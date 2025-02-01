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Промокоды МТС Тревел (MTS Travel) на Август 2024

Сегодня в магазине МТС Тревел доступно 14 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про МТС Тревел

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Лучшие промокоды МТС Тревел

Тип купона Описание Код
Скидка Выгодные цены на туры в ОАЭ не требуется
Скидка Турция от 1907 рублей за ночь не требуется
Скидка Кешбэк до 25% при оплате любого бронирования не требуется
Скидка Кешбэк до 15% на отели Казани не требуется
Скидка Кешбэк до 15% на отели Санкт-Петербурга не требуется
Скидка Кешбэк до 15% на отели Москвы не требуется
Скидка За северным сиянием со скидками 20% не требуется
Скидка Бронирование с кешбэком 20% для всех не требуется
Скидка Кешбэк 25% с МТС Premium не требуется
Скидка Скидки недели на 2000+ отелей не требуется

МТС Travel — простое бронирование жилья для туристов и путешественников

Сервис бронирования отелей МТС Travel — удобная онлайн-платформа, помогающая быстро заказать и оплатить номер в гостинице. Свои услуги здесь предлагают десятки тысяч заведений из 60 стран. Забронировать жилье можно на сайте или в мобильном приложении МТС. Установившим программу Тревел обещают дополнительные бонусы и скидки.

Пользователям сервиса не придется столкнуться со скрытыми комиссиями. Все цены, указанные в каталоге, являются окончательными. Более того, клиенты получают кэшбэк с каждого заказа и бесплатный роуминг на время поездки от МТС. В разделе «Промокоды и акции» собраны актуальные специальные предложения компании, гарантирующие дополнительные подарки.

Услуги сервиса МТС Travel

Компания МТС Тревел предлагает большой выбор вариантов бронирования:

  • гостиницы,

  • отели,

  • апартаменты,

  • хостелы,

  • санатории,

  • частное жилье.

Сервис Тревел МТС дает гарантию заселения. Если возникнут проблемы с заказом, клиенту оперативно найдут альтернативу — номер такого же класса или даже с повышенным комфортом без каких-либо доплат.

Скидки и подарки от МТС Travel

Сервис бронирования отелей от МТС постоянно дарит клиентам подарки. Чтобы получать бонусы напрямую, достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Тревел либо дать согласие на электронную рассылку. Также на платформе есть раздел «Промокоды и акции», где собраны актуальные специальные предложения. Найти купоны Тревел МТС можно и в других местах, например здесь. Все коды доступны бесплатно. Чтобы скопировать комбинацию или перейти по ссылке на страницу выгодного предложения, не придется даже авторизоваться.

Промокод МТС Travel позволяет получить скидку каждому, а вот для участия в других акциях регистрация необходима. Присоединившиеся к программе МТС Cashback при каждом заказе получают кэшбэк, размер которого в отдельных случаях достигает 10%. Эти деньги можно обменять на товары и услуги в заведениях, являющихся участниками экосистемы МТС или ее партнерами.

Из последних акций сервиса бронирования Тревел внимания заслуживает предложение «Забугорище». Клиенту, поселившемуся в зарубежном отеле, предоставляют 100% скидки на оплату роуминга в период проживания. Достаточно подключиться к одному из популярных телефонных тарифов МТС. Бонус активируется независимо от того, использовался промокод для дисконта от Travel или была установлена льготная цена.

Как применить промокод на сайте Travel

Купоны Тревел делятся на две категории. Первые представляют собой приглашения на участие в акции. Бонусное предложение станет доступным сразу после перехода по ссылке. Купоны, внутри которых содержится промокод МТС Travel, требуют дополнительной активации. Нужно при оформлении заказа сообщить уникальную комбинацию символов, прилагающуюся к предложению. Краткая инструкция:

  1. Выбрать купон и скопировать промокод для сервиса Travel.

  2. Зайти на сайт или в приложение Тревел МТС.

  3. Указать город, даты пребывания, количество человек и номеров.

  4. Выбрать гостиницу из списка доступных вариантов и номер в ней.

  5. Перейти на страницу оформления заказа и вставить промокод для сайта Travel в поле, которое появится после активации соответствующей кнопки.

  6. Убедиться в предоставлении скидки, заполнить все обязательные поля заявки и приступить к оплате.

Чтобы сделать заказ и применить промокод МТС Travel, регистрироваться на сервисе бронирования необязательно. Но нежелание оформить учетную запись лишит многих привилегий, доступных постоянным клиентам. Как минимум, не будет начисляться кэшбэк.

Промокод на скидку от Travel может не сработать, если на предложение уже распространяется специальная цена. Это зависит от условий конкретной акции МТС. Также нельзя забывать о том, что срок каждого купона ограничен. Если не активировать промокод для сайта Travel вовремя, он с высокой долей вероятности пропадет. Иногда акции продлевают, но это редкие случаи. Отклонение кода купона может быть вызвано и техническим сбоем. В такой ситуации решить проблему поможет менеджер службы поддержки МТС Travel.