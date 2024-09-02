Леруа Мерлен — известный во всем мире торговый бренд, который профилируется на оборудовании для ремонта и стройматериалах, а также разных товарах для дома и сада.

У знаменитой компании сотни гипермаркетов во всем мире, а каталог Leroy Merlin может похвастаться весьма широким ассортиментом, включающим в себя инструменты и аксессуары для них, столярные изделия, стройматериалы, осветительные приборы, кухонные гарнитуры, разнообразные электротовары, многочисленные напольные покрытия, плитку, сантехнику, краски и все, что требуется для садового участка.

Но онлайн-гипермаркет Leroy Merlin — это не только тысячи оригинальных товаров от производителей, но и разумные ценники на высококачественную продуктовую линейку. Последнее во многом обеспечивается регулярными акциями и распродажами, которые организует администрация торговой площадки. Воспользоваться многими из них позволяют купоны Леруа Мерлен, которые предоставляют скидки по промокодам. С актуальными дисконтными предложениями можно познакомиться на этой странице.

Популярные категории товаров в онлайн-магазине

Большой популярностью на сайте известной торговой сети пользуются прежде всего электрические товары, инструменты, сантехника, окна, двери, плитка и напольные покрытия. Кроме того, хорошо продается декор, различные скобяные изделия и элементы систем водоснабжения.

Клуб профессиональных клиентов и программа лояльности «Сервисная карта»

Для максимального удобства покупателей, чья профессия так или иначе связана со строительством, Leroy Merlin предоставляет возможность участия в клубе профессиональных клиентов. Членство в нем подразумевает выгодные бонусы за произведенные покупки, позволяющие со скидкой оплачивать будущие приобретения, а также обеспечивает персонального менеджера, бесплатную сборку заказа, резервирование товаров, доступ к дополнительному ассортименту, который не представлен в магазине, и т. д.

Для всех остальных Leroy Merlin предлагает свою «Сервисную карту». Она выполняет целый ряд следующих полезных функций:

хранит информацию о прошлых покупках;

продлевает опцию возврата товара на целый год;

дает 2 года гарантии на сборку и установку;

обеспечивает право гарантийного обслуживания без предоставления чека;

предоставляет возможность анализа выполненных покупок и оплат;

позволяет ускоренно оформлять доставку и прочие услуги;

подтверждает произведенные покупки для предоставления налоговых льгот с помощью всего одного клика.

Для максимального удобства из пластиковой «Сервисной карты» можно сделать виртуальную. Благодаря этому она всегда будет присутствовать в смартфоне покупателя без какого-либо риска ее потерять или забыть. Она способна сделать покупки в Леруа Мерлен еще проще и удобнее, сэкономив время на продумывание и реализацию собственных проектов по обустройству частного дома или квартиры.

Доступные способы оплаты

Оплатить товар можно как непосредственно на сайте, так и во время получения товара. Для онлайн-оплаты принимаются банковские карты МИР, Visa, MasterCard. В этом случае при получении заказа потребуется представить документы для удостоверения личности, а также карту, использованную для платежа. Когда карта не именная, подпись на ней сравнивается с той, что есть в паспорте.

Документ о подтверждении оплаты полученного заказа отправляется на электронную почту или по SMS, или же предоставляется вместе с самим заказом.

Несколько вариантов доставки

Способов получения товара всего два — курьерская доставка, самовывоз из магазина или партнерского пункта вывоза. Стоимость доставки можно узнать во время оформления заказа на сайте торговой онлайн-площадки или у сотрудника компании в магазине.

Как вернуть заказанный товар

Во время получения заказанной продукции от нее можно отказаться. Для этого потребуется заполнить акт приема-передачи и вернуть этот документ вместе с товаром назад курьеру. При отмене оплаченного банковской картой заказа возврат денег осуществляется только на ту карту, с которой была совершена оплата.