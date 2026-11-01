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Промокоды ФЛАУВАУ на Ноябрь 2026

Для сервиса Флаувау доступно 17 купонов на сегодня.

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Актуальные сегодня 17
Промокод 1
Скидка 16
Проверено 5
20%
Промокод
Проверено
Скидка 20% на первый заказ на все категории от 3 000 рублей
Действует доДо 30.11.2026
Применили 38 раз
FPocjvsПоказать промокод
1000Р
Скидка
Проверено
Скидка 1000 рублей на первый заказ
Действует доДо 31.12.2026
Применили 66 раз
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87%
Скидка
Проверено
Скидки до 87% на букеты на странице
Действует доДо 28.02.2027
Применили 17 раз
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50%
Скидка
Проверено
До 50% на букеты невесты
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Применили 5 раз
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Проверено
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Применили 4 раза
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Применили 1 раз
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1950Р
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Бенто-торты от 1950 рублей
Действует доДо 28.02.2027
Применили 1 раз
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Применили 1 раз
Использовать Скидку
Скидка
Различные подарочные сертификаты
Действует доДо 28.02.2027
Применили 2 раза
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Применили 1 раз
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-20% на букеты из зефира
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

1000Р
Скидка 1000 рублей на первый заказ от 3000 рублей на сайте и в приложении
Применили 9 раз
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Часто задаваемые вопросы про ФЛАУВАУ

Почему промокод не действует на выбранный товар?

Проверьте категорию и исключения в описании акции, а также участие магазина в WowPass. Купон может быть ограничен сроком, городом, суммой покупки или числом активаций. Если условия выполнены, а скидка не появляется, обратитесь в поддержку Flowwow.

Уменьшает ли промокод стоимость доставки?

Промокод может распространяться только на товары. Стоимость доставки и сборов отображается отдельно при оформлении. Посмотрите условия конкретного предложения и итоговую сумму после применения скидки.

Почему скидка меньше указанного процента?

У процентного предложения может быть максимальная сумма скидки. Кроме того, код может применяться только к участвующим товарам, а не ко всем расходам по заказу.

Начисляются ли бонусы, если я использовал промокод?

Начисление за покупку и списание уже накопленных баллов – разные действия. Flowwow показывает количество бонусов за выбранный заказ при оформлении. При этом списать имеющиеся баллы одновременно с промокодом нельзя.

Где посмотреть баланс бонусов?

Баланс доступен в личном кабинете Flowwow. Списать накопленные баллы при покупке можно в мобильном приложении.

Что можно заказать на Флаувау

Flowwow объединяет цветочные магазины, кондитерские и другие местные бренды. На площадке можно купить букет для себя или в подарок, заказать цветы поштучно и пачками, выбрать комнатное растение, торт ко дню рождения или сладкий набор. Доступные товары и условия доставки зависят от города.

На этой странице представлены акции и промокоды Flowwow на Ноябрь 2026. Одни предложения рассчитаны на новых покупателей, другие подходят для повторных заказов.

Первый и повторный заказ

Приветственный промокод Флаувау предназначен для первой покупки на сервисе. Перед оформлением посмотрите, где действует предложение – на сайте, в приложении или в обоих случаях. У купона также может быть минимальная сумма заказа.

Если вы уже заказывали на площадке, выбирайте промокод Flowwow на повторный заказ. Обратите внимание на категорию: скидка для кондитерских изделий не обязательно распространяется на цветы. У некоторых предложений отдельно указаны города действия и максимальная сумма скидки.

Какие ещё скидки есть на Flowwow

Магазины на площадке могут снижать цены на отдельные товары без промокода. Такие предложения видны в каталоге. Возможность дополнительно применить код к товару со скидкой зависит от условий акции.

В приложении действует программа «Приведи друга». Пользователь может отправить свой персональный код человеку, который ещё не заказывал на Flowwow. При выполнении условий друг получает скидку на покупку, а пригласившему начисляются бонусы после завершения заказа. Точные условия приглашения указаны в приложении.

Как применить промокод

  1. Выберите предложение на этой странице и скопируйте код.

  1. На сайте или в мобильном приложении Flowwow добавьте нужный товар в корзину.

  2. При оформлении откройте раздел «Промокоды и бонусы» и введите код.

  3. Проверьте скидку и итоговую сумму с доставкой и сборами до оплаты.

Промокоды принимают магазины, участвующие в WowPass. Кроме участия продавца, покупка должна соответствовать условиям самого купона.

Бонусная программа WowPass

За завершённые заказы в магазинах – участниках WowPass начисляются бонусы. Их количество зависит от условий продавца и отображается при оформлении покупки. В приложении также можно активировать программу дополнительных начислений от Flowwow.

Один бонус равен одному рублю. Потратить баллы на следующий заказ можно в приложении у магазина – участника программы. При оформлении выбирают один вариант: применить промокод или списать бонусы. Полностью оплатить заказ баллами нельзя – потребуется доплатить минимум один рубль.

Почему промокод ФЛАУВАУ не работает и что проверить

Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:

  1. Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
  2. Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
  3. В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
  4. Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
  5. Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
  6. Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
  7. Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
  8. Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.

Статистика купонов ФЛАУВАУ на 13.11.2026

        
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