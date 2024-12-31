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Промокоды Моё дело (Moe delo) на Август

Сегодня в магазине Моё дело доступно 2 купонов.

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26%
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Cкидка 26% на все продукты "Моё дело"
Действует до До 31.12.2024
Применили 44 раза
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26%
Promoland Моё дело

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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25% на все продукты Моё Дело
Действует до До 30.6.2024
Применили 42 раза
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3 месяца бесплатно на интернет-бухгалтерию
Действует до До 30.6.2024
Применили 16 раз
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Промокод
25% на все продукты Моё Дело
Действует до До 30.6.2024
Применили 44 раза
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%
Промокод
3 месяца бесплатно на интернет-бухгалтерию
Действует до До 30.6.2024
Применили 11 раз
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25% на все продукты Моё Дело
Действует до До 30.4.2024
Применили 57 раз
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Информация о сервисе Мое Дело

MoeDelo — сервис, который предлагает ведение бухгалтерского учета. Он подойдет для небольших компаний и предпринимателей, у которых нет собственного бухгалтера. Клиент платформы сможет воспользоваться ее услугами после оплаты подписки, а также в ходе бесплатного демопериода. Экономить на помощи от Мое Дело и вести бухгалтерию выгодно помогут дисконт-коды и купоны компании. Актуальные скидочные предложения платформы можно найти на данной странице.

Какие услуги предоставляет Мое Дело

MoeDelo предлагает следующие услуги:

  • ведение бухгалтерии онлайн;

  • консультирование бизнеса;

  • регистрация бизнеса (ООО, ИП, АО).

Также компания предлагает бесплатное формирование бумаг: деклараций для ФНС, счетов, договоров и др. Это позволяет избежать ошибок в документах бухгалтерской отчетности. На все услуги сервиса можно получить выгодную скидку, активировав дисконт-код или бесплатный купон.

Специальные предложения Мое Дело

Существует несколько вариантов получения дисконта от MoeDelo. Один из наиболее выгодных способов сэкономить на оплате услуг на официальном сайте компании — приглашение друзей. Чтобы использовать это специальное предложение, необходимо скопировать промоссылку в личном кабинете и дать ее другому пользователю для регистрации. Далее нужно приобрести бухгалтерские услуги. За это дадут от 3000 до 6000 ₽ (в зависимости от пакета). Эти деньги можно вывести или использоватьдля получения скидки на бухгалтерское обслуживание.

MoeDelo предлагает 3 дня бесплатного ведения бухгалтерии после регистрации. Это специальное предложение сервиса действует для всех новых клиентов платформы, помогает познакомиться с его возможностями и выбрать наиболее выгодный тариф обслуживания.

Но лучший вариант сэкономить — коды на скидку. Они позволяют вести бухгалтерский учет с помощью сервиса с максимальной выгодой. Например, по некоторым можно получить право на бесплатное обслуживание длительностью от 2 календарных месяцев.

Как активировать промокоды на официальном сайте MoeDelo

Чтобы активировать код на официальном сайте MoeDelo и получить выгодную скидку на услуги платформы, понадобится:

  1. Изучить специальные предложения компании с данной страницы.

  2. Выбрать подходящий код и скопировать его.

  3. Перейти на официальный сайт платформы.

  4. Кликнуть «Помощь бухгалтера», затем «Подключить».

  5. Выбрать услуги по ведению бухгалтерии и подтвердить действие.

  6. На странице оплаты услуг ввести код в специальное поле и закончить заказ.

 

После этого клиент получит скидку. Ее размер зависит от номинала активированного промокода. 

Внимание: при выборе в качестве метода оплаты услуг безналичного расчета специальное поле для кода не появляется! Получение дисконта доступно только при расчете картой.

В ряде случаев купоны MoeDelo применяются иначе. Чтобы получить скидку, необходимо выбрать предложение с данной страницы, кликнуть по нему, а после перехода на официальный сайт Мое Дело приобрести бухгалтерские услуги. Дисконт будет применен автоматически, вводить код в специальное поле не требуется.