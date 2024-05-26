УчМет — крупный образовательный сервис, позволяющий расширить профессиональные познания. Он предлагает обучающие вебинары, мастер-классы и курсы для слушателей, конференции и прочие мероприятия. Портал поможет получить дополнительное образование или пройти переподготовку для повышения квалификации и конкурентоспособности на рынке труда. По итогам обучения выпускники получают дипломы установленного образца и сертификаты, подтверждающие прохождение курсов. Сделать образование доступнее позволяют акции и промокоды УчМета.