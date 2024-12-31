Промокоды Enjoybook (Инджойбук) на Август
Сегодня в магазине Enjoybook доступно 7 купонов.
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Лучшие промокоды Enjoybook
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Enjoybook
|СКИ***
|Промокод
|Скидка 15%!
|ADM***
|Скидка
|Высококачественная фотопечать Epson
|не требуется
|Скидка
|Изготовление за 2-4 рабочих дня
|не требуется
|Скидка
|Фотокнига с обложкой акварель
|не требуется
|Скидка
|Быстрая доставка заказа
|не требуется
|Скидка
|Удобная оплата заказа
|не требуется
Enjoybook — стильные фотокниги по индивидуальному заказу
Онлайн-сервис Enjoybook предлагает услуги по созданию эксклюзивных фотокниг. Клиенту нужно лишь выбрать формат и дизайн, а также загрузить свои цифровые снимки. Для печати используется новейшее оборудование Epson, обеспечивающее максимально высокое качество фотографий.
Компания часто дарит клиентам скидки. Профессиональные фотографы получают от интернет-магазина Enjoy постоянный промокод, позволяющий сэкономить 10% при каждой покупке. Еще один бесплатный купон с дисконтом 850 рублей им присылают в качестве приветственного бонуса на первый заказ. Естественно, не остаются без подарков и другие пользователи сервиса Enjoybook.
Какие фотокниги можно заказать на сайте Enjoybook
На сервисе Enjoy можно заказать фотокниги с 3 видами обложки: твердый бумажный переплет с мозаикой, тканевые с фотографией или золотой надписью. Есть несколько вариантов цветового оформления. Основные параметры фотокниг:
глянцевая фотобумага 160 г/м2;
размер листа — 21 х 21 см;
размер обложки — 22 х 22 см;
количество страниц от 20 до 120 (четное число);
есть возможность подписать фото.
Производство занимает 2–4 рабочих дня. На сайте компании Enjoybook можно также заказать набор фотографий 9,0 х 9,0 см или индивидуальный фотокалендарь.
Скидки по партнерской программе и промокодам сайта Enjoybook
Чтобы получить от Enjoybook промокод с постоянной скидкой для фотографов, нужно подтвердить свой профессиональный статус. Если таковой отсутствует, можно использовать обычные купоны, которые компания тоже выпускает в избытке. Желающие получить скидку от Enjoy найдут промокод на этой странице. Для активации специального предложения достаточно выполнить условия акции.
Дополнительные купоны можно зарабатывать в партнерской программе Enjoy. Участник размещает рекламные баннеры у себя на сайте или странице в соцсети и приглашает друзей посетить сайт. Первая покупка реферала дает гарантированный промокод Enjoybook номиналом 600 рублей. Новый клиент тоже получит скидку.
Желающие сделать подарок могут купить сертификат на сумму от 1000 до 10 000 рублей. Предъявитель такого промокода компании Enjoybook может полностью оплатить им свой заказ. Купоном можно воспользоваться только раз. Если не израсходовать всю сумму за одну покупку в интернет-магазине, остаток аннулируется.
Активация промокода на сайте Enjoybook
Чтобы активировать предоставленный сервисом Enjoybook промокод, нужно сообщить его при оформлении заказа. Порядок действий:
Скопировать промокод Enjoybook.
Перейти на сайт Enjoybook.
Выбрать обложку для фотокниги.
Загрузить фотографии.
Перейти в корзину Enjoy.
Кликнуть по синей надписи «У меня есть промокод Enjoybook».
Ввести предоставленный сервисом Enjoy скидочный промокод в открывшееся поле.
Нажать «Применить» и продолжить покупку после получения скидки.
При наличии промокода компании Enjoybook и подарочного сертификата придется выбирать, каким именно бонусом воспользоваться. Применить два купона в одном заказе нельзя. Любой предоставленный сайтом Enjoybook промокод на этой странице доступен бесплатно.