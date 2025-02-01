В каталоге музыкального сервиса представлены миллионы записей отечественных и иностранных исполнителей в высоком качестве. Жанровое разнообразие треков в коллекции позволяет наслаждаться любимыми произведениями даже самым требовательным меломанам.

В бесплатном режиме пользователи могут ознакомиться с 30-секундными фрагментами треков. После оформления подписки их можно слушать полностью, без ограничений по времени и количеству запусков. Клиенты получают доступ ко всей фонотеке, единая подписка подразумевает полный набор функций и возможностей.

Чтобы искать любимую музыку было проще, сервис предлагает удобный поиск по исполнителям и жанрам. Также на сайте есть тематические подборки по темам, авторам, годам, лейблам и другим критериям. Есть в каталоге и актуальные чарты с хитами, популярными у всех клиентов платформы или жителей отдельных городов.