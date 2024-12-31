Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Категории Блог New Year

Промокоды Etihad на Декабрь

Сегодня в магазине Etihad доступно 13 купонов.

Фильтры
  • Все
  • Промокод
  • Скидка
25%
Промокод
При любом заказе - скидка 25%
Действует доДо 31.12.2024
Применили 6 раз
Показать код
20%
Промокод
Билеты эконом-класса со скидкой 20%
Действует доДо 31.12.2024
Применили 5 раз
Показать код
10%
Промокод
Рейсы из Австрии, Ирландии, Германии, Нидерландов со скидкой 10%
Действует доДо 31.12.2024
Применили 1 раз
Показать код
65%
Скидка
Дополнительный багаж со скидкой до 65%
Действует доДо 15.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
20%
Скидка
Скидка 20 % на общий счет в ресторане Cyan Brasserie на ужин по меню
Действует доДо 13.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
15%
Скидка
-15% скидка от общей суммы счета в кафе 28 Degree
Действует доДо 13.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
10%
Скидка
Билеты эконом-класса со скидкой 10% для студентов
Действует доДо 30.06.2025
Применили 1 раз
Использовать Скидку
10%
Скидка
Дополнительная скидка 10% на оплату провоза сверхнормативного багажа держателям карты Silver
Действует доДо 16.04.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
5%
Скидка
Скидка до 5% на билеты бизнес-класса для студентов
Действует доДо 30.06.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
Скидка
Трансфер по достопримечательностям Абу-Даби - бесплатно
Действует доДо 13.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
Скидка
Бесплатный отель до 2-х ночей в Абу-Даби
Действует доДо 13.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку
38000р
Скидка
Авиабилеты Москва - Бали по цене от 38 000 рублей
Действует доДо 13.01.2025
Применили 2 раза
Использовать Скидку
%
Скидка
Виртуальная экскурсия на борту в 360 градусов
Действует доДо 31.01.2025
Применили 0 раз
Использовать Скидку

Похожие магазины

Booking.comTravelataOzon.travelTez TourOmioKupibiletFUN&SUNЯндекс.ПутешествияСлетать.ру1001 турCity TravelКруиз ОнлайнYoutravel.meTrip.comKorstonКлуб ПриключенийДельфинLevel Travel

Часто задаваемые вопросы про Etihad

Где найти промокоды Etihad Airways?

Промокоды можно получить в почтовой рассылке компании или найти на сайте партнеров Etihad. 

Как получить скидку на перелет и дополнительные услуги?

Для выгодного бронирования билетов используйте промокоды и акции, а также участвуйте в программе лояльности авиакомпании.

Какие промокоды Etihad Airways актуальны?

Все промокоды имеют срок действия, который указан в его описании. 

Сколько действителен промокод?

Каждый код актуален только определенное время — срок действия определяет компания, которая его предоставляет.

Лучшие промокоды Etihad

Тип купона Описание Код
ПромокодПри любом заказе - скидка 25%BOO***
ПромокодБилеты эконом-класса со скидкой 20%PRO***
ПромокодРейсы из Австрии, Ирландии, Германии, Нидерландов со скидкой 10%ETI***
СкидкаДополнительный багаж со скидкой до 65%не требуется
СкидкаСкидка 20 % на общий счет в ресторане Cyan Brasserie на ужин по менюне требуется
Скидка-15% скидка от общей суммы счета в кафе 28 Degreeне требуется
СкидкаБилеты эконом-класса со скидкой 10% для студентовне требуется
СкидкаДополнительная скидка 10% на оплату провоза сверхнормативного багажа держателям карты Silverне требуется
СкидкаСкидка до 5% на билеты бизнес-класса для студентовне требуется
СкидкаТрансфер по достопримечательностям Абу-Даби - бесплатноне требуется

О компании Etihad Airways

Авиаперелеты стали неотъемлемой частью современной жизни — они позволяют быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния. Etihad Airways — это авиакомпания из ОАЭ, базирующаяся в Абу-Даби. Она была создана в 2003 году и за 20 лет стала одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги пассажирских и грузовых авиаперевозок. 

Этихад обслуживает свыше сотни направлений по всему миру: для перелетов доступны регионы Ближнего Востока, Азии, Европы, Африки, Северной Америки и Австралии. Самолетный парк компании насчитывает 95 современных бортов. Среди них модели, способные преодолевать расстояние свыше 16 000 км. 

Для выгодного бронирования рейсов вы можете использовать промокоды Etihad, чтобы получить скидки на путешествия. 

Ассортимент услуг Etihad

Etihad Airways предлагает широкий спектр услуг для комфортных путешествий. Прежде всего клиенты могут бронировать перелеты напрямую на сайте авиакомпании. Это позволяет пользоваться акциями, выбирать тарифы со скидками, управлять бронированиями напрямую и вносить в них изменения. 

Пассажиры могут выбрать между тремя основными классами обслуживания: эконом, бизнес и первым классом. Эконом-класс Этихад предоставляет комфортные кресла, бесплатное питание и развлекательную систему E-BOX с сотнями фильмов и сериалов. Бизнес-класс включает полностью раскладывающиеся кресла, изысканное питание по запросу и доступ в лаундж, а первый класс предлагает люксовые частные кабины с персонализированным сервисом. 

Также клиентам доступна услуга повышения класса перелета: это можно легко сделать еще до поездки или прямо в аэропорту с помощью наличных, карты или бесплатных милей.

Etihad активно поддерживает путешественников и до начала полета. Компания предлагает трансферные услуги, включая бесплатный шаттл между Абу-Даби, Дубаем и Аль-Айном, а также сотрудничает с Sixt для предоставления трансферов в других городах. Услуги в аэропорту включают эксклюзивные залы ожидания, где можно насладиться изысканными блюдами и расслабиться в спокойной атмосфере.

Пассажирам доступна удобная система бронирования специальных мест, индивидуальные блюда (включая детские и диетические варианты), а также бесплатный Wi-Fi для участников программы лояльности Etihad Guest. Для семей с детьми предусмотрены дополнительные удобства: детские кресла, игрушки и развлекательные программы на борту.

Компания также предлагает уникальную возможность остановиться в Абу-Даби благодаря программе Abu Dhabi Stopover, что позволяет туристам исследовать город между рейсами.

Акции и промокоды Etihad: как сэкономить на путешествиях

Скидки помогают снизить стоимость перелетов и делают путешествия более доступными для широкого круга пассажиров. Рассмотрим основные способы сэкономить при бронировании билетов в Этихад:

  • Использование промокодов. Компания Etihad регулярно предлагает промокоды, которые дают скидки на билеты или дополнительные услуги. Такие промокоды можно найти на официальном сайте авиакомпании или на специальных сайтах-партнерах. Скидки могут предоставляться на определенные маршруты, в рамках сезонных распродаж или в честь праздников. 

  • Раннее бронирование. Планирование путешествия заранее позволяет существенно сэкономить: Etihad предлагает выгодные тарифы для тех, кто бронирует билеты за несколько месяцев до вылета. Это особенно актуально для популярных направлений или в высокий сезон. Чем раньше вы забронируете билет, тем больше шансов получить выгодную цену.

  • Акции. Etihad регулярно проводит распродажи билетов и специальные акции. Например, сейчас на сайте авиакомпании можно найти предложения со скидками для студентов. Подписка на новости авиакомпании поможет не пропустить такие выгодные предложения.

  • Программа лояльности. Участники Etihad Guest зарабатывают за каждую поездку мили, которые затем можно использовать для оплаты билетов, повышения класса обслуживания или получения скидок на дополнительные услуги. Также участники программы получают доступ к эксклюзивным предложениям и акционным тарифам.

При бронировании сравнивайте цены на разные даты: гибкость в выборе времени поездки часто помогает найти более низкие тарифы.

Как активировать промокод на скидку в Этихад

Чтобы при бронировании получить скидку за промокод, выполните следующие шаги:

  1. На сайте Этихад выберите пункт вылета, назначения, количество гостей, уровень класса. Укажите даты, на которые бронируется перелет.

  2. Нажмите на надпись «Промокод» и введите в поле код действующего купона.

  1. При необходимости укажите оплату милями и нажмите «Поиск рейсов».

Выберите подходящий рейс и завершите процесс бронирования оплатой со скидкой по промокоду.