Подписные издания — книжный онлайн-магазин, занимающийся продажей интеллектуальной литературы и произведений для детей. В каталоге находятся автобиографии, книги о точных науках, сказки, комиксы, журналы и товары на иностранных языках. Помимо этого, есть канцтовары: ручки, блокноты, тетради, циркули и раскраски. Возможна доставка без дополнительной оплаты при заказе на сумму 1200–5000, в зависимости от региона проживания.

Для клиентов на весь заказ действуют скидки до 15%, а на отдельные категории — до 10%. Воспользоваться ими можно, нажав на купон или активировав промокод в корзине.