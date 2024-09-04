Промокоды Банки.ру на Август
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Лучшие промокоды Банки.ру
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Повышенный процент по вкладам (до 19%) для всех пользователей
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 83% при оформлении ОСАГО
|не требуется
|Скидка
|Процентная ставка от 0% в день
|не требуется
|Скидка
|Все специальные предложения в одном месте
|не требуется
|Скидка
|Свежая и актуальная информация про финансы
|не требуется
|Скидка
|Все акции и инвистиции российских компаний в одном месте
|не требуется
|Скидка
|Мастер подбора кредитов
|не требуется
|Скидка
|Подбор выгодных кредитных карт
|не требуется
|Скидка
|Розыгрыш 1000000 рублей за оформление страхования ипотеки
|не требуется
|Скидка
|Онлайн ОСАГО с десятью страховыми компаниями
|не требуется