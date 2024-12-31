Существует несколько вариантов получения дисконта от MoeDelo. Один из наиболее выгодных способов сэкономить на оплате услуг на официальном сайте компании — приглашение друзей. Чтобы использовать это специальное предложение, необходимо скопировать промоссылку в личном кабинете и дать ее другому пользователю для регистрации. Далее нужно приобрести бухгалтерские услуги. За это дадут от 3000 до 6000 ₽ (в зависимости от пакета). Эти деньги можно вывести или использоватьдля получения скидки на бухгалтерское обслуживание.

MoeDelo предлагает 3 дня бесплатного ведения бухгалтерии после регистрации. Это специальное предложение сервиса действует для всех новых клиентов платформы, помогает познакомиться с его возможностями и выбрать наиболее выгодный тариф обслуживания.

Но лучший вариант сэкономить — коды на скидку. Они позволяют вести бухгалтерский учет с помощью сервиса с максимальной выгодой. Например, по некоторым можно получить право на бесплатное обслуживание длительностью от 2 календарных месяцев.