Для выгодных покупок страховых полисов в Ингосстрах воспользуйтесь картой и платежным стикером Ingos. При оформлении виртуальной карты вы будете получать кэшбэк за оформление страховых полисов компании, а также за покупки в супермаркетах, на АЗС, шиномонтажах и автомойках, оформление ж/д билетов и др.

Платежный стикер представляет собой наклейку с NFC-модулем, ее можно наклеить на смартфон или любую другую поверхность, например на кошелек, чтобы оплачивать ей покупки. При оплате стикером вы также будете получать повышенный кэшбэк до 6%.

Для выгодного оформления страховых продуктов используйте также промокоды или купоны Ингосстрах.

Основное отличие между купонами и промокодами заключается в их формате. Купоны — это блоки на сайте с выгодным предложением, они могут содержать как промокод, так и акцию. Промокоды — это непосредственно буквенно-числовые коды, которые применяются при оформлении заказа и дают право на скидку.

Например, вы можете получить скидку на страхование имущества по промокоду или использовать купон с акцией на оформление каско, страхование жизни, ипотеки и т. д.