — дорамы, аниме, турецкие сериалы и собственный эксклюзивный контент платформы

  • 20 000+ единиц контента суммарно по всем входящим сервисам

Набор доступных кинотеатров зависит от выбранного тарифа. Тарифная линейка охватывает все запросы: от базового детского пакета за 159 руб./мес. до Megakino за 1 999 руб./мес. с полным доступом ко всем сервисам. Первый месяц на любом тарифе — бесплатно.

Как активировать промокод в Смотрешке

Многие пользователи не знают, куда ввести промокод в Смотрёшке, хотя это один из самых простых шагов при подключении сервиса. Бесплатный промокод для новых пользователей от Смотрешки — стандартная практика платформы: такие коды дают расширенный бесплатный период или фиксированную скидку на первый расчётный период. Актуальные промокоды Смотрёшка 2026 периодически появляются в официальных каналах сервиса и у партнёров.

Пошаговая инструкция по активации:

  1. Откройте smotreshka.tv в браузере или запустите приложение на устройстве

  2. Авторизуйтесь в аккаунте или зарегистрируйтесь, если заходите впервые

  3. Нажмите на аватар профиля в правом верхнем углу экрана

  4. Выберите раздел «Личный кабинет»

  5. Найдите пункт «Промокод» или «Активировать промокод»

    промокод смотрешка

  6. Введите смотрёшка тв промокод точно как он написан — без пробелов, с учётом регистра

  7. Нажмите «Применить» — бонус активируется мгновенно

Если вы ищете, где в Смотрёшке вводить промокод, но не находите нужного раздела в приложении — откройте веб-версию сайта: там личный кабинет отображается полностью.

Промокоды в приложении Смотрёшка работают так же, как в браузере, но нужный раздел иногда спрятан глубже в меню. Не знаете как ввести промокод в Смотрёшке на телефоне? Очень просто: откройте приложение → значок профиля → «Настройки» → «Промокод». Или переключитесь на мобильный браузер — там ввод промокода доступен через полный веб-кабинет без каких-либо ограничений.

Почему промокод Смотрёшка не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов Смотрёшка на 13.09.2026

        
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