Для активации промокода Tinkoff Страхование необходимо:

1.Скопировать подходящий промокод с данной страницы.

2.Перейти на сайт сервиса Tinkoff Страхование.

3.Выбрать страховой продукт и нажать «Подробнее».

4.Задать данные для расчета цены оформления полиса.

5.Установить чекбокс напротив «У меня есть промокод».

6.Ввести код в специальное поле.

7.Подтвердить отправку заявки на оформление полиса.

После этого стоимость страховки снизится. Размер дисконта при заказе услуги зависит от номинала промокода.

Алгоритм оформления полиса по выгодной цене с использованием купона немного отличается. Чтобы получить скидку сервиса, достаточно кликнуть по подходящему специальному предложению с этой страницы, а после заказать страховку. Вводить промокод при этом не требуется.