Промокоды AdminVPS (АдминВпс) на Август
Сегодня в магазине AdminVPS доступно 6 купонов.
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Лучшие промокоды AdminVPS
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland AdminVPS
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|Скидка
|VPS серверы в Казахстане
|не требуется
|Скидка
|Переезд от другого провайдера на раз-два-три
|не требуется
|Скидка
|Хостинг от 55 рублей в месяц
|не требуется
|Скидка
|Аренда виртуального сервера VPS/VDS
|не требуется
|Скидка
|Аренда выделенного сервера в России
|не требуется
Подробнее об интернет-магазине AdminVps
В интернет-магазине AdminVps можно заказать хороший хостинг, аренду VPS и серверов. При этом компания предлагает услуги по принципу «все включено»: это означает, что в стоимость тарифов виртуального хостинга входят администрирование, техническая поддержка клиентов 24/7 и другие бонусы. Кроме того, действует постоянная акция — бесплатный перенос вашего сайта плюс возможность два месяца бесплатно пользоваться хостингом или VPS, а также компенсация остатка уплаченной другому провайдеру стоимости аренды. В дополнение можно снизить затраты на покупку услуг с помощью промокодов.
AdminVps обслуживает свыше 8000 клиентов и входит в пятерку лучших хостингов по данным Hosting101.ru, Hostgid.net, Siterost.ru, HOSTINGS.INFO, HostingHub и TOPHOSTS.
Ассортимент услуг AdminVps
В каталоге компании вы найдете:
аренду VPS-сервера — российского, нидерландского, американского или белорусского;
хостинг для 1С-Битрикс, Wordpress и Opencart, а также Anti-DDoS-хостинг;
аренду выделенных серверов в РФ, Германии, Голландии и Финляндии;
регистрацию доменов в популярных зонах, включая .ru, .com и .org;
SSL-сертификаты для хостингов.
Есть и дополнительные услуги: от пакета администрирования серверов, продажи CMS и резервного копирования до защиты от DDoS-атак, мониторинга системы и бесплатного хостинга. Также на сайте можно приобрести коробочную или облачную версии Bitrix24 и заказать внедрение CRM-специалистами.
Возможности сэкономить в магазине AdminVps
Пользуйтесь всеми специальными предложениями компании, чтобы платить меньше за аренду виртуального сервера и другие услуги.
Акции. В этом разделе вы найдете главные скидки и подарки. Например, новые клиенты при оформлении первого заказа могут получить бесплатный первый месяц VPS или хостинга. Также можно получить хорошую скидку на аренду выделенного сервера либо подарочный домен за оплату тарифов на год.
Партнерская программа. На сайте действует выгодное предложение: можно стать партнером АдминВпс и вечно получать 30% с хостинга и VPS приведенных по реферальной ссылке или промокоду клиентов. Выплаты осуществляются каждый месяц.
Коды скидок. Для получения дополнительной скидки примените в корзине AdminVps промокод. Нашими специалистами регулярно проводится поиск промокодов хостера, поэтому все актуальные дисконты вы найдете на текущей странице.
Как активировать промокод AdminVps на сайте
Код купона, введенный при оформлении заказа на аренду VPS, виртуальных хостингов и виртуальных серверов, позволит сделать покупку услуги по выгодным ценам. Например, можно получить скидку на услуги до 50% или второй месяц бесплатно при оплате первого месяца.
Пошаговая инструкция, как использовать на сайте AdminVps промокод:
Необходимо нажать на купон. Скопируйте промокод AdminVps в открывшемся окне.
Перейдите на страницу хостера и положите в корзину нужный тариф виртуального хостинга, аренды сервера или VPS. Укажите все настраиваемые параметры и личные или корпоративные данные.
Нажмите на кнопку «Просмотр корзины» и вставьте промокод в специальное поле.
Сумма заказа после ввода промокода станет меньше, если соблюдены условия его активации и еще не прошел срок его действия.
Кроме самых актуальных промокодов, используйте купоны с акциями.