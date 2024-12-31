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Промокоды Zaymigo на Август

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Часто задаваемые вопросы про Zaymigo

Как оформить микрозайм на сайте микрофинансовой компании Займиго?

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Кому доступны займы в МФК Zaymigo?

Лучшие промокоды Zaymigo

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Скидка Возвращайте средства любым удобным способом не требуется

Подробнее о микрофинансовой компании Zaymigo

Онлайн-сервис Zaymigo выдает займы клиентам России с 2013 года по всей территории страны. Компания не имеет сети офисов и кредитует заемщиков через интернет в круглосуточном режиме без выходных. Компания выдает займы по 98 из 100 полученных заявок, одобряя заемщиков даже с плохой кредитной историей.

Требования к заемщикам у микрофинансовой компании Займиго минимальны, а из документов для оформления кредита нужен только паспорт РФ. 

Если нужна небольшая сумма на короткий срок, микрокредит в Займиго станет удобной альтернативой банковской ссуды. А с промокодами Займиго, опубликованными на этой странице, микрозайм станет выгоднее кредита.

Перечень услуг МФК Zaymigo

Основное направление микрофинансовой компании — выдача займов на карту. Обратившись впервые, клиент может рассчитывать на займ в сумме от 4 до 30 тысяч рублей на срок от 5 до 30 дней под 1% в сутки. На повторный займ может быть выдана сумма крупнее, но при условии, что первый займ погашен без нарушений. Нужно учитывать, что лимит кредитования для каждого заемщика рассчитывается индивидуально. Для тех, кто хочет снизить процент по займу, предусмотрены промокоды на скидку. С их помощью можно получить дисконт до 90%.

Тем, кто не сможет погасить всю сумму долга своевременно, компания предложит пролонгацию договора с уплатой начисленных процентов.

Кроме финансирования, компания Zaymigo дает возможность заработать на инвестировании, где ставка размещения денег в разы превышает банковский депозит.

Акции и промокоды на скидку Займиго

В рамках систематически проводимых акций впервые обратившимся клиентам предлагаются промокоды на скидку Займиго c выгодой до 90%. Воспользоваться таким предложением можно только один раз, а при пролонгации скидка, как правило, аннулируется. Кроме этого, можно найти купоны на частичную компенсацию процентов и с другими бонусами. Заемщикам, которые во время оплатили первый займ, микрофинансовая компания может подарить персональный промокод Займиго, снизить ставку или увеличить доступную сумму кредита. 

Как применить промокод Zaymigo на сайте микрофинансовой компании

В первую очередь нужно внимательно изучить все купоны, опубликованные на этой странице, и выбрать подходящий. Далее потребуется сделать следующее:

  1. Кликнуть по выбранному купону, сохранить код и перейти на сайт микрофинансовой компании Займиго.

  2. Указать сумму и количество дней займа.

  3. Нажать «Получить займ».

  4. Вставить скопированный промокод на скидку Займиго в специальное поле анкеты.

  5. Кликнуть «Применить промокод».

Далее нужно оформить заявку, заполнив анкету, а скидка по промокоду будет учтена в графике платежей.