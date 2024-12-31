Промокоды можно получить в почтовой рассылке компании или найти на сайте партнеров Etihad.
Промокоды Etihad на Декабрь
Сегодня в магазине Etihad доступно 13 купонов.
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О компании Etihad Airways
Авиаперелеты стали неотъемлемой частью современной жизни — они позволяют быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния. Etihad Airways — это авиакомпания из ОАЭ, базирующаяся в Абу-Даби. Она была создана в 2003 году и за 20 лет стала одной из ведущих компаний, предоставляющих услуги пассажирских и грузовых авиаперевозок.
Этихад обслуживает свыше сотни направлений по всему миру: для перелетов доступны регионы Ближнего Востока, Азии, Европы, Африки, Северной Америки и Австралии. Самолетный парк компании насчитывает 95 современных бортов. Среди них модели, способные преодолевать расстояние свыше 16 000 км.
Для выгодного бронирования рейсов вы можете использовать промокоды Etihad, чтобы получить скидки на путешествия.
Ассортимент услуг Etihad
Etihad Airways предлагает широкий спектр услуг для комфортных путешествий. Прежде всего клиенты могут бронировать перелеты напрямую на сайте авиакомпании. Это позволяет пользоваться акциями, выбирать тарифы со скидками, управлять бронированиями напрямую и вносить в них изменения.
Пассажиры могут выбрать между тремя основными классами обслуживания: эконом, бизнес и первым классом. Эконом-класс Этихад предоставляет комфортные кресла, бесплатное питание и развлекательную систему E-BOX с сотнями фильмов и сериалов. Бизнес-класс включает полностью раскладывающиеся кресла, изысканное питание по запросу и доступ в лаундж, а первый класс предлагает люксовые частные кабины с персонализированным сервисом.
Также клиентам доступна услуга повышения класса перелета: это можно легко сделать еще до поездки или прямо в аэропорту с помощью наличных, карты или бесплатных милей.
Etihad активно поддерживает путешественников и до начала полета. Компания предлагает трансферные услуги, включая бесплатный шаттл между Абу-Даби, Дубаем и Аль-Айном, а также сотрудничает с Sixt для предоставления трансферов в других городах. Услуги в аэропорту включают эксклюзивные залы ожидания, где можно насладиться изысканными блюдами и расслабиться в спокойной атмосфере.
Пассажирам доступна удобная система бронирования специальных мест, индивидуальные блюда (включая детские и диетические варианты), а также бесплатный Wi-Fi для участников программы лояльности Etihad Guest. Для семей с детьми предусмотрены дополнительные удобства: детские кресла, игрушки и развлекательные программы на борту.
Компания также предлагает уникальную возможность остановиться в Абу-Даби благодаря программе Abu Dhabi Stopover, что позволяет туристам исследовать город между рейсами.
Акции и промокоды Etihad: как сэкономить на путешествиях
Скидки помогают снизить стоимость перелетов и делают путешествия более доступными для широкого круга пассажиров. Рассмотрим основные способы сэкономить при бронировании билетов в Этихад:
Использование промокодов. Компания Etihad регулярно предлагает промокоды, которые дают скидки на билеты или дополнительные услуги. Такие промокоды можно найти на официальном сайте авиакомпании или на специальных сайтах-партнерах. Скидки могут предоставляться на определенные маршруты, в рамках сезонных распродаж или в честь праздников.
Раннее бронирование. Планирование путешествия заранее позволяет существенно сэкономить: Etihad предлагает выгодные тарифы для тех, кто бронирует билеты за несколько месяцев до вылета. Это особенно актуально для популярных направлений или в высокий сезон. Чем раньше вы забронируете билет, тем больше шансов получить выгодную цену.
Акции. Etihad регулярно проводит распродажи билетов и специальные акции. Например, сейчас на сайте авиакомпании можно найти предложения со скидками для студентов. Подписка на новости авиакомпании поможет не пропустить такие выгодные предложения.
Программа лояльности. Участники Etihad Guest зарабатывают за каждую поездку мили, которые затем можно использовать для оплаты билетов, повышения класса обслуживания или получения скидок на дополнительные услуги. Также участники программы получают доступ к эксклюзивным предложениям и акционным тарифам.
При бронировании сравнивайте цены на разные даты: гибкость в выборе времени поездки часто помогает найти более низкие тарифы.
Как активировать промокод на скидку в Этихад
Чтобы при бронировании получить скидку за промокод, выполните следующие шаги:
На сайте Этихад выберите пункт вылета, назначения, количество гостей, уровень класса. Укажите даты, на которые бронируется перелет.
Нажмите на надпись «Промокод» и введите в поле код действующего купона.
При необходимости укажите оплату милями и нажмите «Поиск рейсов».
Выберите подходящий рейс и завершите процесс бронирования оплатой со скидкой по промокоду.