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Промокоды Островок на Декабрь-Январь 2024

Бронируйте отели и квартиры со скидкой по всему миру. Сегодня в сервисе Островок доступно 16 купонов.

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1 миля "Аэрофлот Бонус" за каждые потраченные 55 рублей
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Отели в Калининграде по цене от 1150 рублей
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Отели у Кавказских минеральных вод от 1150 рублей
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Подборка отелей в Екатеринбурге от 1391 рубля
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Применили 0 раз
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792р
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Отели в Сочи по цене от 792 рублей
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Применили 0 раз
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2593р
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По купону отели в Кировске от 2593 рублей
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Применили 0 раз
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1552р
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Большой выбор отелей в Шерегеше по цене от 1552 рублей
Действует доДо 15.01.2025
Применили 1 раз
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Отели в Поляне Чегете от 2394 рублей
Действует доДо 10.01.2025
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1421р
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Подборка отелей в Пятигорске от 1421 рубля
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Применили 0 раз
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Часто задаваемые вопросы про Островок

Какая максимальная скидка по программе лояльности GURU?

В рамках бонусной системы клиенты сервиса бронирования получают скидку до 40%.

Как использовать промокод сервиса Ostrovok?

Для этого нужно ввести код в соответствующее поле на этапе оформления бронирования. Возможность применить промокод появляется после выбора номера в конкретном отеле, в графе со стоимостью услуг.

Где взять актуальный промокод на бронирование в Островок?

Все действующие промокоды сервиса есть на этой странице нашего сайта. Здесь постоянно появляются уникальные дисконтные предложения, которые не публикуются больше нигде.

Какие преимущества дает промокод Островок?

При применении кода на скидку цена размещения снижается, к бронированию добавляются бонусы и подарки.

Лучшие промокоды Островок

Тип купона Описание Код
СкидкаБронирования со скидками до 40% по программе лояльности GURUне требуется
СкидкаКупон на скидку до 40% + приоритетная поддержка после 12-й поездкине требуется
СкидкаДо -20% на бронирования и приоритетная поддержка после 4-й поездкине требуется
СкидкаСкидка 15% уже после 2-й поездки по программе лояльностине требуется
СкидкаСкидка от 10% сразу после регистрации в программе лояльностине требуется
СкидкаСкидка от 5% на отели за рубежомне требуется
Скидка1 миля "Аэрофлот Бонус" за каждые потраченные 55 рублейне требуется
СкидкаВыгодные условия для корпоративных клиентовне требуется
СкидкаОтели в Калининграде по цене от 1150 рублейне требуется
СкидкаОтели у Кавказских минеральных вод от 1150 рублейне требуется

Больше информации о сервисе бронирования Ostrovok

Сайт онлайн-бронирования работает с 2010 года и предлагает пользователям около 2 млн вариантов размещения по всему миру. Многомиллионная аудитория Островка может использовать промокоды, участвовать в бонусной системе, чтобы заказывать номера в отелях, арендовать квартиры, дома и сопутствующие услуги со скидками.

Частные, корпоративные клиенты и турагентства выбирают Ostrovok, ведь здесь удобно подобрать вариант жилья по месту расположения, опираясь на рейтинг и отзывы клиентов. Доступно множество вариантов оплаты, а благодаря промокодам новые и постоянные клиенты существенно экономят на бронировании. У сервиса минимальная комиссия, что делает его еще более привлекательным для клиентов.

Выбор апартаментов и отелей на сайте и в мобильном приложении Ostrovok

Сфера деятельности Островка сводится к простому бронированию вариантов размещения в разных уголках мира. Для поиска жилья нужно указать город пребывания, дату прибытия и отъезда, количество человек. После этого система подбирает подходящие варианты, открывается расширенная форма уточнения критериев поиска. 

Полученные результаты можно отсортировать по популярности, уточнить дополнительные параметры. Например, тип и особенности размещения, удобства, тип оплаты и другие параметры. При бронировании указывается масса параметров, вплоть до расстояния до центра, определенного памятника, музея или станции метро. В зависимости от выбранного варианта размещения услуги оплачиваются на сайте или на месте, при заселении.

Как в сервисе Островок применить промокод для бронирования

Коды скидочных купонов — один из способов снижения цены, который помогает сэкономить на брони, получить возможность бесплатной отмены, подарки в номер и другие преимущества. В отличие от акций, где цена уже отображается с учетом скидки. Чтобы получить скидку по промокоду, его нужно дополнительно применять по инструкции. Для этого достаточно:

  1. Скопировать скидочную комбинацию, кликнув по ней на этой странице.

  2. Перейти на сайт сервиса бронирования Островок.

  3. Указать город путешествия, количество гостей и даты размещения, нажать «Найти».

  1. Выбрать подходящий вариант размещения и нажать «Посмотреть все номера».

  1. В списке доступных номеров выбрать подходящий и нажать «Забронировать».

  1. Ввести промокод в соответствующее поле, которое откроется после обновления страницы.

После ввода скидочной комбинации цена бронирования пересчитается. Для завершения оформления нужно ввести контактные данные гостя и выбрать удобный способ оплаты.