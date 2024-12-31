Онлайн-сервис Enjoybook предлагает услуги по созданию эксклюзивных фотокниг. Клиенту нужно лишь выбрать формат и дизайн, а также загрузить свои цифровые снимки. Для печати используется новейшее оборудование Epson, обеспечивающее максимально высокое качество фотографий.

Компания часто дарит клиентам скидки. Профессиональные фотографы получают от интернет-магазина Enjoy постоянный промокод, позволяющий сэкономить 10% при каждой покупке. Еще один бесплатный купон с дисконтом 850 рублей им присылают в качестве приветственного бонуса на первый заказ. Естественно, не остаются без подарков и другие пользователи сервиса Enjoybook.