Хекслет — международная онлайн-школа программирования, основанная IT-специалистом Кириллом Мокевниным. Свидетельство об окончании здешних курсов ценится даже среди крупнейших работодателей. Многие известные IT-компании с удовольствием приглашают к себе выпускников Hexlet. Начать обучение можно бесплатно, у каждой программы есть вводная часть с практическими занятиями. В дальнейшем доступны скидки по акциям и промокодам. Стопроцентный способ сэкономить на оплате услуг заведения — сразу рассчитаться за учебный курс в полном объеме.