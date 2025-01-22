Сайт онлайн-бронирования работает с 2010 года и предлагает пользователям около 2 млн вариантов размещения по всему миру. Многомиллионная аудитория Островка может использовать промокоды, участвовать в бонусной системе, чтобы заказывать номера в отелях, арендовать квартиры, дома и сопутствующие услуги со скидками.

Частные, корпоративные клиенты и турагентства выбирают Ostrovok, ведь здесь удобно подобрать вариант жилья по месту расположения, опираясь на рейтинг и отзывы клиентов. Доступно множество вариантов оплаты, а благодаря промокодам новые и постоянные клиенты существенно экономят на бронировании. У сервиса минимальная комиссия, что делает его еще более привлекательным для клиентов.