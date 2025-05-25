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Промокоды Ингосстрах (Ingos) на Август

Сегодня в магазине Ингосстрах доступно 12 купонов.

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10% скидка на продукты взр, нс, невыезд, ипотека, моя квартира
Действует до До 25.5.2025
Применили 248 раз
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Ингосстрах
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До 1000.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей.
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1000Р
150Р
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Применили 10 раз
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150Р
2800Р
Акция
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2800Р
10%
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-100% на обслуживание карты "Ингосстрах Бонус"
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10000Р
50%
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Скидка до 50% на оформление КАСКО
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До -50% при покупке страховых полисов
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От 346 рублей в месяц за страхование квартиры
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От 17 900 рублей за онлайн-полис ДМС
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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-10% на страхование по купону
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Купон -10% на страхование от НС
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Скидка -15% на страхование для путешествий
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Лучшие промокоды Ингосстрах

Тип купона Описание Код
Промокод 10% скидка на продукты взр, нс, невыезд, ипотека, моя квартира ADM***
Скидка До 1000.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей. не требуется
Скидка Страхование ипотеки от 150 рублей в год не требуется
Скидка Полис защиты от лиц без ОСАГО за 2800 рублей не требуется
Скидка Кэшбэк до 10% за оформление полисов не требуется
Скидка -100% на обслуживание карты "Ингосстрах Бонус" не требуется
Скидка Страхование жизни от 100 рублей не требуется
Скидка Оформление КАСКО от 10000 рублей не требуется
Скидка Скидка до 50% на оформление КАСКО не требуется
Скидка До -50% при покупке страховых полисов не требуется

Ингосстрах — лидер страхового рынка

История компании Ингосстрах насчитывает более 75 лет. Она была основана в 1947 году и с тех пор стала одним из ключевых участников российского страхового рынка. Благодаря своей надежности, стабильности и высокому качеству услуг Ингосстрах завоевал доверие миллионов клиентов и укрепил свою позицию на рынке. Сегодня Ингосстрах — это одна из ведущих страховых компаний в России, предлагающая широкий спектр страховых услуг и продуктов.
Ингосстрах имеет широкую сеть представительств по всей стране, что обеспечивает ее широкую географическую доступность. Компания стремится предоставить страховую защиту и поддержку клиентам во всех регионах страны, предлагает высокий уровень обслуживания и оперативное решение страховых вопросов.
На официальном сайте Ингосстраха вы найдете информацию о компании, ее услугах, новостях и актуальных предложениях. Здесь клиенты могут ознакомиться с деталями страховых продуктов, рассчитать стоимость страхования, получить контактную информацию для связи и оставить заявку на консультацию страхового агента. 
Компания имеет программы лояльности для выгодного приобретения страховых продуктов: здесь есть скидки, повышенный кэшбэк, промокоды и купоны Ингосстрах.

Виды страховых полисов Ингосстрах

Компания предлагает гибкие и индивидуально настраиваемые решения для физических и юридических лиц. Сфера деятельности Ингосстраха охватывает различные области страхования:

  • Автострахование — полисы ОСАГО, каско, зеленая карта.

  • Здоровье — добровольное и обязательное страхование здоровья, телемедицина (дистанционное предоставление услуг), страхование на случай укуса клеща, ведение беременности и роды, онкострахование, страхование мигрантов, оказание медпомощи в любой точке мира.

  • Имущество — страхование квартир, домов, ипотеки, ответственности перед соседями. 

  • Путешествия — страховые полисы туристам во время поездок по России и за рубежом, полис страхования от отмены путешествия.

  • Жизнь — страхование жизни и здоровья клиентов от несчастных случаев, а также страхование людей, которые занимаются профессиональным спортом.

Помимо этого, компания оказывает услуги пенсионных накоплений, вложения капитала в паевые фонды, управления вашими активами, открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета. 

Как сэкономить на покупке страховых услуг

Для выгодных покупок страховых полисов в Ингосстрах воспользуйтесь картой и платежным стикером Ingos. При оформлении виртуальной карты вы будете получать кэшбэк за оформление страховых полисов компании, а также за покупки в супермаркетах, на АЗС, шиномонтажах и автомойках, оформление ж/д билетов и др.
Платежный стикер представляет собой наклейку с NFC-модулем, ее можно наклеить на смартфон или любую другую поверхность, например на кошелек, чтобы оплачивать ей покупки. При оплате стикером вы также будете получать повышенный кэшбэк до 6%. 
Для выгодного оформления страховых продуктов используйте также промокоды или купоны Ингосстрах. 
Основное отличие между купонами и промокодами заключается в их формате. Купоны — это блоки на сайте с выгодным предложением, они могут содержать как промокод, так и акцию. Промокоды — это непосредственно буквенно-числовые коды, которые применяются при оформлении заказа и дают право на скидку.
Например, вы можете получить скидку на страхование имущества по промокоду или использовать купон с акцией на оформление каско, страхование жизни, ипотеки и т. д.

Как активировать промокод Ингосстрах на скидку

Промокод Ингосстрах поможет сэкономить деньги и получить дополнительные преимущества при покупке страховых полисов, поэтому всегда следите за доступными скидками и акциями.
Чтобы использовать промокод Ингосстрах, воспользуйтесь простой инструкцией:

  1. Скопируйте комбинацию промокода.

  2. На сайте компании Ingos выберите страховой продукт и нажмите «Оформить».

  1. Введите все необходимые для оформления страховки данные.

  2. В поле «Промокод» введите код и нажмите «Продолжить». 

    1. Завершите оформление страхового продукта со скидкой. 
      Промокод Ингосстрах имеет срок действия и определенные условия — они указаны прямо в описании скидки. 