Промокоды Моё дело (Moe delo) на Август
Сегодня в магазине Моё дело доступно 2 купонов.
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Информация о сервисе Мое Дело
MoeDelo — сервис, который предлагает ведение бухгалтерского учета. Он подойдет для небольших компаний и предпринимателей, у которых нет собственного бухгалтера. Клиент платформы сможет воспользоваться ее услугами после оплаты подписки, а также в ходе бесплатного демопериода. Экономить на помощи от Мое Дело и вести бухгалтерию выгодно помогут дисконт-коды и купоны компании. Актуальные скидочные предложения платформы можно найти на данной странице.
Какие услуги предоставляет Мое Дело
MoeDelo предлагает следующие услуги:
ведение бухгалтерии онлайн;
консультирование бизнеса;
регистрация бизнеса (ООО, ИП, АО).
Также компания предлагает бесплатное формирование бумаг: деклараций для ФНС, счетов, договоров и др. Это позволяет избежать ошибок в документах бухгалтерской отчетности. На все услуги сервиса можно получить выгодную скидку, активировав дисконт-код или бесплатный купон.
Специальные предложения Мое Дело
Существует несколько вариантов получения дисконта от MoeDelo. Один из наиболее выгодных способов сэкономить на оплате услуг на официальном сайте компании — приглашение друзей. Чтобы использовать это специальное предложение, необходимо скопировать промоссылку в личном кабинете и дать ее другому пользователю для регистрации. Далее нужно приобрести бухгалтерские услуги. За это дадут от 3000 до 6000 ₽ (в зависимости от пакета). Эти деньги можно вывести или использоватьдля получения скидки на бухгалтерское обслуживание.
MoeDelo предлагает 3 дня бесплатного ведения бухгалтерии после регистрации. Это специальное предложение сервиса действует для всех новых клиентов платформы, помогает познакомиться с его возможностями и выбрать наиболее выгодный тариф обслуживания.
Но лучший вариант сэкономить — коды на скидку. Они позволяют вести бухгалтерский учет с помощью сервиса с максимальной выгодой. Например, по некоторым можно получить право на бесплатное обслуживание длительностью от 2 календарных месяцев.
Как активировать промокоды на официальном сайте MoeDelo
Чтобы активировать код на официальном сайте MoeDelo и получить выгодную скидку на услуги платформы, понадобится:
Изучить специальные предложения компании с данной страницы.
Выбрать подходящий код и скопировать его.
Перейти на официальный сайт платформы.
Кликнуть «Помощь бухгалтера», затем «Подключить».
Выбрать услуги по ведению бухгалтерии и подтвердить действие.
На странице оплаты услуг ввести код в специальное поле и закончить заказ.
После этого клиент получит скидку. Ее размер зависит от номинала активированного промокода.
Внимание: при выборе в качестве метода оплаты услуг безналичного расчета специальное поле для кода не появляется! Получение дисконта доступно только при расчете картой.
В ряде случаев купоны MoeDelo применяются иначе. Чтобы получить скидку, необходимо выбрать предложение с данной страницы, кликнуть по нему, а после перехода на официальный сайт Мое Дело приобрести бухгалтерские услуги. Дисконт будет применен автоматически, вводить код в специальное поле не требуется.