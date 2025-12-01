Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
10%
Промокод
Скидка 20% на первую сессию
Действует доДо 30.12.2025
60%
Скидка
Подарки + доход от 60% для психологов
Действует доДо 30.09.2025
50%
Скидка
Скидка до 50% для корпоративных клиентов
Действует доДо 30.09.2025
35%
Скидка
До -35% - все акции и бонусы
Действует доДо 30.09.2025
Скидка
Бесплатная база знаний о психологии
Действует доДо 30.09.2025
%
Скидка
Проверка интернет-связи для сессии
Действует доДо 30.09.2025
28500Р
Скидка
Подарочные сертификаты до 28 500 рублей
Действует доДо 30.09.2025
3150Р
Скидка
Сессии от 3150 рублей
Действует доДо 30.09.2025
%
Скидка
4 500 проверенных специалистов
Действует доДо 30.09.2025
Скидка
Помощь с подбором психолога
Действует доДо 30.09.2025
%
Скидка
Оплата картами РФ и иностранных банков
Действует доДо 30.09.2025
