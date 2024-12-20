Сервис постоянно расширяется, добавляя к ассортименту товары все большего числа брендов. Сегодня на сайте для шоппинга СДЕК можно приобрести массу товаров, начиная от постельного белья и одежды и заканчивая смартфонами и ноутбуками.

Для удобства поиска все товары разделены на категории. Открыв одну из них, клиент переходит к списку со всеми предложениями. Их можно сортировать по цене и популярности, задать фильтры — бренд или страну происхождения. Каждый отдельный товар на сайте имеет описание, где указана информация и об ориентировочном сроке доставки.

В стоимость товаров уже включены транспортные и таможенные расходы. Также в описании отображается среднерыночная цена в РФ, что позволяет покупателю моментально узнать размер экономии. Если клиент хочет купить подарок с помощью сервиса СДЭК Шоппинг, прямо на сайте можно оформить оригинальную открытку для получателя.

Когда товара нет на сайте платформы, сервис примет заявку на выкуп и найдет для покупателя выгодное предложение.