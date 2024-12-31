Промокоды Hexlet (Хекслет) на Август
Сегодня в магазине Hexlet доступно 2 купонов.
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10000Р
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Скидка 10000 рублей на любой курс
Действует до До 31.12.2024
Применили 12 раз
10000Р
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
10000Р
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Эксклюзив
Скидка 10000 рублей на курсы от 10 месяцев
Промокод суммируется с другими акционными предложениями на сайте. Действует только на профессии, где курс длится от 10 месяцев. Промокод нужно назвать менеджеру при активации.
Действует до До 29.2.2024
Применили 4 раза
10000Р
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Дополнительная скидка 10 000 рублей, по промокоду
Действует до До 15.1.2024
Применили 1 раз
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17000Р
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Эксклюзив
Скидка 17000 рублей от полной стоимости профессии при покупке в рассрочку или целиком
Промокод суммируется с другими акционными предложениями на сайте. Действует только на профессии, где курс длится от 10 месяцев. Для активации скидки необходимо назвать промокод менеджеру школы.
Действует до До 31.12.2023
Применили 1 раз
17000Р
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Промокод дает скидку в размере 18 000 руб.
Действует до До 18.12.2023
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Промокод
Промокод даёт скидку 15 000 р. или % эквивалентный сумме
Действует до До 30.11.2023
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