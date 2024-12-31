Etihad Airways предлагает широкий спектр услуг для комфортных путешествий. Прежде всего клиенты могут бронировать перелеты напрямую на сайте авиакомпании. Это позволяет пользоваться акциями, выбирать тарифы со скидками, управлять бронированиями напрямую и вносить в них изменения.

Пассажиры могут выбрать между тремя основными классами обслуживания: эконом, бизнес и первым классом. Эконом-класс Этихад предоставляет комфортные кресла, бесплатное питание и развлекательную систему E-BOX с сотнями фильмов и сериалов. Бизнес-класс включает полностью раскладывающиеся кресла, изысканное питание по запросу и доступ в лаундж, а первый класс предлагает люксовые частные кабины с персонализированным сервисом.

Также клиентам доступна услуга повышения класса перелета: это можно легко сделать еще до поездки или прямо в аэропорту с помощью наличных, карты или бесплатных милей.

Etihad активно поддерживает путешественников и до начала полета. Компания предлагает трансферные услуги, включая бесплатный шаттл между Абу-Даби, Дубаем и Аль-Айном, а также сотрудничает с Sixt для предоставления трансферов в других городах. Услуги в аэропорту включают эксклюзивные залы ожидания, где можно насладиться изысканными блюдами и расслабиться в спокойной атмосфере.

Пассажирам доступна удобная система бронирования специальных мест, индивидуальные блюда (включая детские и диетические варианты), а также бесплатный Wi-Fi для участников программы лояльности Etihad Guest. Для семей с детьми предусмотрены дополнительные удобства: детские кресла, игрушки и развлекательные программы на борту.

Компания также предлагает уникальную возможность остановиться в Абу-Даби благодаря программе Abu Dhabi Stopover, что позволяет туристам исследовать город между рейсами.