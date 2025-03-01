В интернет-магазине AdminVps можно заказать хороший хостинг, аренду VPS и серверов. При этом компания предлагает услуги по принципу «все включено»: это означает, что в стоимость тарифов виртуального хостинга входят администрирование, техническая поддержка клиентов 24/7 и другие бонусы. Кроме того, действует постоянная акция — бесплатный перенос вашего сайта плюс возможность два месяца бесплатно пользоваться хостингом или VPS, а также компенсация остатка уплаченной другому провайдеру стоимости аренды. В дополнение можно снизить затраты на покупку услуг с помощью промокодов.

AdminVps обслуживает свыше 8000 клиентов и входит в пятерку лучших хостингов по данным Hosting101.ru, Hostgid.net, Siterost.ru, HOSTINGS.INFO, HostingHub и TOPHOSTS.