{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Dataset", "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/joymoney#dataset", "url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/joymoney", "name": "Статистика купонов Joymoney (Сентябрь 2026)", "alternateName": "Joymoney Coupon Statistics (September 2026)", "description": "21 активных промокодов и купонов Joymoney по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «».", "creator": { "@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization" }, "creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/joymoney, данные на 13.09.2026", "temporalCoverage": "2026-09-13", "measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды", "license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use", "isAccessibleForFree": true, "about": [ { "@type": "Thing", "name": "Промокоды" }, { "@type": "Thing", "name": "Joymoney" }, { "@type": "Thing", "name": "Скидки" } ], "variableMeasured": [ { "@type": "PropertyValue", "name": "Активных промокодов и купонов Joymoney", "value": "21", "description": "На странице Joymoney представлено 21 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Промокодов проверено за 24 часа", "value": "5", "description": "5 из 21 купонов Joymoney прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Максимальная скидка по промокоду", "value": "", "description": "Максимальная скидка по промокоду Joymoney на Сентябрь 2026: ; проверено 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество промокодов", "value": "0", "description": "Из 21 купонов Joymoney 0 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Количество применений топ-промокода", "value": "15", "description": "Промокод «» применили 15 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026." }, { "@type": "PropertyValue", "name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей", "value": "5 из 5 (71 оценок)", "description": "Средняя оценка магазина Joymoney — 5 из 5 на основе 71 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026." } ] }