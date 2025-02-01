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Промокоды МТС Музыка (МТС Music) на Август 2024

Сегодня в магазине МТС Музыка доступно 18 купонов.

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Лучшие промокоды МТС Музыка

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Скидка Бесплатное удобное приложение для Android или iOS не требуется
Скидка Офлайн доступ к музыке в приложении не требуется
Скидка Безлимитный интернет-трафик для абонентов МТС не требуется
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Скидка Фоновая музыка на любой случай не требуется
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Скидка Все хиты в одной подборке не требуется

Подробнее о музыкальном сервисе МТС Music

Музыкальный сервис МТС Music — это проект одного из крупнейших операторов связи, основанный в 2016 году. Он предлагает подписчикам доступ к обширному каталогу аудио в рамках единой подписки. Здесь музыка разных жанров и направлений, которая представлена в удобном для поиска формате. Стать пользователями сервисам могут как абоненты МТС, так и клиенты других операторов. Подписка доступна всем желающим. Клиенты МТС могут оплатить ее, используя средства с лицевого баланса, а пользователи других операторов могут воспользоваться банковской картой.

Ассортимент музыки в каталоге МТС Music

В каталоге музыкального сервиса представлены миллионы записей отечественных и иностранных исполнителей в высоком качестве. Жанровое разнообразие треков в коллекции позволяет наслаждаться любимыми произведениями даже самым требовательным меломанам.

В бесплатном режиме пользователи могут ознакомиться с 30-секундными фрагментами треков. После оформления подписки их можно слушать полностью, без ограничений по времени и количеству запусков. Клиенты получают доступ ко всей фонотеке, единая подписка подразумевает полный набор функций и возможностей.

Чтобы искать любимую музыку было проще, сервис предлагает удобный поиск по исполнителям и жанрам. Также на сайте есть тематические подборки по темам, авторам, годам, лейблам и другим критериям. Есть в каталоге и актуальные чарты с хитами, популярными у всех клиентов платформы или жителей отдельных городов.

Акции, выгодные предложения и промокоды сервиса МТС Мьюзик

Новым пользователям музыкального сервиса есть пробная подписка на 30 дней, предоставляющая бесплатный доступ к фонотеке без ограничений. После ее завершения активируются стандартные условия пользования музыкальным каталогом.

Дополнительную выгоду приносят баллы программы лояльности МТС. С их помощью можно оплачивать различные услуги, предоставляемые оператором, в том числе и подписку на музыку. Скидка может достигать 100% от месячной абонплаты. А пользователям МТС Premium сервис доступен на постоянной основе бесплатно.

Получить дисконт на оплату можно, используя промокоды МТС. Действующие купоны всегда есть в нашем каталоге. Их список поддерживается в актуальном состоянии, чтобы все желающие могли воспользоваться скидками.

Как активировать промокод сервиса МТС Мьюзик

Чтобы использовать промокоды компании МТС для экономии, нужно выполнить простые действия:

  1. Скопировать актуальный код, по которому предоставляется скидка, из описания акции или сообщения рекламной рассылки.

  2. Загрузить приложение музыкального сервиса и авторизоваться в нем по номеру телефона.

  3. Найти вкладку «Промокод» в профиле и вставить туда код купона.

  4. Активировать код и получить выгоду.

Какая именно привилегия предоставляется в рамках акции — можно узнать из ее описания. Это может быть бесплатная подписка на сервис, сниженная абонплата или другая выгода.