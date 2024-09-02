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Промокоды МТС Банк (MTS bank) на Август

Сегодня в магазине МТС Банк доступно 3 купонов.

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Promoland МТС Банк
2000Р
Акция
Сертификат 2000₽ ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500₽ при оформлении карты по ссылке
Действует до До 2.9.2024
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2000Р
Акция
Открытие и обслуживание валютного счёта бесплатно в МТС Банк
Действует до До 8.11.2024
Применили 5 раз
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

2000Р
Акция
Сертификат на 2000 рублей ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500 рублей при оформлении карты по ссылке
Действует до До 24.7.2024
Применили 1 раз
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2000Р
1500Р
Акция
Кэшбэк 1500 рублей за траты от 3000 рублей в первый месяц
Действует до До 7.7.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
1500Р
Акция
Мобильное приложение в подарок
Действует до До 31.5.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
1500Р
Акция
Кэшбэк 1500 рублей за траты от 3000 рублей в первый месяц
Действует до До 10.5.2024
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1500Р
Акция
Бесплатные переводы на счета физических лиц

До миллиона в месяц

Действует до До 6.4.2024
Применили 8 раз
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Тип купона Описание Код
Промокод Promoland МТС Банк СКИ***
Скидка Сертификат 2000₽ ( на выбор: Ozon, Яндекс маркет или Рив гош) и кэшбэк 1500₽ при оформлении карты по ссылке не требуется
Скидка Открытие и обслуживание валютного счёта бесплатно в МТС Банк не требуется