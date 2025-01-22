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Промокоды Островок на Декабрь-Январь 2024
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Больше информации о сервисе бронирования Ostrovok
Сайт онлайн-бронирования работает с 2010 года и предлагает пользователям около 2 млн вариантов размещения по всему миру. Многомиллионная аудитория Островка может использовать промокоды, участвовать в бонусной системе, чтобы заказывать номера в отелях, арендовать квартиры, дома и сопутствующие услуги со скидками.
Частные, корпоративные клиенты и турагентства выбирают Ostrovok, ведь здесь удобно подобрать вариант жилья по месту расположения, опираясь на рейтинг и отзывы клиентов. Доступно множество вариантов оплаты, а благодаря промокодам новые и постоянные клиенты существенно экономят на бронировании. У сервиса минимальная комиссия, что делает его еще более привлекательным для клиентов.
Выбор апартаментов и отелей на сайте и в мобильном приложении Ostrovok
Сфера деятельности Островка сводится к простому бронированию вариантов размещения в разных уголках мира. Для поиска жилья нужно указать город пребывания, дату прибытия и отъезда, количество человек. После этого система подбирает подходящие варианты, открывается расширенная форма уточнения критериев поиска.
Полученные результаты можно отсортировать по популярности, уточнить дополнительные параметры. Например, тип и особенности размещения, удобства, тип оплаты и другие параметры. При бронировании указывается масса параметров, вплоть до расстояния до центра, определенного памятника, музея или станции метро. В зависимости от выбранного варианта размещения услуги оплачиваются на сайте или на месте, при заселении.
Как в сервисе Островок применить промокод для бронирования
Коды скидочных купонов — один из способов снижения цены, который помогает сэкономить на брони, получить возможность бесплатной отмены, подарки в номер и другие преимущества. В отличие от акций, где цена уже отображается с учетом скидки. Чтобы получить скидку по промокоду, его нужно дополнительно применять по инструкции. Для этого достаточно:
Скопировать скидочную комбинацию, кликнув по ней на этой странице.
Перейти на сайт сервиса бронирования Островок.
Указать город путешествия, количество гостей и даты размещения, нажать «Найти».
Выбрать подходящий вариант размещения и нажать «Посмотреть все номера».
В списке доступных номеров выбрать подходящий и нажать «Забронировать».
Ввести промокод в соответствующее поле, которое откроется после обновления страницы.
После ввода скидочной комбинации цена бронирования пересчитается. Для завершения оформления нужно ввести контактные данные гостя и выбрать удобный способ оплаты.