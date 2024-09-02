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Промокоды Лемана ПРО (Леруа Мерлен) на Август

Сегодня в магазине Лемана ПРО (Леруа Мерлен) доступно 15 купонов.

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Лучшие промокоды Лемана ПРО (Леруа Мерлен)

Тип купона Описание Код
Скидка Широкий ассортимент товаров по сниженным ценам не требуется
Скидка До 2.3% кешбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Распродажа освещения со скидками до 80% не требуется
Скидка Скидки до 50% на детские товары для игр и отдыха не требуется
Скидка Капсульная коллекция Природа в ассортименте от 195 рублей не требуется
Скидка Ликвидация товаров по выгодным ценам не требуется
Скидка Подборка товаров для бани и сауны по цене от 100 рублей не требуется
Скидка Скидка 7% на обои при заказе услуги "Поклейка обоев" не требуется
Скидка Экспресс анализ воды за 1 рубль не требуется
Скидка Снижение цен на кухонные смесители не требуется

Leroy Merlin: огромный ассортимент строительных материалов, электрооборудования, а также товаров для дома и сада

Леруа Мерлен — известный во всем мире торговый бренд, который профилируется на оборудовании для ремонта и стройматериалах, а также разных товарах для дома и сада.

У знаменитой компании сотни гипермаркетов во всем мире, а каталог Leroy Merlin может похвастаться весьма широким ассортиментом, включающим в себя инструменты и аксессуары для них, столярные изделия, стройматериалы, осветительные приборы, кухонные гарнитуры, разнообразные электротовары, многочисленные напольные покрытия, плитку, сантехнику, краски и все, что требуется для садового участка.

Но онлайн-гипермаркет Leroy Merlin — это не только тысячи оригинальных товаров от производителей, но и разумные ценники на высококачественную продуктовую линейку. Последнее во многом обеспечивается регулярными акциями и распродажами, которые организует администрация торговой площадки. Воспользоваться многими из них позволяют купоны Леруа Мерлен, которые предоставляют скидки по промокодам. С актуальными дисконтными предложениями можно познакомиться на этой странице.

Популярные категории товаров в онлайн-магазине

Большой популярностью на сайте известной торговой сети пользуются прежде всего электрические товары, инструменты, сантехника, окна, двери, плитка и напольные покрытия. Кроме того, хорошо продается декор, различные скобяные изделия и элементы систем водоснабжения. 

Клуб профессиональных клиентов и программа лояльности «Сервисная карта»

 Для максимального удобства покупателей, чья профессия так или иначе связана со строительством, Leroy Merlin предоставляет возможность участия в клубе профессиональных клиентов. Членство в нем подразумевает выгодные бонусы за произведенные покупки, позволяющие со скидкой оплачивать будущие приобретения, а также обеспечивает персонального менеджера, бесплатную сборку заказа, резервирование товаров, доступ к дополнительному ассортименту, который не представлен в магазине, и т. д. 

Для всех остальных Leroy Merlin предлагает свою «Сервисную карту». Она выполняет целый ряд следующих полезных функций:

  • хранит информацию о прошлых покупках;

  • продлевает опцию возврата товара на целый год;

  • дает 2 года гарантии на сборку и установку;

  • обеспечивает право гарантийного обслуживания без предоставления чека;

  • предоставляет возможность анализа выполненных покупок и оплат;

  • позволяет ускоренно оформлять доставку и прочие услуги;

  • подтверждает произведенные покупки для предоставления налоговых льгот с помощью всего одного клика.

Для максимального удобства из пластиковой «Сервисной карты» можно сделать виртуальную. Благодаря этому она всегда будет присутствовать в смартфоне покупателя без какого-либо риска ее потерять или забыть. Она способна сделать покупки в Леруа Мерлен еще проще и удобнее, сэкономив время на продумывание и реализацию собственных проектов по обустройству частного дома или квартиры.

Доступные способы оплаты

Оплатить товар можно как непосредственно на сайте, так и во время получения товара. Для онлайн-оплаты принимаются банковские карты МИР, Visa, MasterCard. В этом случае при получении заказа потребуется представить документы для удостоверения личности, а также карту, использованную для платежа. Когда карта не именная, подпись на ней сравнивается с той, что есть в паспорте.

Документ о подтверждении оплаты полученного заказа отправляется на электронную почту или по SMS, или же предоставляется вместе с самим заказом.

Несколько вариантов доставки

Способов получения товара всего два — курьерская доставка, самовывоз из магазина или партнерского пункта вывоза. Стоимость доставки можно узнать во время оформления заказа на сайте торговой онлайн-площадки или у сотрудника компании в магазине.

Как вернуть заказанный товар

Во время получения заказанной продукции от нее можно отказаться. Для этого потребуется заполнить акт приема-передачи и вернуть этот документ вместе с товаром назад курьеру. При отмене оплаченного банковской картой заказа возврат денег осуществляется только на ту карту, с которой была совершена оплата.

Как воспользоваться кодом купона на Leroy Merlin

Даже на популярные товары Leroy Merlin часто дает скидки, которые можно активировать с помощью промокода. Это отличный и весьма удобный способ экономии, подразумевающий использование уникального набора цифр и букв, которым заполняется специально предназначенное для этого поле. После применения скидки стоимость товара уменьшается с учетом указанного дисконта.

Перед использованием выбранного промокода стоит убедиться, что он все еще актуален, а добавленный в корзину товар отвечает условиям акции. Действующие коды на самые разные позиции можно отыскать на этой странице. Для использования промокода нужно проделать следующие шаги:

  1. Подобрать купон на скидку и кликнуть по нему.

  2. Скопировать код.

  3. Перейти на сайт leroymerlin.ru.

  4. Добавить в корзину нужные товары.

  5. Ввести в специальное поле скопированный код.

  6. Оплатить заказ.

Нужно учитывать, что сегодня практически все купоны имеют временные ограничения на возможность использования. Также важно помнить, что скидка распространяется только на те товары, на которые она была изначально предоставлена.