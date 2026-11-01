Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Проверьте категорию и исключения в описании акции, а также участие магазина в WowPass. Купон может быть ограничен сроком, городом, суммой покупки или числом активаций. Если условия выполнены, а скидка не появляется, обратитесь в поддержку Flowwow.
Последняя проверка: 13 ноября 2026
Как мы проверяем промокоды?
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, наб. Садовническая, д. 9, помещ. 2/3
Флаувау – маркетплейс цветов, сладостей и подарков с доставкой от местных магазинов. Здесь можно заказать букет, цветы пачками, торт или комнатное растение для себя и близких. На странице собраны акции и промокоды Flowwow на Ноябрь 2026, в том числе предложения для первого и повторного заказа. Скопируйте подходящий код и примените его на сайте или в приложении по условиям акции.
Проверьте категорию и исключения в описании акции, а также участие магазина в WowPass. Купон может быть ограничен сроком, городом, суммой покупки или числом активаций. Если условия выполнены, а скидка не появляется, обратитесь в поддержку Flowwow.
Промокод может распространяться только на товары. Стоимость доставки и сборов отображается отдельно при оформлении. Посмотрите условия конкретного предложения и итоговую сумму после применения скидки.
У процентного предложения может быть максимальная сумма скидки. Кроме того, код может применяться только к участвующим товарам, а не ко всем расходам по заказу.
Начисление за покупку и списание уже накопленных баллов – разные действия. Flowwow показывает количество бонусов за выбранный заказ при оформлении. При этом списать имеющиеся баллы одновременно с промокодом нельзя.
Баланс доступен в личном кабинете Flowwow. Списать накопленные баллы при покупке можно в мобильном приложении.
Flowwow объединяет цветочные магазины, кондитерские и другие местные бренды. На площадке можно купить букет для себя или в подарок, заказать цветы поштучно и пачками, выбрать комнатное растение, торт ко дню рождения или сладкий набор. Доступные товары и условия доставки зависят от города.
На этой странице представлены акции и промокоды Flowwow на Ноябрь 2026. Одни предложения рассчитаны на новых покупателей, другие подходят для повторных заказов.
Приветственный промокод Флаувау предназначен для первой покупки на сервисе. Перед оформлением посмотрите, где действует предложение – на сайте, в приложении или в обоих случаях. У купона также может быть минимальная сумма заказа.
Если вы уже заказывали на площадке, выбирайте промокод Flowwow на повторный заказ. Обратите внимание на категорию: скидка для кондитерских изделий не обязательно распространяется на цветы. У некоторых предложений отдельно указаны города действия и максимальная сумма скидки.
Магазины на площадке могут снижать цены на отдельные товары без промокода. Такие предложения видны в каталоге. Возможность дополнительно применить код к товару со скидкой зависит от условий акции.
В приложении действует программа «Приведи друга». Пользователь может отправить свой персональный код человеку, который ещё не заказывал на Flowwow. При выполнении условий друг получает скидку на покупку, а пригласившему начисляются бонусы после завершения заказа. Точные условия приглашения указаны в приложении.
Выберите предложение на этой странице и скопируйте код.
На сайте или в мобильном приложении Flowwow добавьте нужный товар в корзину.
При оформлении откройте раздел «Промокоды и бонусы» и введите код.
Проверьте скидку и итоговую сумму с доставкой и сборами до оплаты.
Промокоды принимают магазины, участвующие в WowPass. Кроме участия продавца, покупка должна соответствовать условиям самого купона.
За завершённые заказы в магазинах – участниках WowPass начисляются бонусы. Их количество зависит от условий продавца и отображается при оформлении покупки. В приложении также можно активировать программу дополнительных начислений от Flowwow.
Один бонус равен одному рублю. Потратить баллы на следующий заказ можно в приложении у магазина – участника программы. При оформлении выбирают один вариант: применить промокод или списать бонусы. Полностью оплатить заказ баллами нельзя – потребуется доплатить минимум один рубль.
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Dataset",
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/flowwow#dataset",
"url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/flowwow",
"name": "Статистика купонов ФЛАУВАУ (Ноябрь 2026)",
"alternateName": "ФЛАУВАУ Coupon Statistics (November 2026)",
"description": "17 активных промокодов и купонов ФЛАУВАУ по данным на 02.11.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «20%».",
"creator": {
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization"
},
"creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/flowwow, данные на 02.11.2026",
"temporalCoverage": "2026-11-02",
"measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
"license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use",
"isAccessibleForFree": true,
"about": [
{
"@type": "Thing",
"name": "Промокоды"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "ФЛАУВАУ"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "Скидки"
}
],
"variableMeasured": [
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Активных промокодов и купонов ФЛАУВАУ",
"value": "17",
"description": "На странице ФЛАУВАУ представлено 17 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 02.11.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Промокодов проверено за 24 часа",
"value": "5",
"description": "5 из 17 купонов ФЛАУВАУ прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 02.11.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Максимальная скидка по промокоду",
"value": "20%",
"description": "Максимальная скидка по промокоду ФЛАУВАУ на Ноябрь 2026: 20%; проверено 02.11.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество промокодов",
"value": "1",
"description": "Из 17 купонов ФЛАУВАУ 1 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 02.11.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество применений топ-промокода",
"value": "38",
"description": "Промокод «20%» применили 38 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 02.11.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
"value": "5 из 5 (16 оценок)",
"description": "Средняя оценка магазина ФЛАУВАУ — 5 из 5 на основе 16 оценок пользователей по данным виджета на странице на 02.11.2026."
}
]
}