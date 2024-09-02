Промокоды МТС Банк (MTS bank) на Август
Сегодня в магазине МТС Банк доступно 3 купонов.
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2000Р
Акция
Сертификат 2000₽ ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500₽ при оформлении карты по ссылке
Действует до До 2.9.2024
2000Р
Акция
Открытие и обслуживание валютного счёта бесплатно в МТС Банк
Действует до До 8.11.2024
Применили 5 раз
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
2000Р
Акция
Сертификат на 2000 рублей ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500 рублей при оформлении карты по ссылке
Действует до До 24.7.2024
Применили 1 раз
2000Р
1500Р
Акция
Кэшбэк 1500 рублей за траты от 3000 рублей в первый месяц
Действует до До 7.7.2024
Применили 1 раз
1500Р
Акция
Мобильное приложение в подарок
Действует до До 31.5.2024
Применили 4 раза
1500Р
Акция
Кэшбэк 1500 рублей за траты от 3000 рублей в первый месяц
Действует до До 10.5.2024
1500Р
Акция
Бесплатные переводы на счета физических лиц
До миллиона в месяц
Действует до До 6.4.2024
Применили 8 раз
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Лучшие промокоды МТС Банк
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland МТС Банк
|СКИ***
|Скидка
|Сертификат 2000₽ ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500₽ при оформлении карты по ссылке
|не требуется
|Скидка
|Открытие и обслуживание валютного счёта бесплатно в МТС Банк
|не требуется