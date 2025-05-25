Промокоды Ингосстрах (Ingos) на Август
Сегодня в магазине Ингосстрах доступно 12 купонов.
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Лучшие промокоды Ингосстрах
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|Код
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|Кэшбэк до 10% за оформление полисов
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|Страхование жизни от 100 рублей
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|Скидка до 50% на оформление КАСКО
|не требуется
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Ингосстрах — лидер страхового рынка
История компании Ингосстрах насчитывает более 75 лет. Она была основана в 1947 году и с тех пор стала одним из ключевых участников российского страхового рынка. Благодаря своей надежности, стабильности и высокому качеству услуг Ингосстрах завоевал доверие миллионов клиентов и укрепил свою позицию на рынке. Сегодня Ингосстрах — это одна из ведущих страховых компаний в России, предлагающая широкий спектр страховых услуг и продуктов.
Ингосстрах имеет широкую сеть представительств по всей стране, что обеспечивает ее широкую географическую доступность. Компания стремится предоставить страховую защиту и поддержку клиентам во всех регионах страны, предлагает высокий уровень обслуживания и оперативное решение страховых вопросов.
На официальном сайте Ингосстраха вы найдете информацию о компании, ее услугах, новостях и актуальных предложениях. Здесь клиенты могут ознакомиться с деталями страховых продуктов, рассчитать стоимость страхования, получить контактную информацию для связи и оставить заявку на консультацию страхового агента.
Компания имеет программы лояльности для выгодного приобретения страховых продуктов: здесь есть скидки, повышенный кэшбэк, промокоды и купоны Ингосстрах.
Виды страховых полисов Ингосстрах
Компания предлагает гибкие и индивидуально настраиваемые решения для физических и юридических лиц. Сфера деятельности Ингосстраха охватывает различные области страхования:
Автострахование — полисы ОСАГО, каско, зеленая карта.
Здоровье — добровольное и обязательное страхование здоровья, телемедицина (дистанционное предоставление услуг), страхование на случай укуса клеща, ведение беременности и роды, онкострахование, страхование мигрантов, оказание медпомощи в любой точке мира.
Имущество — страхование квартир, домов, ипотеки, ответственности перед соседями.
Путешествия — страховые полисы туристам во время поездок по России и за рубежом, полис страхования от отмены путешествия.
Жизнь — страхование жизни и здоровья клиентов от несчастных случаев, а также страхование людей, которые занимаются профессиональным спортом.
Помимо этого, компания оказывает услуги пенсионных накоплений, вложения капитала в паевые фонды, управления вашими активами, открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета.
Как сэкономить на покупке страховых услуг
Для выгодных покупок страховых полисов в Ингосстрах воспользуйтесь картой и платежным стикером Ingos. При оформлении виртуальной карты вы будете получать кэшбэк за оформление страховых полисов компании, а также за покупки в супермаркетах, на АЗС, шиномонтажах и автомойках, оформление ж/д билетов и др.
Платежный стикер представляет собой наклейку с NFC-модулем, ее можно наклеить на смартфон или любую другую поверхность, например на кошелек, чтобы оплачивать ей покупки. При оплате стикером вы также будете получать повышенный кэшбэк до 6%.
Для выгодного оформления страховых продуктов используйте также промокоды или купоны Ингосстрах.
Основное отличие между купонами и промокодами заключается в их формате. Купоны — это блоки на сайте с выгодным предложением, они могут содержать как промокод, так и акцию. Промокоды — это непосредственно буквенно-числовые коды, которые применяются при оформлении заказа и дают право на скидку.
Например, вы можете получить скидку на страхование имущества по промокоду или использовать купон с акцией на оформление каско, страхование жизни, ипотеки и т. д.
Как активировать промокод Ингосстрах на скидку
Промокод Ингосстрах поможет сэкономить деньги и получить дополнительные преимущества при покупке страховых полисов, поэтому всегда следите за доступными скидками и акциями.
Чтобы использовать промокод Ингосстрах, воспользуйтесь простой инструкцией:
Скопируйте комбинацию промокода.
На сайте компании Ingos выберите страховой продукт и нажмите «Оформить».
Введите все необходимые для оформления страховки данные.
В поле «Промокод» введите код и нажмите «Продолжить».
Завершите оформление страхового продукта со скидкой.
Промокод Ингосстрах имеет срок действия и определенные условия — они указаны прямо в описании скидки.