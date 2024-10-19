Онлайн-школа Карпова обучает востребованным IT-профессиям. На сайте образовательного сервиса есть доступные курсы по разным направлениям: от аналитика и инженера данных до start ML и system design. Также здесь можно пройти интенсив по Data Science или специальную программу с вузом по аналитике больших данных. Преподавателями платформы являются эксперты сферы — практикующие специалисты, дающие студентам актуальные знания и помогающие приобрести профессиональные навыки. Чтобы сэкономить на курсах, используйте купоны с акциями и промокоды.