0 рублей за выпуск и обслуживание карты для новых пользователей, у которых ранее не было кредитной карты UnionPay

0 ₽ за выпуск и обслуживание карты для новых пользователей, у которых ранее не было кредитной карты UnionPay от Газпромбанка до 1млн кредитного лимита и возможность оплачивать покупки, бронировать авто и отели, а также снимать наличные без комиссии в 150+ странах мира