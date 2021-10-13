Полезная информация
Туристическая страховка в Полис 812: как оформить ВЗР онлайн и сэкономить
Сегодня в магазине Полис 812 доступно 9 купонов.
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 400 рублей при оформлении любой карты Wayment + приветственный бонус 10$ на счет
|GB6***
|Скидка
|Страховка для автомобиля для выезда за границу
|не требуется
|Скидка
|Туристическая страховка для туристов, выезжающих за рубеж
|не требуется
|Скидка
|Страхование от укуса клеща
|не требуется
|Скидка
|Страхование ипотеки онлайн без агентов и визита в офис
|не требуется
|Скидка
|Страховка от невыезда на случай отмены поездки по разным причинам
|не требуется
|Скидка
|Туристическая страховка для РФ и Крыма
|не требуется
|Скидка
|Страхование квартиры от пожара, залива, ограбления и других непредвиденных обстоятельств
|не требуется
|Скидка
|Страхование спортсменов
|не требуется
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
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