Промокоды Газпромбанк на Август 2024
Сегодня в магазине Газпромбанк доступно 15 купонов.
- Все
- Скидка
Кешбэк 5 000 ₽ при покупках от 10 000 ₽ 3 месяца подряд или при поддержании на карте неснижаемого остатка от 50 000 ₽ в течение первых 60 дней для новых пользователей, у которых ранее не было дебетовой карты UnionPay от Газпромбанка
Использование дебетовых карт позволит вам получать мили на счет за покупки.
0 ₽ за выпуск и обслуживание карты для новых пользователей, у которых ранее не было кредитной карты UnionPay от Газпромбанка до 1млн кредитного лимита и возможность оплачивать покупки, бронировать авто и отели, а также снимать наличные без комиссии в 150+ странах мира
Промокод на 3 000 ₽ в Яндекс Маркет; ✔️ до 180 дней льготный период на покупки; ✔️ кредитный лимит до 1 млн ₽; ✔️ снятие наличных по всему миру без комиссии до 50 000 ₽ ежемесячно.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Кэшбэк 25% за супермаркеты, одежду, а также АЗС, аптеки, транспорт/такси) за покупки в РФ; ✔️ До 10% на остаток по карте; ✔️ Кэшбэк 1% - на покупки за границей в течение первых 6 месяцев (макс. 1 000 ₽/мес.); ✔️ Дополнительно кэшбэк 5 000 ₽.* *Подробные условия акции читайте по ссылке в посте. ✔️ Промокод на 1 000 ₽ в Яндекс Путешествия при минимальной сумме бронирования 1500 ₽.
✔️ промокод на 3 000 ₽ в Яндекс Маркет; ✔️ до 180 дней льготный период на покупки; ✔️ кредитный лимит до 1 млн ₽; ✔️ снятие наличных по всему миру без комиссии до 50 000 ₽ ежемесячно.
Доход по карте до 35% стабильно До 25% кэшбэк и до 10% на остаток по карте до 5 000 баллов каждый месяц по акции
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Газпромбанк
Где взять промокод для Газпромбанк?
Как воспользоваться промокодом на скидку?
Какие предложения актуальны у Газпромбанк | Август?
Зачем использовать промокоды в магазине Газпромбанк?
Как часто появляются новые промокоды?
Лучшие промокоды Газпромбанк
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Кешбэк 5 000 рублей при покупках от 10 000 рублей 3 месяца подряд
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк до 100% по карте "Мир"
|не требуется
|Скидка
|Копите мили с заказа авиабилетов
|не требуется
|Скидка
|Комиссия 0% за досрочное погашение
|не требуется
|Скидка
|Валютная карта UnionPay
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное обслуживание карты UnionPay
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное приложение для Android
|не требуется
|Скидка
|Приложение для iOS в подарок
|не требуется
|Скидка
|Подарок для клиентов которые берут кредит - карта с кэшбэком до 10%
|не требуется
|Скидка
|Получите скидку до 20% - все акции банка
|не требуется