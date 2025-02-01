Сервис бронирования отелей от МТС постоянно дарит клиентам подарки. Чтобы получать бонусы напрямую, достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении Тревел либо дать согласие на электронную рассылку. Также на платформе есть раздел «Промокоды и акции», где собраны актуальные специальные предложения. Найти купоны Тревел МТС можно и в других местах, например здесь. Все коды доступны бесплатно. Чтобы скопировать комбинацию или перейти по ссылке на страницу выгодного предложения, не придется даже авторизоваться.

Промокод МТС Travel позволяет получить скидку каждому, а вот для участия в других акциях регистрация необходима. Присоединившиеся к программе МТС Cashback при каждом заказе получают кэшбэк, размер которого в отдельных случаях достигает 10%. Эти деньги можно обменять на товары и услуги в заведениях, являющихся участниками экосистемы МТС или ее партнерами.

Из последних акций сервиса бронирования Тревел внимания заслуживает предложение «Забугорище». Клиенту, поселившемуся в зарубежном отеле, предоставляют 100% скидки на оплату роуминга в период проживания. Достаточно подключиться к одному из популярных телефонных тарифов МТС. Бонус активируется независимо от того, использовался промокод для дисконта от Travel или была установлена льготная цена.