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Промокоды Тинькофф Страхование (Tinkoff Strahovanie) на Август

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Подробнее о сервисе Тинькофф Страхование

Tinkoff Страхование — сервис, который предлагает застраховать различные объекты. Он принадлежит известному российскому банку и является частью его обширной экосистемы. Одна из главных фишек платформы Тинькофф — возможность дистанционного оформления полиса. Заказ делается онлайн, а готовые бумаги привозит представитель компании. Вызвать курьера Tinkoff можно в любое удобное место.
Один из способов заказать страхование по выгодным ценам — использование промокодов сервиса. Все актуальные коды, купоны и другие специальные предложения Тинькофф собраны на этой странице.

Ассортимент услуг Тинькофф Страхование

Основное предложение Тинькофф Страхование — страхование автогражданской ответственности. Предлагаются ОСАГО и каско. Также возможно оформление других видов полисов:

  • ДМС (медицинский);

  • страхование квартиры;

  • полис для туристов;

  • по ипотечному кредиту;

  • страховка от несчастных случаев.

    Независимо от типа полиса, Tinkoff дает клиентам возможность сэкономить на услугах страхования с помощью бонусных кодов.

Как можно сэкономить на страховом полисе

Есть несколько способов оформить полис Tinkoff с хорошей скидкой. Самый простой — это оформление заказов период действия акций. Информацию о них публикуют на официальном сайте сервиса, а также в блоге Тинькофф. Средняя величина выгоды с использованием этого способа сэкономить составляет 10–15% от первоначальной цены страховки.
Второй вариант снизить стоимость полиса — оформление второго. В первую очередь это актуально для страхования ипотеки. Если одновременно с ним застраховать жизнь или квартиру, то цена уменьшится. В целом это получается выгодно, даже с учетом того, что у клиента Tinkoff появляется обязанность вносить второй платеж.
Тинькофф регулярно проводит розыгрыши ценных призов (как правило, денег). Чтобы участвовать в них, необходимо заказать оформление полиса в период, в течение которого действует соответствующее мероприятие. Информация о таких акциях публикуется на официальном сайте сервиса, а также в блоге Tinkoff.
Один из способов получить выгоду — активация промокода Тинькофф Страхование. Нередко коды на скидку позволяют снизить первоначальную стоимость полиса Tinkoff на 20% или даже больше. При этом для использования данного специального предложения не требуется соблюдение каких-либо дополнительных условий. Важен сам факт применения цифровой комбинации на официальном сайте сервиса.

Как активировать на сайте Тинькофф промокод

Для активации промокода Tinkoff Страхование необходимо:
1.Скопировать подходящий промокод с данной страницы.
2.Перейти на сайт сервиса Tinkoff Страхование.
3.Выбрать страховой продукт и нажать «Подробнее».
4.Задать данные для расчета цены оформления полиса.
5.Установить чекбокс напротив «У меня есть промокод».
6.Ввести код в специальное поле.
7.Подтвердить отправку заявки на оформление полиса.

После этого стоимость страховки снизится. Размер дисконта при заказе услуги зависит от номинала промокода.
Алгоритм оформления полиса по выгодной цене с использованием купона немного отличается. Чтобы получить скидку сервиса, достаточно кликнуть по подходящему специальному предложению с этой страницы, а после заказать страховку. Вводить промокод при этом не требуется.