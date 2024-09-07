Промокоды Zigmund Online (Зигмунд Онлайн) на Август
Сегодня в магазине Zigmund Online доступно 7 купонов.
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|Психологическая консультация от 2590 рублей
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|Психолог под ваш специальный запрос от 2790 рублей за сеанс
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Zigmund.Online: профессиональная психологическая помощь
Сервис Zigmund.Online — площадка, организующая встречи с психологами. Занятия проходят в режиме видеоконсультаций. За время существования платформы, запущенной в 2018 году, ее услугами воспользовались более 65 000 человек. Сайт Зигмунд.Онлайн предлагает несколько схем оплаты: отдельно за каждую консультацию, пакеты сессий, сертификаты. Также компания выпускает купоны (промокоды), позволяющие снизить стоимость психологических консультаций.
Услуги психологов на сайте Зигмунд.Онлайн
Сайт Zigmund.Online сотрудничает с более чем 1000 психологами, практикующими в разных направлениях:
трудности в отношениях;
поиск себя;
панические атаки;
тревога и страхи;
сексуальные отношения;
чувство одиночества;
стресс и депрессия;
утрата и многие другие.
Здесь работают психотерапевты с профессиональным стажем от 3 лет и высшим психологическим образованием. Дипломированные специалисты имеют возможность присоединиться к команде Zigmund.Online, пройдя собеседование. Длительность сессии — примерно 50 минут, цена консультации — 2790 рублей (возможна скидка по промокоду Зигмунд.Онлайн). Перед первой встречей с психологом клиент получает чек-лист и другие материалы, помогающие сделать занятие более эффективным.
Промокоды, сертификаты и партнерская программа сервиса Zigmund.Online
Самый простой способ сэкономить на услугах сайта Зигмунд.Онлайн — заказать пакет сессий. Чем больше консультаций, тем ниже стоимость одного занятия. Предлагаются тарифные пакеты на 4, 8 и 16 сессий. Клиенту высылают сертификат, который активируется с помощью промокода Зигмунд.Онлайн. Также можно купить подарочный ваучер на 1, 3, 5 или 10 консультаций. Сертификаты на 5 и 10 сессий сегодня продаются со скидкой.
У сервиса Zigmund.Online есть партнерская программа. За каждого нового клиента, зарегистрировавшегося по персональной ссылке и оплатившего консультацию психолога, компания дарит купон на 500 рублей. Свой промокод на 500 рублей скидки при покупке первой сессии получает и приглашенный.
Компания Zigmund.Online регулярно выпускает купоны для новых и постоянных клиентов. Первые можно найти на партнерских сайтах и в соцсетях. Вознаграждение за лояльность присылают в личный кабинет или на электронную почту. Специальные предложения Zigmund.Online иногда не содержат кода. В таких случаях скидка сразу станет доступной после перехода по ссылке. При наличии кода потребуется его дополнительная активация на сайте Zigmund.Online.
Активация промокода Зигмунд.Онлайн
На этой странице всегда можно найти актуальные купоны Zigmund.Online. Любое специальное предложение доступно бесплатно. Краткая инструкция по получению скидки:
Скопировать код купона или сохранить его.
Перейти на сайт сервиса Zigmund.Online.
Зарегистрироваться, если еще нет личного кабинета, — заполнить небольшую анкету и ввести код, присланный на телефон.
Выбрать психолога и перейти к оплате первой сессии.
Кликнуть по надписи «Промокод или сертификат», ввести комбинацию и нажать «Применить».
Привязать карту и произвести оплату.
В дальнейшем код из купона или сертификата можно будет применять прямо в личном кабинете Zigmund.Online.