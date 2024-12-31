Онлайн-сервис Zaymigo выдает займы клиентам России с 2013 года по всей территории страны. Компания не имеет сети офисов и кредитует заемщиков через интернет в круглосуточном режиме без выходных. Компания выдает займы по 98 из 100 полученных заявок, одобряя заемщиков даже с плохой кредитной историей.

Требования к заемщикам у микрофинансовой компании Займиго минимальны, а из документов для оформления кредита нужен только паспорт РФ.

Если нужна небольшая сумма на короткий срок, микрокредит в Займиго станет удобной альтернативой банковской ссуды. А с промокодами Займиго, опубликованными на этой странице, микрозайм станет выгоднее кредита.