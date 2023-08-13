Броневик — популярный онлайн-сервис, на котором можно заказать номер в отеле и оформить визовое приглашение для иностранцев. Сайт Bronevik.com был запущен в 2009 году. Сегодня компания предлагает более 14 000 объектов для размещения на ночлег в сотнях городов России и ряде соседних стран. Оплатить бронирование с банковской карты можно сразу или после заселения в гостиницу. В последнем случае также принимают наличные и допускаются другие способы расчета. Кроме возможности выбрать лучшую цену, сервис дарит клиентам скидки по акциям и промокодам.