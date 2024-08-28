Промокоды Яндекс Поиск на Август
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|Тип купона
|Описание
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|Получи 1000 тг на баланс телефона после установки Яндекс Поиска!
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|Скидка
|Все сервисы и приложения на одной странице
|не требуется
|Скидка
|Яндекс Поиск для бизнеса
|не требуется
|Скидка
|Официальные новостные каналы с актуальной информацией
|не требуется
|Скидка
|Удобное приложение для iOS и Android
|не требуется
|Скидка
|Быстрое и эффективное решение задач с помощью Яндекс Поиска
|не требуется
|Скидка
|Найдется все: сделайте Яндекс Поиск основным в браузере
|не требуется
|Скидка
|Используйте Яндекс Поиск для получения доступа к рекомендованным товарам
|не требуется
|Скидка
|Поиск информации с помощью текста, голоса, изображений
|не требуется
|Скидка
|Легкий доступ к облачным ресурсам
|не требуется