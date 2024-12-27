Сбермаркет Бизнес — сервис, предлагающий компаниям продукты и товары для офиса по оптовым ценам. Услуги организации сегодня доступны в 160 городах России. В числе ее партнеров более 60 крупнейших ритейлеров страны. Благодаря скидкам по акциям клиенты экономят до 70% от начальной стоимости товаров. При оплате по выставленному счету они также получают возврат НДС на доставку или даже всю сумму заказа. Если нужна рассрочка, ИП и ООО могут оформить кредит на сумму до 3 млн рублей на 30 дней без каких-либо процентов (по окончании срока — от 2,45% в месяц).