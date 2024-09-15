Промокоды Тинькофф Страхование (Tinkoff Strahovanie) на Август
Сегодня в магазине Тинькофф Страхование доступно 12 купонов.
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|PRO***
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|До 9.7% кешбэка + welcome бонус для новых пользователей
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|Промокод
|-10% при оплате полиса ОСАГО
|PRO***
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|Заявление о страховом случае и отслеживание статуса ремонта в приложении
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|Подача заявлений и документов онлайн
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|Финансовая защита по Каско в случае хищения или угона застрахованной машины
|не требуется
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|Бесплатный эвакуатор и кешбэк средств за вызов аварийного комиссара
|не требуется
Подробнее о сервисе Тинькофф Страхование
Tinkoff Страхование — сервис, который предлагает застраховать различные объекты. Он принадлежит известному российскому банку и является частью его обширной экосистемы. Одна из главных фишек платформы Тинькофф — возможность дистанционного оформления полиса. Заказ делается онлайн, а готовые бумаги привозит представитель компании. Вызвать курьера Tinkoff можно в любое удобное место.
Один из способов заказать страхование по выгодным ценам — использование промокодов сервиса. Все актуальные коды, купоны и другие специальные предложения Тинькофф собраны на этой странице.
Ассортимент услуг Тинькофф Страхование
Основное предложение Тинькофф Страхование — страхование автогражданской ответственности. Предлагаются ОСАГО и каско. Также возможно оформление других видов полисов:
ДМС (медицинский);
страхование квартиры;
полис для туристов;
по ипотечному кредиту;
страховка от несчастных случаев.
Независимо от типа полиса, Tinkoff дает клиентам возможность сэкономить на услугах страхования с помощью бонусных кодов.
Как можно сэкономить на страховом полисе
Есть несколько способов оформить полис Tinkoff с хорошей скидкой. Самый простой — это оформление заказов период действия акций. Информацию о них публикуют на официальном сайте сервиса, а также в блоге Тинькофф. Средняя величина выгоды с использованием этого способа сэкономить составляет 10–15% от первоначальной цены страховки.
Второй вариант снизить стоимость полиса — оформление второго. В первую очередь это актуально для страхования ипотеки. Если одновременно с ним застраховать жизнь или квартиру, то цена уменьшится. В целом это получается выгодно, даже с учетом того, что у клиента Tinkoff появляется обязанность вносить второй платеж.
Тинькофф регулярно проводит розыгрыши ценных призов (как правило, денег). Чтобы участвовать в них, необходимо заказать оформление полиса в период, в течение которого действует соответствующее мероприятие. Информация о таких акциях публикуется на официальном сайте сервиса, а также в блоге Tinkoff.
Один из способов получить выгоду — активация промокода Тинькофф Страхование. Нередко коды на скидку позволяют снизить первоначальную стоимость полиса Tinkoff на 20% или даже больше. При этом для использования данного специального предложения не требуется соблюдение каких-либо дополнительных условий. Важен сам факт применения цифровой комбинации на официальном сайте сервиса.
Как активировать на сайте Тинькофф промокод
Для активации промокода Tinkoff Страхование необходимо:
1.Скопировать подходящий промокод с данной страницы.
2.Перейти на сайт сервиса Tinkoff Страхование.
3.Выбрать страховой продукт и нажать «Подробнее».
4.Задать данные для расчета цены оформления полиса.
5.Установить чекбокс напротив «У меня есть промокод».
6.Ввести код в специальное поле.
7.Подтвердить отправку заявки на оформление полиса.
После этого стоимость страховки снизится. Размер дисконта при заказе услуги зависит от номинала промокода.
Алгоритм оформления полиса по выгодной цене с использованием купона немного отличается. Чтобы получить скидку сервиса, достаточно кликнуть по подходящему специальному предложению с этой страницы, а после заказать страховку. Вводить промокод при этом не требуется.