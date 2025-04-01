Промокоды Alter (Альтер) на Август
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Лучшие промокоды Alter
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|До 300.0₽ кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Консультации психолога в подарок
|не требуется
|Скидка
|-500 рублей для корпоративных клиентов
|не требуется
|Скидка
|-100% на пособия для подготовки
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный подбор доктора
|не требуется
|Скидка
|До -10% - все статьи сервиса
|не требуется
|Скидка
|Доход до 30% для психологов
|не требуется
|Скидка
|Скидка 30% на первую сессию с психологом
|не требуется
|Скидка
|Альтеротека полезных материалов по психологии
|не требуется
|Скидка
|Больше 600 проверенных психологов с разными специализациями
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