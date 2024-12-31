Промокоды Ситидрайв на Август
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Вы не будете платить за ночевку автомобиля с 20:00 до 08:00 часов за пределами зеленой зоны.
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 100% на первые две поездки
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|Скидка
|Тарифы под ваши потребности
|не требуется
|Скидка
|Поддержка 24/7 в приложении, по телефону или email
|не требуется
|Скидка
|Больше 15 000 машин в парке и пополнения регулярными новинками
|не требуется
|Скидка
|До 15% кешбэка и до 60% оплаты поездок
|не требуется
|Скидка
|От 8.89 рублей/мин для каршеринга
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное приложения для Android и iOS
|не требуется
|Скидка
|+10 баллов за приглашение друга
|не требуется
|Скидка
|Все парковки уже оплачены и включены в стоимость аренды
|не требуется
|Скидка
|Ночное ожидание в подарок
|не требуется